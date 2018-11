Tri glavna uzroka nadutosti i što popiti da trbuh bude ravan

1. Skriveni šećer

Može vam se činiti da jedete nešto zdravo, a zapravo to u sebi sadrži skriveni šećer. Zato je najvažnije pročitati sastav. Ako čitate sastojke i naiđete na nešto što ne možete izgovoriti, možda vam od toga neće biti dobro, kaže nutricionist Rick Hay, prehrambeni fiziolog s dugogodišnjim kliničkim iskustvom u prehrani, naturopatiji, botaničkoj medicini i iridologiji.

- Zapitajte se možete li te sastojke kupiti bez problema u supermarketu ili trgovini zdrave hrane. Ako ne možete, tada se dva puta zapitajte želite li to kupiti ili najprije istražiti što je to - dodao je.

Kaže kako redoslijed popisa sastojaka na ambalaži obično otkriva kojih je najviše pa nije loše provjeriti jesu li oni zdravi na samom vrhu popisa.

- Ljudi često pogrešno vjeruju da su tzv. zdravi kupovni sokovi, smoothiji i žitarice bolja opcija, ali dodaci šećera su jedan od najnepovoljnijih dijelova moderne prehrane. U takvoj hrani i pićima često se nalazi ksilitol, vrsta šećera koji može uzrokovati nelagodu u želucu, proljev i nadutost ako se previše konzumira - objasnio je Rick Hay, a prenosi Daily Mail.

Foto: Dreamstime

Bolja opcija je, kaže, napraviti kod kuće zdrave verzije i držati se pravih žitarica, posebno zobenih pahuljica.

Ksilitol je vrsta šećera koji se dobiva iz brezine kore na sličan način kao i javorov sirup - sakupljanjem smole koja izlazi iz kore drveta. Ta smola od breze se potom pretvara u kristaliće.

2. Jedenje previše voća, mahunarki i leće

Mnogi ljudi koji se odluče držati zdravog režima prehrane znaju pretjerati u količini pojedenog voća, povrća i mahunarki. Iako su te namirnice doista zdrave i pune su vlakana koja pogoduju dobroj probavi, prevelika količina dovodi do nadutosti.

- Prevelike količine vlakana mogu dovesti do preopterećenja u probavnom sustavu, uzrokujući zatvor, grčeve, nadutost i nervozu želuca.

3. Netolerancija na određenu hranu

Simptomi netolerancije na neku namirnicu ispoljavaju se kao bol u trbuhu, nadutost, pojačano ispuštanje vjetrova, ponekad i proljev. Ozbiljniji oblici mogu dovesti do pojave osipa na koži i svraba.

Na primjer, ljudi koji imaju takve simptome nakon konzumiranja mliječnih proizvoda su netolerantni na laktozu, šećer koji se nalazi u mlijeku, jogurtu, mekim sirevima...

Druga varijanta je da imaju negativnu reakciju na protein koji se nalazi u mlijeku - A1. Zato se na tržištu nalazi posebno mlijeko koje u sebi ima samo protein A2.

Ljudi kojima se simptomi netolerancije pojave nakon jedenja kruha su osjetljivi na pšenicu, na sve proizvode koji u sebi sadrže ovu žitaricu. Ili, neki ljudi imaju reakciju na gluten, ljepljivi protein koji se osim u pšenici, nalazi u još nekim žitaricama - ječmu i raži.

Drugi ljudi mogu biti netolerantni na kemikalije ili dodatke hrani kao što su alkohol, kofein, umjetni zaslađivači, mononatrijev glutamat (MSG) ili histamin (pronađen je u gljivama, ukiseljenoj i suhoj hrani).

Foto: 123RF

Kako otkriti na što se netolerantni?

Mnogi ljudi nisu svjesni da su netolerantni na određenu hranu pa nadutost i bolove u trbuhu znaju pripisivati drugim stvarima.

Odličan način kako možete saznati jeste li netolerantni na hranu i koju je - eliminacija. Imate li sumnje da ne reagirate dobro na neke namirnice, a ne znate koje, izbacite ih na neko vrijeme iz prehrane jednu po jednu i pratite što se događa u vašem tijelu.

