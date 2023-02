Tri žene opisale su svoje prvo seksualno iskustvo: 'Ležala sam ispod njega kao vreća krumpira'

Nezgodno, neugodno, bolno, ali možda i pomalo romantično. Tri žene otkrile su kako je zapravo izgledao njihov gubitak nevinosti.

'Bilo je to veliko razočarenje'

Svoje prvo iskustvo prvo je opisala, Lynn Anderton (61), životna trenerica koja živi na Wirralu.

- Moj dečko se nabijao na mene dok sam ja ležala ispod njega poput vreće krumpira, nisam si mogla pomoći, a da se ne osjećam razočarano. Mislila sam da će seks biti uzbudljiviji - ali nije.

Upoznala sam Johna 1983. na poslu, a nakon nekoliko mjeseci veze rezervirali smo noćenje u B&B-u u Sjevernom Walesu. Iako sam imala 22 godine, još nismo imali seks i ja sam bila djevica, što u to doba nije bilo neobično.

Iako ćemo dijeliti sobu, nisam bila sigurna da ćemo se poseksati jer još nismo razgovarali o tome. Teška je to tema za razgovor u tim godinama, pogotovo u ono vrijeme kada je seks – pogotovo izvan braka – bio mnogo veći tabu. Nisam o tome razgovarala ni s prijateljima, pa nisam imala pojma radi li to netko od njih.

Kad god sam se pitala kako izgleda seks, zamišljala sam ga kao romantično, posebno iskustvo koje budi nevjerojatne osjećaje. Sada kada gledam unatrag, to je možda bilo pomalo naivno.

Nakon cijelog dana razgledavanja, otišli smo u krevet, počeli se ljubiti i to se dogodilo. Uopće nije ispunio moja očekivanja. Nisam imala pojma što učiniti, nije bilo predigre i činilo se da je on u velikoj utrci do cilja. Bilo je gotovo za nekoliko minuta, a ja sam se osjećala potpuno prazno.

Nije bilo ništa o čemu sam sanjala, ali vjenčali smo se 1984. i dobili sina pet godina kasnije. Imali smo seks redovito, ali nikad se nije popravilo.

Samo sam imala premalo iskustva – i nisam znala što želim od seksualnog partnera. Nismo razgovarali o tome, pa nisam imala pojma je li on zadovoljan ili ne.

Tek kad sam bila u svojim 30-ima i čitajući više ženskih časopisa, počela sam se educirati o seksu i shvatila da je to mnogo više od onoga što sam proživljavala.

Do tada sam već bila dovoljno samouvjerena da počnem razgovarati sa svojim mužem o tome kako želim da se to promijeni i što želim pokušati.

Tako smo počeli ulagati više vremena u predigru i naučila sam što je dobro - za mene i za njega. Bilo je to otkriće. Ne samo da nam je to znatno poboljšalo stvari među plahtama, već nas je i zbližilo kao par.

Nažalost, naša je veza završila 2007. godine, nakon što smo se rastali. Bilo je zastrašujuće biti sam i ponovno početi izlaziti s 46 godina, ali seks nije bio jedna od mojih briga.

Poznavala sam svoje tijelo i mogla sam to prenijeti svom partneru. Imala sam više seksa u svojim 50-ima nego u 20-ima – i to boljeg seksa! Postoji toliko mnogo dokaza koji pokazuju koliko je seks dobar za naše blagostanje.

Moj prvi put možda nije ispunio moja očekivanja, ali ja sam dokaz da ako uložite vrijeme i trud u svoj seksualni život, može biti bolje - ispričala je.

'Bila je to savršena romansa na ljetnom odmoru'

Svoje iskustvo podijelila je i Michaela Lambert (49) koja je inače ljubavna savjetnica, a živi u Wiltshireu sa suprugom Steveom (58), savjetnikom za golf.

- Dok sam ležala u krevetu u zagrljaju zgodnog muškarca, on mi je nježno šapnuo: ‘Kako je tebi? Uživaš li?' Apsolutno opčinjena Claudiom, mojom ljetnom romansom, nisam mu imala srca reći da gubitak nevinosti s njim nije bio tako ugodan kao što sam mislila da će biti, pa sam mu samo uzvratila osmijeh i ohrabrujuće kimnula.

Godine 1992. krenula sam putovati Europom s prijateljem, prije nego što sam krenula na fakultet. Faye je bila ta na koju su muškarci uvijek padali. Imala je plavu kosu i dobru liniju, dok sam ja, niska i s oblinama, bila neprimjetna.

Tako je bilo sve dok nisam upoznala Claudija u Marbelli, u Španjolskoj. Sunčajući se na stijeni na plaži, primijetila sam tipa kako jedri na dasci u blizini. Svaki put kad bi kružio blizu mene, malo bi mi se približio. Bio je prekrasan.

Na kraju je doplivao i počeli smo razgovarati. Claudio je sa svoje 23 godine bio pet godina stariji od mene. Napola Talijan, a napola Nijemac, govorio je savršen engleski sa seksi naglaskom i bio je na odmoru sa svojim rođacima te je odsjeo u penthouseu koji su posjedovali njegovi roditelji.

Kad me je upitao bih li željela večerati s njim te večeri, nisam mogla vjerovati da je zainteresiran za mene, ali sam bez oklijevanja rekla da. Te večeri smo imali romantičan obrok i poljubac, a zatim smo sljedećih nekoliko dana proveli zajedno odlazeći u duge šetnje plažom i plešući u lokalnim klubovima. Upoznala sam ga s Faye, a on je mene upoznao s njegovim rođacima.

