Trend na društvenim mrežama: Evo zašto tinejdžeri pokrivaju nos dok poziraju s obitelji

Tinejdžeri često zapravo ne vole biti na obiteljskim fotografijama, to nije ništa novo, no novi klinci dosjetili su se kako izbjeći svu tu pompu. Kad je familija na okupu, tu je obavezno fotografiranje sa smiješkom, no nisu svi sretni radi toga.

Generacija Z ima 'pokrivalo za nos', trik kako ne ispasti dobro na fotografiji.

Jednostavno dlanom prekriju nos ili pola lica i to je to.

- Nakon nekoliko pokušaja da snimim savršenu božićnu obiteljsku fotografiju, okrenula sam se prema svom tinejdžeru i konačno ga upitala, pa zašto to radiš, je li sve u redu? - prisjetila se mama Michelle Harris za The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Obitelj uz Ellu Dvornik | Video: 24sata/Instagram

- Je li sve u redu? Zašto se više ne želiš pojaviti na obiteljskim fotografijama? A onda sam ga pitala grozno pitanje - zar ga možda netko maltretira? - ispričala je.

Odgovor sina bio je poprilično iznenađenje - rekao je da ne smije objaviti njegove slike na internetu bez njegova pristanka.

Tinejdžeri su danas iznimno online i često traže neugodne fotografije jedni drugih na društvenim mrežama. Tako da je pokrivanje lica jedan od načina kako da izbjegnu zadirkivanje.

- Kao roditelji, želimo sve snimiti. Njihov prvi korak, svaki zub, aparatić, mrlje, a zatim ponosno objavljujemo u našim društvenim krugovima na mreži, bez razmišljanja koliko to može biti štetno za naše mlade unutar njihovih vlastitih društvenih grupa - izjavila je mama Harris.

Stručnjakinja za roditeljstvo Amanda Jenner pripisuje ovaj trend neugodnoj fazi akni koje teen djeca često imaju te ujedno ne prihvaćaju vlastiti izgled.

Foto: DREAMSTIME

- Važno je zapamtiti da je ova faza normalan dio odrastanja, gdje su traženje neovisnosti i uspostavljanje osobnih granica ključne razvojne prekretnice - rekla je za Sun.

Digitalni svijet može biti kompliciran za tinejdžere, dodala je, posebno kada su njihove nefiltrirane ili neuređene fotografije postavljene na Facebook feed roditelja.

Zato im 'pokrivalo za nos' omogućuje da su na fotografiji, ali ipak s prekrivenim licem.

- Jako je tužno što ne možemo dijeliti obiteljske fotografije i biti ponosni na njih, ali nažalost danas je tako - komentirala je Jenner.

Prije su se fotografije jednostavno stavljale u album i gledale samo u posebnim prilikama, prisjetila se Harris, ali u današnjem digitalnom svijetu, svaka fotografija pa i ona poslana privatno, može završiti tko zna gdje te biti iskorištena protiv njih.

- Možda bismo trebali tražiti pristanak naših tinejdžera i pregovarati o tome što smijemo, a što ne smijemo objavljivati. Uostalom, ni ja ne želim svoju fotografiju s prištićima da je netko objavi na Internetu - zaključuje Harris, piše NY Post.