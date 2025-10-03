Neki gradovi najavili isplatu božićnica: Poreč penzionerima daje 111 eura, Karlovac 50 eura

Više od stotinu gradova i općina diljem Hrvatske isplaćuje svake godine božićnice umirovljenicima. Pet gradova je već najavilo božićnice i iznose koji će pomoći starijim građanima.

U Poreču će božićnica iznositi 111,49 eura, a isplata će biti tijekom studenog i prosinca. Pravo na nju imaju umirovljenici stariji od 65 godina, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, kao i oni koji ne ostvaruju nikakav dohodak, piše Mirovina.hr.

Svi oni koji su božićnice dobili prošle godine, ove ne trebaju predati zahtjev, osim u slučaju promjene banke ili tekućeg računa.

Županja će isplatiti umirovljenicima 70 eura božićnice, a zahtjeve za isplatu zaprimat će već od 1. listopada. Uvjet je da mirovina ne prelazi 600 eura, a pomoć će dobiti i korisnici nacionalne naknade za starije, kao i starije osobe bez prihoda.

U Karlovcu će umirovljenici dobiti 50 eura, isplata kreće od 1. prosinca, a uvjet je da mirovina ne prelazi 500 eura.

– S Finom je dogovoreno, i od 1. prosinca bi krenule te isplate. Umirovljenici će o tome biti pravovremeno obaviješteni, najavio je gradonačelnik Damir Mandić.

U općini Svetog Jurja na Bregu umirovljenicima će stIći 50 eura božićnice. Na njih imaju pravo i stariji od 60 godina, mogu je dobiti oni čiji ukupni iznos svih mirovina ne prelazi 600 eura mjesečno.