Tri hrabre Hrvatice: 'Same smo uspjele otkriti svoj rak dojke'

Sandra Radović – 8 godina od dijagnoze

U životu sam nailazila na mnoge poteškoće, do ničeg nisam dolazila lako i ni mi nije bilo servirano, pa sam naučila da moram biti veliki borac. Iskustvo me naučilo da mogu pasti na koljena, ali nikad na pod, a odmah ustanem, otresem prašinu i idem dalje. Tako je bilo i kad sam se suočila s dijagnozom raka dojke. Nisam to uopće doživjela kao bolest, niti sam se ponašala kao bolesna osoba, samo sam 'otresla prašinu s koljena' i rekla: 'Idemo dalje, dok god je rješivo, dobro je – to nije problem', priča Sandra Radović, ginekologinja u KB Sestre milosrdnice sa subspecijalizacijom iz ginekološke onkologije, koja se s tom dijagnozom suočila prije punih 8 godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kvržicu na lijevoj dojci otkrila je slučajno, tijekom jednog tuširanja za vrijeme dežurstva u bolnici. Bila je veličine trešnje, tvrda, nepomična i bezbolna. Kao liječnica, odmah je pretpostavila što može biti u pitanju. Odmah ujutro otišla je kod kolege da bi obavila ultrazvuk, a isto jutro obavila je pregled kod prijatelja i kolege prof. dr. sc. Ivana Milasa, plastičnog kirurga na Klinici za tumore. Slijedeći protokol, obavila je i MR (magnetnu rezonancu) i citopunkciju dojke, kao i potrebnu predoperacijsku obradu. Nakon dva sata od punkcije, kolegica citolog. dr. Bobuš, joj je javila nalaz: CDI gr.2. Ukratko, potvrđena je dijagnoza karcinoma.

- Moja borba s rakom dojke vjerojatno bi bila i lakša, možda bih prošla bez iscrpljujućih kemoterapija, da godinu dana prije toga nisam zagubila uputnicu za mamografiju i nonšalantno zaključila da je to znak da pretragu nije ni trebala obaviti, jer je 'sigurno sve u redu'. Da sam tad ishodila novu uputnicu te otišla na pregled, rak bi se otkrio u ranijoj fazi i vjerojatno bi sve bilo jednostavnije. Jer, rak bi se otkrio u ranoj fazi, liječenje je lakše, manje agresivno i iscrpljujuće, a ishod izvjesniji, kaže dr. Radović, te ističe kako je zato važno podsjećati žene da su redoviti pregledi dojki važni.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Osnova je samopregled dojki, kojeg treba raditi u prvoj fazi menstrualnog ciklusa, jer je tkivo dojki tada mekše i promjene je lakše napipati. Također, redovito treba obavljati UZV dojki i mamografiju, pogotovo žene iznad 50 godina, koje dobivaju i pozive za mamografiju u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. I po potrebi i preporuci liječnika važno je obaviti magnetnu rezonancu. To su komplementarne metode koje ne isključuju jedna drugu, već upravo u kombinaciji doprinose tome da kontrola dojki bude učinkovitija i temeljitija – pojašnjava dr. Sandra Radović.

Na temelju vlastitog iskustva kaže kako je kod suočavanja s teškom dijagnozom najvažnije zadržati pozitivan duh i pronaći ono što vam najbolje pomaže u tome. A to je povezano i s karakterom čovjeka, odnosno s time koliko ste spremni raditi na sebi i prihvatiti da čaša može biti polupuna, a ne samo poluprazna.

- Netko će se okrenuti vjeri i molitvi, netko potražiti podršku bližnjih i prijatelja, okrenuti se čitanju knjiga, odlascima u prirodu i slično. Nije važno što je u pitanju, nego da je to ono što vama pomaže da prikupite energiju potrebnu za to da lakše izdržite borbu – priča Sandra, koja iskrenim i zvonkim smijehom oduvijek unosi radost u živote ljudi oko sebe. Zahvaljujući unutarnjoj snazi i velikoj podršci supruga i sina, te nekoliko divnih prijatelja, uspjela je, kaže, održati želju za smijehom i u tim najtežim trenucima, kaže.

- Operaciju, kemoterapiju i zračenje sam prolazila paralelno radeći. To je za mene bilo teško razdoblje u kojem si i nisam mogla priuštiti dulje bolovanje zbog kredita, no moj posao me držao na nogama i davao mi snagu da ne posustanem – priča.

