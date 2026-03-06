Obavijesti

TU SU I 3 RECEPTA

Mnogi ga zaborave: Karfiol nam čuva srce i jetru, vitku liniju...

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 4 min
Mnogi ga zaborave: Karfiol nam čuva srce i jetru, vitku liniju...
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Karfiol, nekoć smatran tek blijedim i pomalo dosadnim prilogom, posljednjih je godina doživio pravu renesansu. Odjednom se našao u središtu pozornosti kao zvijezda niskokaloričnih i keto dijeta, pretvarajući se u rižu, pire, pa čak i podlogu za pizzu

Njegova sposobnost da oponaša teksturu popularnih ugljikohidrata, uz minimalan broj kalorija, osigurala mu je stalno mjesto u kuhinjama diljem svijeta.

Ipak, njegova popularnost nije samo prolazni trend. Iza skromne vanjštine krije se pravo nutritivno bogatstvo koje nudi brojne zdravstvene prednosti, od poboljšanja probave do zaštite vitalnih organa. Ova kupusnjača dokazuje da za izvanredne dobrobiti nisu potrebne jarke boje ni egzotično podrijetlo.

Nutritivna bomba skromnog izgleda

Na prvi pogled, karfiol ne odaje dojam superhrane, no njegov nutritivni profil je impresivan. Sa samo 27 kalorija po šalici, idealan je za sve koji paze na energetski unos. No, niska kalorijska vrijednost samo je početak priče.

Karfiol je izvanredan izvor vitamina C. Jedna šalica sirovog, nasjeckanog karfiola osigurava više od polovice preporučenog dnevnog unosa ovog ključnog vitamina koji jača imunosni sustav, potiče proizvodnju kolagena i štiti stanice od oštećenja slobodnim radikalima. Uz to, dobar je izvor vitamina K, neophodnog za zdravlje kostiju i pravilno zgrušavanje krvi.

Ono što ga dodatno izdvaja jest sadržaj kolina, esencijalnog nutrijenta koji mnogima nedostaje u prehrani. Kolin igra vitalnu ulogu u funkciji jetre, pomažući pri metabolizmu masti, ali je također ključan za zdravlje mozga, pamćenje i regulaciju raspoloženja.

‌- Karfiol ima malo kalorija i natrija, ali je prepun hranjivih tvari poput vitamina C i K.Također je dobar izvor folata, koji pomaže u zdravom rastu stanica tijekom trudnoće - kaže registrirana dijetetičarka Julia Zumpano.

Saveznik u očuvanju zdravlja i vitke linije

Jedna od najcjenjenijih odlika karfiola njegova je svestranost u podržavanju ciljeva mršavljenja i općeg zdravlja. Zahvaljujući kombinaciji vlakana i vode, koja čini oko 92 posto njegovog sastava, karfiol pruža osjećaj sitosti bez unosa suvišnih kalorija.

Podrška probavi i zdravlju crijeva

Visok udio vlakana ključan je za održavanje redovite probave i prevenciju zatvora. Vlakna dodaju volumen stolici i olakšavaju njezin prolazak kroz probavni sustav. No, njihova uloga tu ne staje. Djeluju i kao prebiotik, hraneći korisne bakterije u crijevima. Zdrav crijevni mikrobiom povezan je s boljim imunitetom, smanjenom upalom, pa čak i boljim mentalnim zdravljem.

Nezaobilazan u dijetama za mršavljenje

Zbog niskog udjela ugljikohidrata i kalorija, karfiol je postao savršena zamjena za krumpir, rižu ili tjesteninu. Primjerice, zamjenom šalice kuhane riže, koja ima oko 200 kalorija, šalicom 'riže' od karfiola od 25 kalorija, ostvaruje se značajna kalorijska ušteda bez smanjenja volumena obroka. To omogućuje takozvano 'volumensko jedenje', gdje se može pojesti veća količina hrane uz manje kalorija, što dovodi do veće sitosti i lakšeg održavanja kalorijskog deficita.

young slim female wearing big or oversize jeans, woman show heal
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Skriveni čuvar vitalnih organa

Osim što pomaže u regulaciji tjelesne težine, karfiol sadrži bioaktivne spojeve koji štite tijelo od kroničnih bolesti. Njegovi antioksidansi, poput glukozinolata i izotiocijanata, bore se protiv oksidativnog stresa i smanjuju upale u tijelu.