Savjet stručnjaka je da određenu hranu izbacite iz prehrane ili osjetno smanjite njezin unos na dva do četiri tjedna. Potom je uvedite u prehranu i ako se nadutost i bolovi u trbuhu opet pojave, znat ćete u kojoj hrani je problem.

Što jesti i piti prije spavanja za ravan trbuh?

>>> 17.00 - Uzmite žlicu soka od aloa vere sa vodom

- Istraživanja su pokazala da gel aloa vere ima gastroprotektivne učinke. Baš kao što smiruje opekline, tako blagotvorno djeluje i našu unutrašnjost. Ima protuupalna svojstva i pomaže kod grčeva i nadutosti. Osim toga, posjeduje i antibakterijska svojstva koja pomažu u jačanju imunološke funkcije - objasnio je nutricionist Rick Hay.

Aloa vera u obliku soka je odlična za smirivanje želuca.

>>> 18.00 - Uzmite probavne enzime uz večeru

- Procjenjuje se da se 60 do 80 posto imunološkog sustava nalazi u našem probavnom traktu. Kada se hrana ne razgrađuje na odgovarajući način probavnim enzimima, veći komadi mogu prijeći crijevni zid i dovesti do upalnog imunološkog odgovora. To je povezano sa netolerancijom na hranu, što dovodi do trbušnog grčenja i nadutosti - objasnio je ovaj stručnjak.

Uzimanje probavnih enzima u obliku dodataka prehrani ili, još bolje, pijenje soka od ananasa prije večere, doprinosi boljoj probavi i smiruje probavni trakt.

Foto: Dreamstime

Inače, ananas je prepun bromelaina (posebno njegov središnji, tvrdi dio), enzima koji razgrađuje bjelančevine, ubrzava metabolizam, smanjuje nadutost. Ljudi znaju kupovati bromelain u praškastom obliku kao dodatak prehrani, a zapravo se proizvodi upravo od ananasa. Zato ga je bolje unijeti u organizam iz svježeg voća.

Osim što je odličan za probavu, bromelain ima protuupalna svojstva i pomaže u obnovi oštećenih tetiva i tkiva pa se ponekad preporučuje kod bolnih koljena, sportskih ozljeda, artritisa...

I gorkim zelenim salatama, poput radiča, možete potaknuti probavne enzime, ukoliko ih pojedete prije obroka.

>>> 19.00 - Pojedite malo fermentirane hrane

- Fermentirana hrana je izuzetno korisna za zdravlje crijeva. Tehnički, to znači pretvorba šećera i škroba u kiselinu, koristeći solnu otopinu. Ovaj proces potiče bujanje dobrih bakterija kao što su bifidobakterije i laktobacili, stvarajući veliki izvor prirodnih probiotika za probavni trakt - kaže Rick Hay.

Takva hrana će vam pomoći da bolje probavite hranu, ne nadimate se i da budete bolje raspoloženi, jer crijeva su mjesto gdje se stvara većina serotonina - hormona sreće.

- Pobrinite se da vaša večera sadrži 150 grama suhog mesa ribe, pileća prsa ili nemasne junetine uz oko pola šalice riže i neko povrće koje ne nadima, kao kelj ili špinat - dodao je.

>>> 20.00 - Popijte čaj od maslačka

Ova vrsta čaja može biti učinkovit diuretik pa tako pomaže da se tekućina ne zadržava u tijelu. Osim toga, čaj od maslačka je odličan za čišćenje jetre, stimulaciju probave i smanjenje želje za jelom. Uz to ublažava simptome žgaravice i pomaže kod drugih probavnih tegoba.

Foto: 123RF

>>> 22.00 - Uzmite glutamin

Glutamin je najzastupljenija aminokiselina u mišićnom tkivu koja pomaže uravnotežiti živčani sustav, nadopuniti zalihe vode u tijelu, doprinosi boljem spavanju te ravnoteži šećera u krvi. Može se kupiti u obliku prašaka, kapsula, tableta ili otopine.

- Održavanje hidratacije pomaže tijelu da se detoksicira i izbaci nečistoće. Bubrezi i jetra su odgovorni za detoksikaciju krvi i proizvodnju mokraće, pa je važno pomoći ovim organima da rade svoj posao kako treba - objasnio je Rick Hay.

Pripazite i na ove stvari želite li izbjeći nadutost