Ističe kako je u borbi protiv zloćudne bolesti jako važno zadržati povjerenje u liječnike i držati se preporuka i terapije, no jednako tako treba razmisliti o promjeni životnih navika i promjenama koje trebamo provesti. Posebno kad je riječ o prehrani.

- Rekla bih da je jako bitno ograničiti konzumaciju mesa, te izbaciti crveno meso i mlijeko iz prehrane, jer mislim da je to 'otrov' za organizam. S druge strane, treba unijeti što više antioksidansa te jesti više voća i povrća, piti puno vode i izbaciti dodane šećere iz prehrane – pojašnjava dr. Radović.

Dodaje kako tijekom liječenja ne treba bježati ni od biljnih pripravaka i dodataka prehrani, koji često mogu biti jako korisni u ublažavanju simptoma teških kemoterapija, pa niti od alternativne medicine kao podrške liječenju.

- Na primjer, THC smola dokazano ima svoje mjesto kod mučnina, povraćanja i bolova, jer malo umiri organizam i olakšava simptome. Naravno, pod uvjetom da se uzima u pravilnim dozama, bez pretjerivanja – kaže te dodaje kako se o svemu što konzumirate tijekom liječenja treba prethodno posavjetovati s onkologom, jer neki od pripravaka mogu djelovati na učinak terapije.

Kaže kako je tijekom borbe s bolešću počela raditi i na tome da uvede više fizičke aktivnosti u svakodnevnu praksu, što pomaže očuvanju zdravlja, pa je prvo produljila šetnje šumom s labradoricom Astom koja je tada bila dio njene obitelji.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Kad je ona uginula, bio mi je to najteži trenutak u životu. No, u oglasu na Facebooku pronašla sam moju Eli, psića s ulice kojem sam poželjela pružiti ljubav i topli dom. Otišla sam po nju u Đakovo, u našoj lijepoj Slavoniji i nas dvije svaki dan po dva sata šetamo šumom. Životinje su terapija i svima koji to mogu savjetovala bih da udome psića ili macu, stoga financijski pomažem u zbrinjavaju životinja s ulice i dijelim na društvenim mrežama pse koji se udomljavaju. Osim toga, te naše šetnje šumom nisu samo fizička aktivnost, nego prilika da uživam u ljepotama života i radostima koje pruža. U beskrajnoj tišini, u svakoj ptičici koja oko vas pjeva ili kljuca po drvetu i u promjenama u prirodi koja je prekrasna i doista budi radost, što prečesto zaboravljamo – priča nadahnuto Sandra.

Dodaje kako je jednom pročitala i zapamtila iznimno jednostavnu rečenicu koja joj je pomogla da iznova nauči cijeniti život: - Pisalo je: 'Za sreću u životu nije potrebno puno, a nekad čak ni malo'. i to me vodi u tome da iskreno uživam u sitnicama, pojašnjava. Tako je postala dodatno svjesna da u liječenju tijela i duha jako pomaže i promjena načina razmišljanja. Prije svega, podizanje svijesti o tome da trebamo izbaciti iz života stvari, situacije i ljude koji čine da se osjećamo loše. Ponekad je zdravo i odbrusiti.

- Vrijeme bolesti je za mene bilo životna škola i mogu reći da sam u toj fazi jako promijenila svoj odnos prema autoritetima. Otvorena sam, što na umu, to na drumu i nikad se u životu baš nisam puno sustezala od toga da ljudima kažem što ih ide, no od suočavanja s dijagnozom i borbe za život postala sam još više osjetljiva na lažne autoritete i pomalo neumoljiva: Takvima vrlo brzo kažem 'otkači' i nastavim život kao da ih nema, jer je previše vrijedan da bismo ga trošili na takve, bez obzira na to o kome je riječ – priča Sandra Radović.

Drugi korak u tom procesu bio je da se prisjeti stvari koje su joj u životu uvijek donosile radost i otvori im put.