Zdravlje srca i jetre

Vlakna iz karfiola mogu pomoći u snižavanju razine lošeg (LDL) kolesterola vežući ga u probavnom traktu i potičući njegovo izlučivanje. U kombinaciji s kalijem, koji pomaže u regulaciji krvnog tlaka, karfiol postaje namirnica prijatelj zdravlja srca. Već spomenuti kolin ključan je za zdravlje jetre jer sprječava nakupljanje masti u tom organu.

Potencijalna uloga u prevenciji karcinoma

Kao i ostale kupusnjače poput brokule i kelja, karfiol sadrži sulforafan, spoj koji je predmet brojnih istraživanja zbog svog antikancerogenog potencijala. Istraživanja sugeriraju da sulforafan može štititi stanice od oštećenja DNK, deaktivirati kancerogene tvari i poticati apoptozu, odnosno programiranu smrt oštećenih stanica.

Na što treba pripaziti?

Iako je karfiol iznimno zdrav, kod nekih osoba može izazvati probavne smetnje. Zbog sadržaja vlakana i složenih ugljikohidrata, može uzrokovati nadutost i plinove, osobito kod osoba s osjetljivim probavnim sustavom ili sindromom iritabilnog crijeva. Kuhanje, posebice na pari, može olakšati probavu. Također, zbog visokog udjela vitamina K, osobe koje uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi trebale bi se posavjetovati s liječnikom o unosu.

Recepti 

1. Pečeni 'odresci' od karfiola

Ovo jelo pretvara glavicu karfiola u zasitan i ukusan glavni obrok, idealan za laganu večeru.

Sastojci:

  • 1 veća glavica karfiola
  • 2-3 žlice maslinovog ulja
  • sol i papar
  • češnjak u prahu
  • dimljena paprika

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 °C. Karfiol očistite i narežite na ploške debljine oko 2 cm. Svaku plošku premažite maslinovim uljem s obje strane te začinite solju, paprom, češnjakom u prahu i paprikom. Pecite 25-30 minuta, okrećući na pola pečenja, dok rubovi ne postanu zlatnosmeđi i karamelizirani.

2. 'Pržena riža' od karfiola

Sjajna niskokalorična zamjena za klasičnu prženu rižu, prepuna povrća i okusa.

Sastojci:

  • 1 glavica karfiola
  • 1 žlica sezamovog ulja
  • 1 šalica smrznutog graška i mrkve
  • 2 mlada luka (nasjeckana)
  • 1 jaje (umućeno) ili tofu
  • 2 žlice soja umaka s niskim udjelom natrija

Priprema:

Cvjetove karfiola usitnite u multipraktiku dok ne dobijete teksturu riže. U velikoj tavi zagrijte ulje te kratko popržite grašak, mrkvu i mladi luk. Dodajte "rižu" od karfiola i pržite 5-7 minuta dok ne omekša. Gurnite povrće na jednu stranu tave, a na drugu ulijte jaje i ispecite ga kao kajganu, a zatim sve pomiješajte. Na kraju dodajte soja umak.

3. Curry od karfiola

Gobi aloo Indian vegetarian dish of vegetables and potatoes in a bowl on a wooden board on a white background. Copy space
Foto: 123RF

Karfiol je savršena namirnica za upijanje bogatih i aromatičnih začina, a ovaj curry je dokaz za to.

Sastojci:

  • 1 glavica karfiola (narezana na cvjetove)
  • 1 luk (sjeckani)
  • 2 režnja češnjaka (sjeckana)
  • 1 žličica đumbira (naribanog)
  • 1 žlica curry praha (ili mješavine kurkume, kumina i korijandera)
  • 400 g pasiranih rajčica
  • 200 ml laganog kokosovog mlijeka.

Priprema:

Na malo ulja u loncu pirjajte luk dok ne omekša. Dodajte češnjak i đumbir te pirjajte još minutu. Umiješajte curry prah i kratko ga tostirajte. Dodajte cvjetove karfiola, pasirane rajčice i kokosovo mlijeko. Pustite da zavrije, zatim smanjite vatru i kuhajte poklopljeno 15-20 minuta, dok karfiol ne omekša. Poslužite uz kvinoju ili integralnu rižu.

