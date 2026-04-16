MALI OTPAD, VELIKA KORIST

Tri fantastična načina kako iskoristiti koru naranče u vrtu

Piše 24sata,
Tri fantastična načina kako iskoristiti koru naranče u vrtu
Sljedeći put kada pojedete sočnu naranču, nemojte baciti koru. Iako se često smatra običnim otpadom, ona može biti vrlo koristan i jeftin dodatak vašem vrtu

Bogata prirodnim uljima i hranjivim tvarima, kora naranče može pomoći u zaštiti biljaka, odbijanju štetnika i poboljšanju kvalitete tla.

Umjesto da završi u smeću, može postati dio prirodnog ciklusa u vrtu i pomoći vašim biljkama da budu zdravije i otpornije.

Donosimo tri jednostavna načina kako iskoristiti kore naranče u vrtu.

1. Zamka za mokrice (babure)

Ljudi nisu jedini koji vole miris naranče, privlačan je i mnogim kukcima. Stručnjaci objašnjavaju da su mokrice posebno privučene citrusnim mirisom, pa se kora naranče može koristiti kao prirodna zamka.

Polovicu naranče (nakon što ste iscijedili sok) možete ostaviti u vrtu. Mokrice će se skupiti u njoj i hraniti se ostatkom pulpe, umjesto da napadaju vaše biljke. Na taj način štitite povrće bez kemikalija.

2. Prirodni repelent za insekte

Kore naranče sadrže limonen, prirodni spoj koji djeluje kao repelent protiv insekata. Njegov jak miris smeta osjetljivim kukcima, pa može pomoći u njihovom odbijanju.

Kore možete rasporediti po vrtu, ali pazite da na njima ne ostane previše pulpe (za razliku od zamke za mokrice). Stručnjaci preporučuju i stavljanje kora pri sadnji biljaka, jer mogu pomoći u smanjenju 'stresnih signala' koje biljke ispuštaju nakon presađivanja.

Kako se kore razgrađuju, obogaćuju tlo i hrane korisne mikroorganizme.

3. Obogaćivanje komposta

Kore naranče su pune hranjivih tvari, osim vitamina C, sadrže i dušik, kalij i fosfor. Zato su izvrstan dodatak kompostu.

Prije bacanja u kompost, preporučuje se narezati ih na manje komade kako bi se brže razgradile. Tako će obogatiti kompost prirodnim kiselim nutrijentima.

Mogu se dodati i direktno u tlo, posebno biljkama koje vole kiselija tla, poput ruža, kamelija i hortenzija (posebno onih kod kojih želite plavu boju cvijeta).

Kore naranče nisu samo kuhinjski otpad, one mogu postati koristan alat u održavanju zdravog vrta. Uz malo kreativnosti, pretvaraju se u prirodnu zaštitu, gnojivo i saveznik u borbi protiv štetnika.