- Oduvijek sam voljela glazbu, glazba je moj život. Od mladosti sviram klavir, a nakon bolesti pomalo sam počela svirati klarinet. Kako mi je saksofon bio velika želja, prebacila sam se na saksofon. Već nekoliko godina uzimam i privatne satove, a sad već i aktivno sviram u Big Bandu Hrvatske liječničke komore, što je prekrasno iskustvo. Sjajno se zabavljamo na probama i nastupima, a često i nakon toga. Atmosfera je prijateljska i opuštena, jer je glazba jezik koji razumije cijeli svijet. Nekad na probu dođem umorna od posla, a odem puna energije i sretna. A posebno mi veselje čini sjesti za klavir s prijateljem, muzičarom Damirom Štritofom – priča Sandra.

Dodaje kako uza sve te obaveze jako voli putovati i svake godine si priušti dva, tri putovanja, od kojih je barem jedno putovanje na daleke destinacije, pa povremeno napiše i koji putopis.

- Volim upoznavati daleke krajeve i drugačije kulture, a pogotovo 'obične male ljude' koji nemaju puno u životu, pa su morali jako pojednostaviti stvari u životu da bi preživjeli. U dodiru s njima uvijek se podsjetim koliko je važno da i sami nastojimo doprinijeti vlastitoj sreći u životu i učinimo ono što možemo da bismo je dosegli – zaključuje Sandra.

I dalje nastoji redovito obavljati zdravstvene preglede, prije svega tako da jednom godišnje obavi sveobuhvatne krvne pretrage, iz kojih joj izrade baš sve moguće nalaze, sve do statusa vitamina u tijelu, kako bi eventualne probleme uočili na vrijeme. Redovito odlazi i na UZV i mamografiju dojki, dok je u vrijeme pandemije korone 'preskočila' jednu magnetnu rezonancu, jer nije htjela 'krasti' drugima termin.

- Moja me radiologinja, izvrsna dr. Bolanča, dobro 'oprala' zbog toga, tako da to vjerojatno neću ponoviti – kaže uz smijeh. A kakav je osjećaj otići na pregled, postoji li doza straha da se loš nalaz ne ponovi?

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Uvijek postoji doza bojazni, ne samo kad je u pitanju rak dojke, nego i drugi zdravstveni problemi koje sam u međuvremenu rješavala. No, kako se držim one da nikad nisam bila bolesna, već samo borac koji je kratko bio na koljenima, i tome pristupam bez straha. Volim život, prirodu, glazbu, ples, moja 'ženska' druženja i smijeh i uživat ću u toj ljubavi punim plućima dok god dišem. Dum spiro spero – zaključuje.

Ljiljana Šegović Pivac, 3 godine od dijagnoze

Uvijek sam redovito obavljala preglede i samopregled dojki i uvijek je sve bilo u redu. Važno je naglasiti da ni te 2018. nisam napipala nikakvu kvržicu, već sam pod rukom osjećala gustoću, svojevrsno otvrdnuće tkiva dojke, zbog kojeg sam ipak otišla na pregled. Nisam se, zapravo, odmah zabrinula, jer sam pretpostavila da to može biti povezano i sa hormonalnim promjenama u tijelu, no surfajući Internetom doznala sam da i to može biti simptom karcinoma, pa sam ipak odmah otišla na pregled. U privatnu polikliniku na ultrazvuk, ali liječnica nije vidjela karcinom zbog gustoće tkiva ali niti u limfnim čvorovima. Ipak, ona me odmah naručila da se vratim za četiri mjeseca, s nalazom magnetske rezonance. No, imala sam loš predosjećaj, pa sam odmah otišla na Institut za tumore i dobro je da sam to učinila – priča Ljiljana Šegović Pivac (53), danas jedna od mentorica ženama oboljelima od metastatskog raka dojke, u sklopu programa 'Žena kao ti'. Riječ je o programu koji od početka ove godine provodi Udruga žena oboljelih od raka 'Sve za nju' u sklopu kojega žene koje su preboljele rak dojke pružaju podršku ženama koje se suočavaju i započinju borbu s tom dijagnozom. Od početka ove godine provodi se kao pilot projekt, a Ljiljana je jedna od prvih sedam posebno educiranih mentorica koje pružaju različitu vrstu podrške, od prve tople riječi, podrške u istraživanju informacija o bolesti i dostupnim terapijama, savjeta vezanih uz nuspojave liječenja i stvari koje ih pomažu ublažiti, pa sve do savjeta o tome gdje i kako ostvariti financijsku pomoć na koju žena oboljela od raka dojke ima pravo.

