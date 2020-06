Među Vagama najviše milijardera u svijetu

Da biste postali milijarder trebate biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, imati dobru ideju, biti uporni i prilagodljivi te imati dosta sreće u poslu, no nije isključeno da i zvijezde u tome pomažu

<p>Svaki horoskopski znak ima neke osobine ličnosti po kojima se razlikuje, ili ističe u odnosu na druge. Zvijezde nerijetko mogu ukazati i na to kakvo će vam biti zdravlje, odnosno koje su vam zdravstvene slabe točke, ili koja vam vrsta posla u životu leži, pa do toga hoćete li ostvariti zavidniju karijeru i to naplatiti. Astrolozi kažu da mogu otkriti i to kolika je vjerojatnost da netko postane milijarder. </p><p>Naravno, da biste postali milijarder trebate biti u pravom trenutku na pravom mjestu, imati ideju, biti uporni i prilagodljivi te imati dosta sreće u poslu, no nije isključeno da i zvijezde u tome pomažu. </p><p>Jedna je studija pokazala da najviše šanse za to da postanu milijarderi imaju - Vage. Taj znak našao se na vrhu po broju milijardera, čak 27 njih je rođeno baš u tom znaku. Među basnoslovno bogatim Vagama su, među ostalim, zvijezde poput Ralpha Laurena ili Liliane Bettencourt. Na drugom mjestu su Ribe, s 22 milijardera. Evo kako po tom pitanju općenito stoje ostali znakovi, te koji su najpoznatiji milijarderi među njima: </p><h2>Vaga</h2><p>Kao što smo rekli, u ovom znaku je čak 27 milijardera. Uz već spomenutog dizajnera i biznismena Ralpha Laurena, tu je i predsjednik Uprave i jedan od najvećih dioničara H&M; Stefan Persson, nasljednica Walmart Alice Walton, te niz drugih bezobrazno bogatih ljudi. </p><h2>Ribe </h2><p>U skupinu od 22 milijardera uvrstili su se i glavni izvršni direktor proizvođača luksuzne robe LVMH Moët Hennessyja, Bernard Arnault, zatim osnivač News Corp-a Rupert Murdoch i utemeljitelj tehnološkog diva Dell, Michael Dell. </p><h2>Rak</h2><p>Broj Rakova među milijarderima u zadnjih desetak godina raste. Trenutno ih je 20, a neka od poznatijih imena su Charlene de Carvalho-Heineken, nasljednica Heineken carstva, osnivač Tesla Motorsa Elon Musk i poduzetnik Sir Richard Branson. </p><h2>Bik </h2><p>Na popisu najbogatijih milijardera je i 20 Bikova. Među njima su osnivač Facebooka i potpredsjednik kompanije Koch, David Koch. </p><h2>Lav </h2><p>Na popisu svjetskih milijardera je i 20 Lavova. Neka od najpoznatijih imena koja pripadaju ovom znaku su predsjednik Uprave Las Vegas Sandsa, Sheldon Adelson, osnivač Googlea Sergej Brin i osnivač Oraclea Larry Ellison. </p><h2>Škorpion </h2><p>Čak 16 milijardera pripada ovom znaku, uključujući drugog najbogatijeg čovjeka na svijetu, Billa Gatesa. Od ostalih, tu je i kineski biznismen specijaliziran za razvoj i prodaju nekretnina, Wang Jianlin te udovica Stevea Joba, Laurene Powell Jobs. </p><h2>Blizanci </h2><p>Još 15 milijardera rođeno je u znaku Blizanaca. Među njima su poslovni magnat Sir Len Blavatnik, predsjednik Thomson Reutersa David Thomson i Walmartov nasljednik Jim Walton. </p><h2>Ovan </h2><p>Na popisu je i 15 milijardera u znaku Ovna. Tu je najbogatiji indijski čovjek Mukesh Ambani, suosnivač Googlea Larry Page i još mnogi drugi. </p><h2>Vodenjak </h2><p>Među Vodenjacima je nekad na Forbesovoj listi bilo 12 milijardera, no sada ih je 9. Neka od najpoznatijih imena uključuju meksičkog telekomunikacijskog tajkuna Carlosa Slim Helu te bivšeg gradonačelnika New Yorka i poslovnog magnata Michela Bloomberga. </p><h2>Djevica </h2><p>Na desetom mjestu je Djevica sa 11 milijardera, uključujući izvršnog direktora Berkshire Hathawaya, Warrena Buffeta, zatim suosnivač Alibabe, kompanije za internetsku trgovinu, Jacka Ma, te investicijskog bankara i biznismena Paula Lemanna. </p><h2>Strijelac</h2><p>Postoji 8 milijardera koji pripadaju Strijelcu. Među njima su i ulagači u nekretnine Simon i David Reuben te izvršni direktor Fidelity Investments Abigail Johnson. </p><h2>Jarac </h2><p>Ovom zvjezdanom znaku pripada 8 milijardera, uključujući i najbogatijeg čovjeka na svijetu, Jeffa Bezosa. Među ostalima, u ovom znaku rođeni su ruski poduzetnik Vladimir Potanin i brazilski bankar Josepha Safru, inače na čelu Banco Safru, donosi<a href="https://www.pinkvilla.com/lifestyle/people/these-are-zodiac-signs-most-least-billionaires-world-540660"> Pinkvilla.</a> </p>