Ne možete do domaćeg povrća, sira, ribe? Stiže na kućni prag!

- Imali smo do potresa nekoliko dućana koji su prodavali naše sireve, no kako su oštećeni nakon potresa, sad su se zatvorili. Zato stalnim kupcima omogućujemo dostavu na kućni prag. Nije nam nam problem donijeti i prodati jer imamo zaliha, no bojimo se zaraze. Ne znamo je li možda netko pod mjerama izolacije, pa pazimo na razdaljinu, štitimo se maskama i rukavicama, ali nije nam svejedno - priča nam Sanja Grčević iz OPG Grčević u Gradecu Pokupskom kraj Pisarovine.

Oni se bave proizvodnjom kozjeg sira i od toga živi više generacija ove mnogočlane obitelji, a kažu kako im sezona nije ni počela jer imaju još jarića, pa tek kad to prođe mogu početi s redovnim radom. Nadaju se da će se do tada smanjiti i mjere vezane uz korona virus, a roba im neće propasti jer je riječ o kuhanim i dimljenim sirevima koji imaju dulji rok trajanja. No poljoprivrednicima koji uzgajaju povrće situacija je daleko dramatičnija.

Foto: Privatna arhiva

Među njima se našao i Miroslav Jerečić (36) iz Donjeg Desinca kraj Jastrebarskog koji sa svojom obitelji ima više od 4.000 četvornih metara plastenika s povrćem. On i sin Luka (8) svakodnevno obilaze nasade.

- Inače smo robu prodavali na Dolcu, no kako su zatvorili tržnice, pokušali smo je plasirati u trgovačke centre. Ponudili su nam toliko nisku cijenu da je to bilo za sjesti i plakati, pa smo kolega koji ima OPG Tretinjak i ja u četvrtak odlučili raditi dostave. Inače to ne radimo, ali sila ne pita. Zajedno imamo 20 hektara povrća i jagoda. Imamo svaki svoj kombi i tone povrća. Bitno nam je da ne propadne, pa obojica vozimo kako tko stigne. Sva sreća da se to pokrenulo, jer već smo mislili zafrezati urod i pognojiti time zemlju - rekao je Miroslav dodajući kako se iznenadio odazivom građana.

Foto: Thinkstock

U ponudi imaju mladi luk, rotkvicu, salatu, mrkvu i svježe zeleno povrće, a kaže kako na dan imaju do 20 narudžbi i nadaju se da će se to uskoro razgranati. Smatra kako je sramotno da se u trgovačkim centrima prodaje isključivo uvozna roba i to mahom iz Italije i Španjolske, a domaća je osuđena na propast.

Foto: Privatna arhiva

- Vlada je trebala donijeti nekakvu uredbu i obvezati centre da kupe najmanje 60 posto naše robe, a ne ovako - ogorčen je on, a s tom se idejom slaže i Sandra Babac (51), poznatija kao Šinjorina Smokva. Njezin OPG u Poljicama u zaleđu Zadra bavi se ekološkim uzgojem smokve, dunje i smilja te prodajom eko pekmeza bez dodataka.

Foto: Privatna arhiva

- Ja sam u banani, a ne u smokvama! Vlada je trebala donijeti uredbu ili su se lokalne trgovine trebale same organizirati da otkupe po poštenoj cijeni povrće i voće domaćih proizvođača koje će ovako propasti, a mi u trgovačke centre uvozimo robu izvana! Na skladištu imam respektabilne količine pekmeza koje sam pripremila za sezonu, ali kako stvari stoje od sezone ništa. Meni je jedini izlaz izvoz jer trgovačkim centrima i većini ekoloških trgovina najbitnija je marža, pa iz tog razloga prodaju uglavnom uvozne prerađevine. Mi smo svoje prodavali najviše turistima u splitskoj i zadarskoj zračnoj luci koje su sad zatvorene - požalila se ona dodajući da je sretna okolnost u tomu da njezini pekmezi, premda bez ijednog dodatka osim ekološkog voća, imaju dovoljan rok trajanja.

Foto: Privatna arhiva

Tih strahova nema Fisherija, zagrebačka ribarnica koja prodaje isključivo smrznutu robu. Imaju dvije trgovine, ali i dostavu.

- Mi smo već ranije promišljali o tome da našim kupcima omogućimo dostavu na prag, pa nas je sve ovo malo brže poguralo u tom smjeru. Zaposlenike ribarnice, dok je bila zatvorena, prebacili smo na pakiranje, pripremu i dostavu robe. Kod nas su higijenski standardi oduvijek bili visoki, tako da se robi pristupalo u zaštitnim odijelima, s maskama i rukavicama, pa se tu ništa nije promijenilo. S dostavama smo započeli u utorak i već sad imamo oko 50 narudžbi svaki dan - pojasnila nam je Nikolina Bosnić iz Fisherije. Princip je jednostavan, ljudi telefonski naruče što žele, a djelatnici im to donesu na kućni prag.

Foto: Privatna arhiva

- Zbog straha od korona virusa imamo posebne mjere zaštite za kupce koji kupuju karticama. Njima dajemo jednokratnu rukavicu kako bi ukucali PIN na POS uređaj, no za sve ostalo nema straha jer je roba zapakirana i u vrećicama, pa nitko nema izravnog doticaja s hranom - kazala je. Dodaje i kako dostavne kombije dezinficiraju svaki dan, a jedini problem u ovoj situaciji im je činjenica da je otežana nabavka dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme.