Zahvaljujući tome što je slijedila svoje instinkte, Ljiljana je na Institut na tumore došla na vrijeme, dok je njen karcinom bio još u ranoj fazi, pa je to još jedna njena poruka ženama: Vjerujte svojim osjećajima ako vam se čini da nešto nije u redu. Već nakon tri tjedna započela je s intenzivnim liječenjem na Institutu. Primila je 16 kemoterapija (u sklopu kojih je primala dva pametna lijeka), te prošla operaciju i zračenja. Iako je bila riječ o agresivnom, estrogenski uvjetovanom raku dojke, te iako je morala odgađati terapije i neko vrijeme primati manje doze zbog ranije dijagnoze talasemije minor (stanja zbog kojeg joj je nizak hemoglobin), njen se tumor do operacije u potpunosti povukao, što se dogodi kod oko 30 posto žena. Doživjela je to kao blagoslov, iako je tijekom liječenja napravila sve što je sama mogla da tome doprinese.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Važno je da u tim trenucima nastojimo živjeti što kvalitetnije, da bismo osnažili organizam za borbu protiv bolesti. Tako sam odmah promijenila prehranu, ubacivši puno cikle, mrkve, povrća i dodataka prehrani, kako bih popravila krvnu sliku i okrenula se tome da puno boravim u prirodi, pa sam počela odlaziti na Sljeme i na skijanje, sa suprugom i prijateljicom. Ponedjeljkom bih primila terapiju. Utorkom bih imala mučnine, srijedom se počela oporavljati i posve oporavila do subote, kad bih odlazila u prirodu, pa onda u ponedjeljak sve ispočetka. Ta fizička aktivnost pomogla je u tome da ojačam tijelo da lakše izdrži liječenje, a boravak u prirodi i druženje da ne mislim na bolest. No, mom je izlječenju možda najviše doprinijelo to što sam promijenila pogled na život: odbacila sam sve stvari oko kojih se tako često živciramo, a zapravo toga nisu vrijedne i naučila da moram slušati svoje tijelo te povremeno staviti sebe u prvi plan – priča Ljiljana.

Dodaje kako žene to često zanemaruju, jer uvijek stavljaju druge ispred sebe i uvijek prvo razmišljaju o tome kako da svi oko njih budu zadovoljni, i same za sebe na kraju nemaju vremena.

- Često to radimo do te mjere da se iscrpljujemo. Dođete s posla u 18 sati, pa vam se ne da otići na vježbanje, ili u šetnju, jer treba pripremiti ručak za sutra, pospremiti stan, obaviti trgovinu i slično. I tako jedan dio života, dok tijelo jednog dana ne kaže 'dosta' i ne pojavi se bolest. Zato je važno shvatiti da ako sami ne budete vodili računa o sebi i ne promijenite taj obrazac ni drugima ne možete biti korisni, kaže Ljiljana.

Dodaje kako je još jedan važan korak u borbi protiv teške dijagnoze zadržati pozitivan stav i psihičku stabilnost.

- To nije nimalo lako i važno je da ste spremni potražiti i prihvatiti pomoć psihologa, pa i psihijatra ako je to potrebno. Postoje brojne udruge preko kojih se ta pomoć može besplatno ostvariti. Tako sam i sama nakon nekoliko mjeseci liječenja u udruzi 'Sve za nju' prvo počela posjećivati psihologa, a onda i krenula na radionice osobnog razvoja. Prošla sam zanimljiva predavanja i pročitala neke knjige koje su doprinijele tome da ostanem mentalno sposobna nositi se s dijagnozom, te da nastavim hrabro živjeti s činjenicom da sam preboljela rak dojke. Naime, koliko god hrabri bili, uvijek živite s tom nekom sjenom i bojazni koja se javi obično prije kontrolnih pregleda. Ta podrška koju sam dobila pomogla je da danas živim kao zdrava osoba. Radosna sam, vesela i nasmijana žena, uživam u vremenu koje dijelim s obitelji, nastavila sam normalno raditi i gledam pozitivno na sve što život nosi. Naravno, svjesna sam toga da se na životnom putu uvijek mogu pojaviti poteškoće, no ako se naučite nositi s time, možete živjeti sretno – pojašnjava Ljiljana.

Danas je, kaže, čak pomalo zahvalna na bolesti, jer je zahvaljujući njoj promijenila život na bolje, ali i spoznala koliko divnih ljudi ima oko sebe.

