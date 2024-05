Tri načina kako ga zaludjeti i zauvijek 'ukrasti' njegovo srce

Ponekad je dovoljan samo osmijeh ili samo vaša prisutnost da biste se svidjeli nekom muškarcu, no siguran način do prave povezanosti ipak je nešto dublji.

Ovo su tri jednostavna načina kojima ćete provući muškarca i 'ukrasti' njegovo srce.

1. Definicija ljepote

Ljepota nije u sjajilu za usne, Snapchat filterima i isticanju vašeg najboljeg, besprijekornog lica i načinu na koji se šminkate. Radi se o emocijama, onome što je u nama.

Muškarac vidi ne samo fizičke atribute, već i način na koji žena doživljava svijet oko sebe te se on s njom želi povezati na isti način. Naime, ako vaša perspektiva obogati njegov život, svidjet ćete mu se te će on pronaći način da ostane s vama, piše Your Tango.

2. Budite autentični

Ovo je već klišej - ako želiš znati kako natjerati dečka da se svidiš, budi ono što jesi. To je uistinu banalno, ali je baš tako. Neke ne žele pokazati svoje pravo lice jer smatraju da će to otkriti njihovu ranjivost, a ljudi to često povezuju sa slabošću.

No, postoji nešto snažno i privlačno u vezi s osobom koja zna da je nesavršena i ne boji se pokazati da je samo - ljudsko biće. Što više pokazujete muškarcu pravu sebe, to ćete mu se više sviđati i više ćete se zaljubiti u pravu vas.

Neće pasti na lažnu ili površnu verziju vas. To vam omogućuje emotivnu slobodu, jer jedini odnosi koji funkcioniraju su oni u kojima možete biti ono što doista jeste.

3. Imajte čvrsto prijateljstvo sa samom sobom

Prije nego naučite kako natjerati muškarca da vas zavoli, morate se svidjeti samoj sebi.

Mnogi čvrsti odnosi izgrađeni su na temeljima prijateljstva, ali najvažnije prijateljstvo nije ono koje imate sa svojim partnerom - već ono koje imate sa samom sobom. Točnije, to je način na koji gledate na usamljenost i samoću.

Znate da vam se ne žuri, niste očajni, ne morate se zadovoljiti baš sa svakim muškarcem koji naiđe.

Osjećate se ugodno u svojoj koži i to vas oslobađa pritiska. Naravno, lakše je to reći nego učiniti. Ali, kao i u mnogim drugim stvarima, što se više suočavate s tim, postaje manje zastrašujuće.

Što se više možete sprijateljiti, pomiriti sa svojom usamljenošću, to više možete vidjeti da ste slobodni. I time možete lakše izlaziti s muškarcima - drugim riječima, što je ljepši solo, to je ljepši duet.

Mnoge žene uskaču u veze jer osjećaju pritisak društva, iako su već odavno trebale otići iz njih. Izlaze s muškarcima koji im se toliko ne sviđaju, već se žele uklopiti u neki okvir.

Ali kada se osjećate ugodno u vlastitom životu, sami sa sobom, dajte si vremena da pronađete gospodina Pravog i ostavite gospodina Slučajnog koji vam zapravo ne odgovara. Ako ste sretni solo, bit će te to i u vezi.