Obavijesti

News

Komentari 1
POČELE PRIJAVE

Neki gradovi najavili isplatu božićnica: Poreč penzionerima daje 111 eura, Karlovac 50 eura

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Neki gradovi najavili isplatu božićnica: Poreč penzionerima daje 111 eura, Karlovac 50 eura
Foto: Canva

U općini Svetog Jurja na Bregu umirovljenicima će stići 50 eura božićnice. Na njih imaju pravo i stariji od 60 godina,  mogu je dobiti oni čiji ukupni iznos svih mirovina ne prelazi 600 eura mjesečno

Više od stotinu gradova i općina diljem Hrvatske isplaćuje svake godine božićnice umirovljenicima. Pet gradova je već najavilo božićnice i iznose koji će pomoći starijim građanima.

U Poreču će božićnica iznositi 111,49 eura, a isplata će biti tijekom studenog i prosinca. Pravo na nju imaju umirovljenici stariji od 65 godina, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, kao i oni koji ne ostvaruju nikakav dohodak, piše Mirovina.hr.

Svi oni koji su božićnice dobili prošle godine, ove ne trebaju predati zahtjev, osim u slučaju promjene banke ili tekućeg računa.

OČEKIVALI VIŠE Matica umirovljenika Hrvatske: Nismo zadovoljni dodatkom od 6 eura godišnje, ponižavajuće je
Matica umirovljenika Hrvatske: Nismo zadovoljni dodatkom od 6 eura godišnje, ponižavajuće je

Županja će isplatiti umirovljenicima 70 eura božićnice, a zahtjeve za isplatu zaprimat će već od 1. listopada. Uvjet je da mirovina ne prelazi 600 eura, a pomoć će dobiti i korisnici nacionalne naknade za starije, kao i starije osobe bez prihoda.

U Karlovcu će umirovljenici dobiti 50 eura, isplata kreće od 1. prosinca, a uvjet je da mirovina ne prelazi 500 eura.

– S Finom je dogovoreno, i od 1. prosinca bi krenule te isplate. Umirovljenici će o tome biti pravovremeno obaviješteni, najavio je gradonačelnik Damir Mandić.

U općini Svetog Jurja na Bregu umirovljenicima će stIći 50 eura božićnice. Na njih imaju pravo i stariji od 60 godina,  mogu je dobiti oni čiji ukupni iznos svih mirovina ne prelazi 600 eura mjesečno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Veliki popis ustaškog zlata: 13 sanduka su iznijeli iz Zagreba. Evo gdje su zakopali blago
BLAGO NDH

Veliki popis ustaškog zlata: 13 sanduka su iznijeli iz Zagreba. Evo gdje su zakopali blago

NOVI EXPRESS Detaljna prosudba postojane legendu o količinama i vrijednosti blaga, što su ga Pavelić i ustaše, odnijeli tijekom kaotičnog i bezgavog bijega od partizana u svibnju 1945.
Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo
RONIOCI IZVLAČILI TIJELA

Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo

Do nesreće je došlo oko 16.30 sati u naselju Bunica. Angažirani su ronioci HGSS-a, a iz mora su izvučena dva ženska i dva muška tijela.
U Zagrebu unajmili auto pa kod Senja sletjeli u more. Poginule su dvije žene i dva muškarca...
STRAŠNA PROMETNA NESREĆA

U Zagrebu unajmili auto pa kod Senja sletjeli u more. Poginule su dvije žene i dva muškarca...

Na mjesto nesreće upućene su sve nadležne službe, uključujući ronioca Hrvatske gorske službe spašavanja iz Gospića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025