- Ta ljubav koju sam dobila od moje djece, supruga, obitelji i prijatelja, te mnogih dragih ljudi oko mene, vjerojatno je glavni razlog zbog kojeg sam i postala mentorica u udruzi. Bila sam silno počašćena kad su mi u udruzi predložili da se uključim u program, jer zaista želim na neki način vratiti ono što sam ja dobila onima kojima je potrebna pomoć i vjerojatno bih to na neki način radila i da nisam mentorica – priča Ljiljana.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Tako je otkad je program 'Žena kao ti' na proljeće ove godine zaživio, počela raditi s jednom oboljelom ženom. Na njenom primjeru shvatila je, kaže, koliko joj je suočavanje s dijagnozom raka dojke i njoj samoj bilo teško.

- To je za ženu iznimno teška situacija, jer se često nema kome povjeriti i s kime porazgovarati. Naime, u toj situaciji nastojala sam zaštititi djecu i obitelj, te odraditi sve što moram sama, kako bi oni prošli sa što manje posljedica, iako će ih uvijek imati. Zato je važno da postoji netko s kime žena može razgovarati, kao i to da postoji netko tko može prepoznati anksioznost i potaknuti ju da potraži pomoć psihologa, ili psihijatra. To je kod nas još uvijek pomalo tabu tema, jer prevlada osjećaj da tražite pomoć zato što s vama nešto nije u redu, a nije tako. Zato vjerujem da može pomoći ako ja ženi kažem da sam i sama to prošla te da su mi razgovori s psihologom pomogli. Jednako kao što može pomoći ako joj ispričam koje su moguće nuspojave liječenja i kemoterapije te što je meni pomagalo kad je bilo teško, ili gdje i kako ostvariti financijsku pomoć na koju žena oboljela od raka ima pravo, što mnoge žene saznaju tek nakon nekoliko mjeseci liječenja i bolovanja, uslijed kojih se javljaju i financijski problemi – pojašnjava Ljiljana.

Kaže kako je sama te stvari saznavala usput, pretražujući Internet, ili u razgovoru sa ženama koje bi srela na pregledu ili na terapiji na Institutu.

- Posebice za žene koje nemaju mogućnost ili naviku pretraživanja po internetu, pa informacije često stignu prekasno. Da ne govorimo o tome koliko za ženu koja se suočila s dijagnozom može značiti činjenica da joj ja na temelju svog primjera mogu reći da je rak moguće pobijediti te da danas postoje moderni i vrlo učinkoviti lijekovi zbog kojih i sami liječnici već govore o raku kao o kroničnoj bolesti. To može pobuditi povjerenje u liječenje i nadu u izlječenje, što je jako važno u procesu liječenja. Zato mi se čini da je pomalo šteta što liječnici bolje ne koriste udruge koje rade sa ženama oboljelima od raka, kao partnere i podršku u procesu liječenja. Naime, kad se suočavate s dijagnozom raka, potraga za udrugom nije prioritet i većina žena doći će do njih tek nakon nekoliko mjeseci od dijagnoze, nakon što su puno toga prošle same. Zato ne bi bilo loše da onkolog ženama već kod razgovora o dijagnozi i informacijama o terapiji koja slijedi preporuči da se javi Udruzi 'Sve za nju' i uključi u program 'Žena kao ti', gdje mogu ostvariti ovakvu vrstu podrške – kaže Ljiljana.

I mnoge druge udruge imaju kvalitetne programe podrške, a među njima ima i onih koje djeluju i u manjim sredinama, pa vrijedi potražiti ih i u lokalnom okruženju, jer takva suradnja ženama koje se suočavaju s dijagnozom raka dojke sigurno bi pomogla da lakše prebrode prve korake u liječenju, zaključujemo.

Mirjana Horvatić, 10 mjeseci od dijagnoze

Od svoje 20. godine redovito bar jednom mjesečno obavljam samopregled dojki, jednostavno sam rano usvojila tu naviku i to mi je vjerojatno spasilo život. Zato bih svim ženama savjetovala da redovito obavljaju samopregled, jer im za to trebaju možda dvije minute mjesečno, te da budu uporne ako im se čini da nešto s njihovim dojkama nije u redu, čak i ako liječnici kažu da ne vide nikakve promjene – kaže Mirjana Horvatić (42), iz sela Hrženica, nekoliko kilometara udaljenog od Ludbrega, koja je u svibnju 2021. tijekom jednog tuširanja napipala kvržicu u desnoj dojci.

