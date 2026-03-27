Tri jutarnje navike koje biste trebali izbjegavati ako imate visok tlak ili kolesterol

Jutro postavlja ton za cijeli dan, a navike koje usvojimo u prvih nekoliko sati nakon buđenja mogu značajno utjecati na zdravlje srca i krvnih žila. Stručnjaci već dugo upozoravaju da su srčani udari češći u jutarnjim satima zbog prirodnog porasta krvnog tlaka i hormona stresa poput kortizola.

Ipak, određene svakodnevne radnje, često nesvjesne, mogu dodatno povećati rizik, osobito kod osoba koje se već bore s visokim krvnim tlakom i povišenim kolesterolom.

Započinjanje dana s prerađenom hranom

Doručak koji se temelji na prerađenoj hrani, poput suhomesnatih proizvoda, peciva iz pekare, pašteta ili gotovih sendviča, predstavlja dvostruki udarac za krvožilni sustav. Prevelik unos soli ujutro izravno potiče zadržavanje tekućine u tijelu.

To povećava volumen krvi i stvara trenutačni pritisak na stijenke arterija, koje su ujutro prirodno kruće. Istraživanja pokazuju da doručak bogat natrijem može izazvati takozvane "jutarnje skokove" tlaka, što se događa upravo u razdoblju kada je rizik od srčanih incidenata statistički najveći.

Istovremeno, takvi obroci često su bogati zasićenim i trans mastima, koje izravno podižu razinu LDL ("lošeg") kolesterola. Te masti potiču dugoročno nakupljanje masnih naslaga, odnosno plaka, u arterijama, što dovodi do njihovog sužavanja i otvrdnjavanja, procesa poznatog kao ateroskleroza.

Mnogi prerađeni proizvodi sadrže i sol i nezdrave masti, čineći krvne žile krućima i istovremeno opterećujući krvožilni sustav. Umjesto toga, stručnjaci poput dr. Riple Hansalia preporučuju uravnotežen doručak koji uključuje ugljikohidrate poput voća i cjelovitih žitarica, proteine poput jaja ili grčkog jogurta te zdrave masti iz orašastih plodova, sjemenki i avokada.

Takav obrok stabilizira šećer u krvi i smanjuje osjećaj gladi kasnije tijekom dana.

Pretjerivanje s kavom na prazan želudac

Kofein je moćan stimulans koji kod nekih ljudi može uzrokovati kratkotrajan, ali nagli porast krvnog tlaka, čak i ako inače nemaju hipertenziju. Jedna šalica kave može povisiti tlak za pet do deset mmHg.

Iako točan mehanizam nije u potpunosti jasan, znanstvenici vjeruju da bi kofein mogao blokirati hormon koji pomaže u održavanju širine arterija ili potaknuti nadbubrežne žlijezde na lučenje više adrenalina, što uzrokuje porast tlaka.

Taj je učinak posebno izražen ako se kava pije na prazan želudac. Bez hrane koja bi usporila apsorpciju, kofein brže ulazi u krvotok i može izazvati oštriji skok tlaka već unutar 30 minuta. Konzumacija kave natašte također može prekomjerno stimulirati živčani sustav i izazvati osjećaj nervoze ili lupanja srca, što dodatno potiče oslobađanje hormona stresa i opterećuje srce.

Jedna od najčešćih, a najštetnijih jutarnjih navika je posezanje za šalicom kave odmah nakon buđenja. Tijekom noći tijelo prirodno gubi tekućinu, zbog čega smo ujutro blago dehidrirani. Dehidracija čini krv gušćom, prisiljavajući srce da ulaže dodatni napor kako bi je pumpalo kroz tijelo. Ako u takvo stanje dodate kofein, koji djeluje kao diuretik i potiče daljnji gubitak tekućine, nepotrebno opterećujete cijeli kardiovaskularni sustav.

Započinjanje dana s jednom do dvije čaše vode prije kave pomaže u rehidraciji, razrjeđuje krv i smanjuje jutarnji stres za srce. Također, za ljubitelje kave važno je znati da nefiltrirane metode pripreme, poput turske kave ili one iz francuske preše, sadrže ulja koja mogu ometati sposobnost jetre da prerađuje kolesterol, što s vremenom može dovesti do povišenja razine LDL-a.

Preskakanje doručka kao najgora opcija

Iako se može činiti kao jednostavan način za smanjenje unosa kalorija, redovito preskakanje doručka jedna je od najgorih navika za zdravlje srca i krvnih žila. Kada tijelo predugo ostaje bez hrane, ulazi u stanje stresa. Kao obrambeni mehanizam, pojačano luči kortizol, hormon stresa, koji podiže krvni tlak i tjera srce da radi jače.

Dugoročno, ovaj svakodnevni hormonalni disbalans oštećuje stijenke krvnih žila. Brojne studije povezale su preskakanje doručka s većim rizikom od razvoja visokog krvnog tlaka, nezdravih razina kolesterola i dijabetesa. Jedno veliko istraživanje otkrilo je da su muškarci koji su redovito preskakali doručak imali čak 27 posto veći rizik od srčanog udara.

Osim toga, preskakanje prvog obroka remeti rad hormona koji reguliraju glad, poput grelina i leptina. To često rezultira napadajima gladi i prejedanjem kasnije tijekom dana, pri čemu se nerijetko bira visokokalorična i masna hrana, što dodatno pogoršava stanje s tlakom i kolesterolom.

