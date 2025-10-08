Obavijesti

POŽELJNE SU MEKANE TKANINE

Trgovine pune ukrasa: Evo kako unijeti božićnu bajku u svoj dom

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
Trgovine pune ukrasa: Evo kako unijeti božićnu bajku u svoj dom
12

Paleta boja ostaje smirena i elegantna - prevladavaju tonovi bijele, smeđe i bež, s nježnim crvenim i ružičastim akcentima koji unose dašak božićnog duha

S prvim kišama i maglovitim jutrima polako tražimo načine kako svoj dom učiniti toplijim, ugodnijim i punim cozy atmosfere. No dok još slažemo jesenske dekoracije, police trgovina već su preplavljene božićnim detaljima. Čini se da brendovi svake godine sve ranije lansiraju svoje blagdanske kolekcije, i iako se uvijek iznenadimo, tome se svake godine potajno razveselimo.

Miris božićnih kolača koji se širi domom, jutarnja kava uz taktove blagdanskih pjesama, popodnevna vruća čokolada i svjetlucava svjetla bora dok vani pada snijeg - sve su to prizori koje jedva čekamo ponovno doživjeti. A da bismo tu atmosferu stvorili na vrijeme, vrijedi zaviriti u nove kolekcije koje će obilježiti sezonu. Jedna od onih koje su izazvale najviše pozornosti je nova H&M Home božićna kolekcija, koja i ove godine donosi savršeni spoj klasike i modernog stila.

Ova linija uređenja doma odiše toplinom, elegancijom i osjećajem blagdanskog luksuza, ali bez pretjerivanja. Fokus je na detaljima koji prostoru daju dušu - od svijećnjaka i mirisnih svijeća do pažljivo dizajniranog posuđa i tekstila. Kolekcija spaja tradicionalne motive i suvremeni dizajn, stvarajući interijere koji izgledaju kao iz najljepših božićnih razglednica.

Temelj kolekcije je povratak klasičnim elementima uz moderni twist. Mašne su se ponovno vratile u fokus i postale glavni dekorativni motiv sezone - simbol nostalgije i razigranosti koji unosi šarm u svaki kut doma. U kombinaciji s prugicama i mekim teksturama, donose onaj poznati osjećaj topline i jednostavne radosti.

Zanimljivo je i to da je trend kroma, koji je dominirao modnim svijetom 2025., sad pronašao svoje mjesto i u interijerima. Diskretni metalni detalji dodaju prostoru dozu glamura i suvremenosti, bez narušavanja udobnosti.

Paleta boja ostaje smirena i elegantna - prevladavaju tonovi bijele, smeđe i bež, s nježnim crvenim i ružičastim akcentima koji unose dašak božićnog duha. Materijali su ključni: meke tkanine, umjetno krzno i bogate teksture stvaraju osjećaj slojevitosti i ugodne topline, kao da cijeli dom diše blagdanskim mirom.

Nova H&M Home kolekcija dokaz je da Božić ne mora biti kičast da bi bio čaroban. S nekoliko pažljivo biranih detalja, svaka prostorija može postati oaza mira, svjetla i topline - upravo onakva kakvu priželjkujemo u najposebnijem dijelu godine.