Prvo se krenula posavjetovati s obiteljskom liječnicom, koja ju je odmah naručila na mamografiju i već u srpnju je bila na pregledu.

- Dotad je kvržica dosta narasla, no nalaz je glasio da ništa suspektno nisu našli. Liječnica me uputila i na UZV dojke, a do listopada, kad sam došla na red, kvržica je već bila promjera 8 centimetara, dojka se izobličila, bradavica uvukla i već se dobro vidjela izbočina. No, liječnica na UZV to nije odmah vidjela dok sam ležala, tako da sam morala sjesti i posebno joj ukazati na to. Nije joj se činilo sumnjivim, no ipak je preporučila da hitno obavim magnetsku rezonancu – priča Mirjana.

Do pregleda koji je bio zakazan za 3. siječnja ove godine, tvorba na dojci imala je već promjer od 10x6 centimetara. No, pokazalo se da ima još dvije sumnjive tvorbe na desnoj dojci: jednu u aksili (u pazuhu), a drugu na donjem kvadrantu lijeve dojke.

- Više nije bilo dileme oko toga da moram ozbiljno krenuti dalje. Jedna moja prijateljica borila se s rakom dojke ranije i imala dobra iskustva s liječenja u KBC Sestre milosrdnice, preporučila je da pokušam doći do Zagreba. Izuzetno sam zahvalna obiteljskoj liječnici koja mi je dala uputnicu i doista nemam riječi zahvale za sve liječnike i sestre u KBC Sestre milosrdnice. Primarijus dr. sc. Željko Soldić odmah je naložio da se obavi biopsija, izvade tumorski markeri te obavi UZV abdomena i rentgen pluća. Biopsija je pokazala da je kvržica koju sam sama napipala bila benigna, no one dvije manje bile su zloćudne. To je nešto što sama nikako nisam mogla napipati i ne bih ni znala da ih imam da nisam bila uporna i upozoravala liječnike da dojka nije u redu – priča Mirjana.

Foto: Privatni album

Nakon konzilija, odlučeno je da će je prvo liječiti pametnim lijekovima, odnosno hormonskom terapijom, pa otad dolazi u Zagreb na terapiju. Vlakom do Glavnog kolodvora, pa onda taksijem do bolnice, zahvaljujući projektu besplatnog prijevoza za žene na kemoterapiji Udruge Nismo same, što joj jako puno znači, s obzirom da je sad već dugo na bolovanju i prihodi su puno manji, kaže.

- Nije se lako suočiti s dijagnozom. Kad je prvi nalaz stigao, podigla mi ga je prijateljica i poslala na mobitel. Svijet mi se srušio, jer odmah pomislite da je to kraj. A nisam spremna za kraj, imam 13- godišnjeg sina koji me još treba. Cijeli taj prvi dan sam proplakala, dok me je majka tješila. Onda sam cijeli drugi dan prespavala, iscrpljena od suza. Potom sam tri dana u sebi ponavljala tu strašnu rečenicu: 'Ja imam rak, ja imam rak…', dok ju napokon nisam uspjela izgovoriti na glas. No, kad jednom dođete pred liječnika puno je lakše. Kad vam on kaže da će učiniti sve da vas izliječi i ispriča koji vas koraci tijekom liječenja čekaju, nekako je lakše nositi se sa svime. To više nije samo dijagnoza, nego put kojim morate koračati korak po korak i za svaki se korak morate dobro pripremiti – priča Mirjana.

Tako je rečenica 'ja imam rak', dobila je, tako, nastavak: - Ok, to je samo bolest, kao i mnoge druge s kojima se ljudi bore i pobjeđuju – idem se boriti!, priča Mirjana. Otad je primila tri puta po 6 ciklusa terapije, te jednu dobru, ali i jednu lošu vijest: U međuvremenu se velika kvržica na lijevoj dojci s prvotnih 10 smanjila, no pojavile su se dvije suspektne tvorbe i na lijevoj dojci, jedna jedan, druga 0,8 centimetra.