Faye je odlučila da želi prijeći na naše sljedeće odredište putovanja, Claudiovi rođaci su se vraćali kući, ali mi se nismo još htjeli odvajati i dogovorili smo se da ću ostati s njim u stanu njegovih roditelja još nekoliko dana. Faye je odlučila otputovati u Madrid, gdje smo se dogovorile da ćemo se susresti.

Tada sam već znala da želim da Claudio bude muškarac s kojim ću izgubiti nevinost – on je bio prvi tip prema kojem sam nešto tako osjećala, iako sam znala da će mi se slomiti srce kad se budemo morali rastati.

Iako nismo razgovarali o tome, pretpostavila sam da je, budući da je stariji, imao spolni odnos prije. Kad smo prvi put spavali zajedno, to možda nije bilo fizički najugodnije iskustvo, jer sam bila nervozna, ali Claudio je bio tako nježan i pun ljubavi da nije bilo važno što nije bilo fantastično. Zbog toga sam se još više zaljubila u njega.

Nekoliko dana kasnije, oboje smo morali napustiti Marbellu, ali nisam nimalo požalila što sam tada izgubila nevinost. To mi je dalo osjećaj samopouzdanja koji prije nisam imala i osjećala sam se odraslije. Ostali smo u kontaktu dopisujući se nekoliko mjeseci, ali onda su njegove poruke prestale dolaziti. Bila sam shrvana - jako sam se zaljubila u njega.

Naravno, preboljela sam svoju prvu ljubav, a 1997. sam upoznala Georgea na putovanju na Mauricijus, i dobili smo dvoje djece, Marcusa, koji sada ima 21, i Mikhaela koji ima 13 godina - kazala je.

‘Prozvana sam promiskuitetnom'

Polly Arrowsmith (55) je direktorica marketinga koja živi u sjevernom Londonu i ispričala je svoju priču.

- 'Ne misliš li da bismo se trebali poseksati?' iznenada je ispalio moj dečko. Bijesno sam pocrvenjela - bilo je to posljednje što sam očekivala da će reći.

Bio je siječanj 1984. i bili smo zajedno tek šest tjedana, nakon što sam ga pozvala da pođe sa mnom na koncert Meat Loafa. Imala sam kartu viška i, kako smo se poznavali iz škole, znala sam da je veliki obožavatelj.

Bio je zabavan i ljubazan - i bila sam oduševljena. Vidjevši koliko je njihova 17-godišnja kći bila zaljubljena, moji roditelji su dogovorili termin kod našeg liječnika opće prakse da počnem uzimati pilule.

Ali čak ni tada nisam mislila da ćemo se poseksati u skorije vrijeme. Oboje smo bili nevini i nijedno od nas nije se žurilo podići vezu na višu razinu. Ali te noći je došao u moju obiteljsku kuću nakon što smo se družili s njegovim prijateljima, a gore u mojoj spavaćoj sobi je iznenada to želio učiniti.

Nisam se osjećala spremnom - ali kada bih, pitala sam se? Osim toga, je li to velika stvar? Činilo se kao da svi u našem razredu to rade. Tako smo i učinili.

Bilo je neugodno, čak i bolno. Malo je reći da nisam uživala. Bilo je malo bolje tek kad smo ponovno pokušali sat vremena kasnije.

Sljedeći dan, kada sam otišla na svoj posao u kafić, osjećala sam se kao da se dogodilo nešto važno. Jedva sam čekala da s nekim razgovaram o tome, pa sam sljedeći tjedan s jednom od svojih prijateljica otišla sa strane i rekla joj što se dogodilo. Imala je dečka godinu dana, pa sam mislila da je savršena osoba za razgovor.

Nakon što sam joj rekla, njene oči su se raširile, odjednom sam shvatila da sam napravila veliku pogrešku. ‘Što si učinila?’ promrmljala je. Tada sam saznala da ipak ne vode svi ljubav. Pretpostavila sam da će ovaj razgovor ostati privatan, ali očito je trač bio predobar da ga ne prenese. Tako su se sljedećih nekoliko tjedana ljudi smijali i šalili kad god bi me vidjeli, a mom dečku su dali nadimak 'Pollyfiller'.

Tada sam bila sramežljiva i mrzila sam biti u centru pažnje. Kad bi ušla u prostoriju, svi bi prasnuli u smijeh i to mi je bila najgora noćna mora. 'Ona je takva drolja', čula bih kako ljudi šapuću dok sam hodala hodnikom. Osjećala sam se bolesno. Nisam učinila ništa čime bi zaslužila takav tretman.

Ali najgore je tek dolazilo. Nakon mjesec dana svi su me prijatelji odbacili. U razredu su premjestili klupe, a na školskom izletu u Scarboroou provela sam sva tri dana sama. Počela sam volontirati u školskoj garderobi, samo da ne bih morala provoditi vrijeme odmora sama.

Čini se da je moj dečko mislio da pretjerujem koliko su stvari loše, a nije mi bilo ugodno ni razgovarati s roditeljima. Pala sam fiziku i izgubila mjesto na stomatološkom fakultetu. Osjećala sam se manje vrijednom i postala sam introvertirana.

Nakon 18 mjeseci moj dečko i ja smo prekinuli, iako smo imali seks još mjesecima nakon toga. Bilo je olakšanje preseliti se u Liverpool 1986. kako bi studirala morsku zoologiju na sveučilištu.

Prvi put mi je definitivno bio najgori put, ali nije imao negativan utjecaj na moj kasniji seksualni život. No, da se mogu vratiti u prošlost, odgodila bih seks dok ne postanem zrelija - opisala je Polly svoje iskustvo, piše The Sun.

