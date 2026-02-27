Tri desetljeća ljepote i njege: dm slavi 30 godina u Hrvatskoj

U četvrtak 26. veljače dm je obilježio 30 godina poslovanja u Hrvatskoj, čime je započelo veliko slavlje, koje će se nastaviti tijekom cijele godine nizom aktivnosti i iznenađenja, usmjerenih na zajednicu i kupce.

Od 9. svibnja 1996., kada je u zagrebačkoj Dubravi otvorio prvu trgovinu, dm postavlja trendove na hrvatskom maloprodajnom tržištu - od uvođenja plaćanja kreditnim karticama u devedesetima, do bezreceptnih medicinskih proizvoda 2008. godine i razvoja vlastite mreže paketomata u 2026. godini. Iza tih postignuća stoji više od 2.200 djelatnica i djelatnika, koji rade u 180 trgovina diljem Hrvatske i u dm dialogicumu u Zagrebu.

- Prošlo je gotovo trideset godina otkako smo Roberta Kukovičić, Dijana Petanjek, Sanja Kresaj, Sasha Kumić, Davor Željko i ja na tržnici u Dubravi punili police i dovozili opremu za trgovinu na viličaru. Danas nas je 2.294 i naši su proizvodi dostupni svim stanovnicima Hrvatske. Imamo online shop, aplikaciju za pametne telefone koju koristi više od 400.000 ljudi, dm paketomate i dm eko punionice. Da, naš se posao promijenio iz temelja, ali temelj našeg uspjeha ostao je isti, a to su naše djelatnice i naši djelatnici. Svojim trudom i radom omogućili su dm-u da bude predvodnik promjena, da one postanu snaga koja nam omogućuje da zadržimo povjerenje kupaca. dm danas nije vodeća drogerija u Hrvatskoj zato što smo najveći, nego zato što djelatnice i djelatnici žive filozofiju dm-a koja ljude i zajednicu stavlja u središte - istaknuo je Mirko Mrakužić, direktor dm-a te je u ime cijelog dm-a zahvalio kupcima i partnerima na povjerenju.

Nakon što su se okupljeni djelatnici, partneri i suradnici dm-a podsjetili kako su izgledali prvi dani dm-a u Hrvatskoj i kako je dm tijekom godina oblikovao kupovne navike u Hrvatskoj, fokus večeri okrenuo se budućnosti i inicijativi Žar za budućnost.

Slavljenička godina dm-a proteći će u znaku pomaganja zajednici, a u središtu pozornosti bit će ljudi čija nesebična dobra djela inspiriraju. Pojedinci, udruge i ustanove moći će podijeliti svoju viziju bolje budućnosti i pokazati kako je žar za budućnost ono što život u zajednici čini boljim. Tako će dm još jednom potvrditi posvećenost zajednici, a kupcima će se tijekom godine zahvaliti na tri desetljeća vjernosti brojnim iznenađenjima, pogodnostima i poklonima.

U tridesetu godinu poslovanja dm je ušao kao vodeća drogerija na hrvatskom tržištu i maloprodajni lanac koji, prema mišljenju kupaca, najviše brine o njihovim potrebama, ali i o potrebama zajednice te koji je 16 puta za redom proglašen poslodavcem prvog izbora2. Ulaganjima u zajednicu i poslovanje, te razvojem inovacija, dm će i u četvrtom desetljeću poslovanja u Hrvatskoj nastaviti poslovati s jasnim ciljem da ostane pouzdan partner kupcima i inicijator pozitivnih promjena.