- Liječnici su me upozorili na to da imam hormonalno uvjetovani karcinom, kod kojega je moguć takav razvoj situacije, tako da sam bila donekle spremna. Rekli su samo da moram biti uporna s terapijom i strpljiva i zato sad s punim povjerenjem čekam studeni, kad trebam ponoviti preglede na temelju kojih će se odlučivati o nastavku liječenja. Tad će liječnici odlučiti je li vrijeme za operaciju, hoće li mi odstraniti dio dojke, ili je potrebna mastektomija, možda i dvostruka, s obzirom na drugu dojku. Da se mene pita, odmah bih pristala na to jer povećava šanse za izlječenje, jer imam dijete. I imam još puno životnih želja koje sam si u zadnje vrijeme napokon počela ispunjavati – priča.

Jedna od velikih životnih želja još od djetinjstva joj je bila da proba zapjevati i zaplesati u folkloru, u KUD-u 'Anka Ošpuh' u Ludbregu.

- Kako živim na selu, oko 7 kilometara dalje, nije bilo prilike za to. Roditelji su uvijek imali puno posla, a onda nije bio običaj voziti djecu okolo na silne aktivnosti, a nisu dali ni da se vozim sama biciklom u večernjim satima s proba. Tako sam uvijek patila za tim folklorom i sad kad sam doma na bolovanju, zaključila sam da je vrijeme da počnem ostvarivati svoje želje – kaže Mirjana, danas ponosna članica vokalne skupine 'Pajdašice'.

- Ne mogu vam opisati koliko mi znači to što su me 'Pajdašice' primile otvorena srca i što me i one podržavaju, znajući kroz što prolazim. Ta dva sata probe, ili kad negdje idemo na nastup, toliko pomažu da odmaknem misli od bolesti i toliko su ispunjena smijehom i toplinom, da vjerujem da i to može pomoći u mom liječenju – ističe Mirjana.

U međuvremenu, pridružila se i Udruzi Narcisa - Žene u borbi protiv raka dojke, iz Ludbrega, i tu se trudi poticati sve žene na samopreglede i redovite UZV i mamografske preglede dojki, odnosno na odgovornost prema vlastitom zdravlju.

- Sastajemo se jednom tjedno, idemo na izlete i družimo se. Jako je važno da se žena s tom dijagnozom ne zatvori u sebe, da dijeli svoje brige i osjećaje s drugima i da budemo potpora jedna drugoj. Tako imam i jednu prijateljicu kojoj pomažem da se sama lakše nosi sa svojom dijagnozom i zaključila sam da me i to davanje drugima čini sretnom – priča Mirjana.

Foto: Dreamstime

Dodaje kako ju je bolest naučila da treba mijenjati loše stvari u životu, pa se danas nastoji kloniti stresa, te situacija i ljudi koji joj ga izazivaju i baš niti jednom nije zastala da si postavi pitanje s kojim se žene koje se suoče s rakom dojke nerijetko muče: 'Zašto baš ja?'

- Nema odgovora. Eto, moja baka ima 85 godina, mama je u godinama i do sada nikad nisu imale nikakvih problema s dojkama, niti se sjećamo da su žene u obitelji imale. Dakle, čini se da nemam genetskih predispozicija, a opet – imam rak dojke. Ne vrijedi razmišljati o tome zašto, puno je važnije posvetiti se tome da izgradite pozitivan duh, koji je najveći saveznik u liječenju, zaključuje Mirjana.

Nakon 40. godine preporučuje se mamografija

Prevencija karcinoma dojke uključuje brigu o sebi i redovite odlaske na preventivne preglede. Pregled dojki obuhvaća ultrazvučni pregled, posebice kod mlađih žena u dobi od 25. do 40. godine života. Za samopregled je važno reći da je koristan između specijalističkih pregleda jer sam po sebi nije dovoljan, no redoviti samopregledi tijekom tuširanja mogu pomoći da se ranije uoči neka promjena ukoliko se pojavi. Nakon 40. godine života uz ultrazvučni preporučuje se mamografski pregled dojke. Za ljude koji nemaju opterećenu obiteljsku anamnezu u smislu da im nitko od bliskih rođaka nije obolio od raka, ultrazvuk valja obaviti jedanput na godinu, a mamografski pregled svake dvije godine. U slučaju da u obitelji ima slučajeva raka, onda se ti pregledi obavljaju češće i u dogovoru sa specijalistima, istaknuo je prof. dr. sc. Damir Eljuga, dr. med., specijalist ginekologije i porodništva te predsjednik Hrvatske lige protiv raka.

Najčitaniji članci