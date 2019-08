Triatlonka koja inspirira svijet: Hidžab mi ne smeta dok trčim

Trenirati sam počela u ožujku 2015., kad sam shvatila da imam deset kilograma viška, da sam troma iako sam zdrava i da mi se to ne sviđa, priča Sarajka Nudžejma Softić (32) kako je, nakon što se razvela, samo tri mjeseca nakon udaje, odlučila raditi na sebi.

Osim što je istrčala maraton, u svega tri godine odradila je i polu Ironman triatlon.

- Upisala sam školu trčanja. Nakon šest mjeseci istrčala sam prvi polumaraton, pa još dva i počela razmišljati o maratonu - govori. Njen put osobnog buđenja na filmsko platno prenijela je redateljica Slađana Lučić, čiji je prvijenac, “Kuća Male Zvijezde”, u srijedu premijerno prikazan na Sarajevo Film Festivalu. Film su snimale posljednje dvije i pol godine, u kojima je bilo puno emotivnih trenutaka.

Foto: Privatni album - Uporna sam i tvrdoglava, ali i svjesna svojih mogućnosti. Većinu velikih stvari napravila sam kad bi mi rekli da nešto ne mogu. Istrčala sam maraton, a godinu dana poslije osnovala i svoj klub ‘Trčanje i to’. Taj klub sad, dvije godine poslije, broji više od 200 članova i članica najrazličitijih zanimanja, spolova, nacionalnosti, religija, godina... Jako sam ponosna na tu zajednicu i to je mjesto gdje treniram. To su ljudi s kojima živim, jer nama trčanje više nije samo trening, to je način života - govori Nudžejma.

Ona je prva žena koja je istrčala maraton s hidžabom u Europi.

- Apsolutno mi ne smeta, iako je ponekad malo teže kad je vruće, ali da nisam imala jake razloge ne bih ga ni nosila. Zapravo, ne poteškoća koja bi me natjerala da ga skinem. Ponekad sam čak i u prednosti. Kad druge sunce prži direktno po koži, ja sam ipak malo zaštićena - govori ova poznata triatlonka. Za polu Ironman se odlučila nakon što je iz publike gledala prijateljicu kako prolazi cilj.

Foto: Privatni album - Tad nisam znala ni plivati. Čim sam se vratila u Sarajevo, pronašla sam trenericu plivanja Anju Margetić, našu predstavnicu na Olimpijskim igrama u Barceloni. Sljedećih godinu dana trenirale smo tri puta tjedno, savladavale strah od vode, učile kraul i disanje te radile na kondiciji kako bih bila spremna isplivati dva kilometra u Zell am Seeu. I isplivala sam ih, ali ipak nisam uspjela završiti trku u zadanom vremenu. To mi je bio jedan od najtežih momenata u životu - prisjeća se Nudži, kako je zovu od milja.

Odmah se prijavila na sljedeći Ironman 70.3 (middle distancu) u Puli za mjesec i pol te ga završila.

- U cilju sam isplakala sve što me tištilo i od tada, kad sam vidjela što sve mogu, imam mnogo više samopouzdanja i odlučnosti u svemu što radim. Moja sljedeća točka je ona ‘najteža utrka’ - 3,8 kilometara plivanja, 180 kilometara vožnje bicikla i 42,2 kilometra trčanja. Bit ću na Europskom prvenstvu u Ironmanu u Frankfurtu 2020. godine i to će biti ostvarenje mojeg dugogodišnjeg sna. Želim proći kroz taj cilj i čuti ono famozno: ‘Nudžejma (ok, neće mi tako izgovoriti ime), you are an Ironman!’ - priča Sarajka, koja je inspirirala Europu.

Iako je u početku podrška obitelji bila mala, jer uopće nisu znali što radi i za šta se sprema, no kad su shvatili koliko je ozbiljna, postali su joj najveća i bezrezervna podrška u svemu.

Foto: Privatni album - Nakon njih tu je cijeli moj "Trčanje i to" tim, mnogo prijatelja, poznatih i nepoznatih, na društvenim mrežama i gdje god odem, posebno trkača i trkačica, koji razumiju i konačni cilj i plan i realizaciju - kaže Nudži. Djetinjstvo joj je vezano je za rat u BiH, izbjeglištvo u Hrvatskoj, povratak u zemlju, ubojstvo oca, ali kaže, sve je to sad iza nje.

- Različite okolnosti nauče vas da se borite za sebe, da pronađete mjesto pod zvijezdama. Nekima život namjesti da budu (male) zvijezde nakon svega toga. Meni se posrećilo. Tri mjeseca lošeg prvog braka bili su mi sasvim dovoljni da shvatim da takav život ne želim i da nema nikakve potrebe tako ga provesti zbog jedne loše odluke. One su normalne, a ja nisam neko ko tuguje nad njima već popravlja. Jasno mi je bilo da krivica nije samo na jednoj strani i da moram prije svega mijenjati sebe. Mislim da sam ovu grešku ispravila na najljepši mogući način, jer sam odlukom da počnem trčati istrčala, isplivala i izbiciklirala sve nevolje od djetinjstva do danas- kaže i dodaje da je trčanje odličan način da se oslobodite stresa i nauči vas da budete hrabri na putu do cilja, jer i kad je teško - isplati se.



Mnogim je mladim djevojkama u svojoj zemlji postala uzor. Poruku koju im želi prenijeti je da nikad ne treba gubiti nadu u bolje sutra jer sve što nam se događa nas formira u ono što jesmo sada.

Foto: Privatni album - Kada shvatite da se sve događa s razlogom i da je nekad bilo bolje da ne bude onako kako mi želimo, onda je sve lakše. Kad-tad vidjet ćemo neku mudrost u svemu što nam se desi. Ja sam jako zadovoljna i ponosna na sebe što sam sve radila kako sam osjećala da je najbolje i zato sada ne žalim ni za čim, sve bih opet napravila isto - kaže.

Sada ima mnogo više samopouzdanja, zna što želi i ne želi i živim točno tako, ne gledajući šta netko misli ili će misliti o tome. Zato i ima rezultate.

- Da se trudim biti uzor vjerovatno ne bih bila. Ovako ja samo živim svoj život najbolje što znam. Ako je to nekom inspiracija da napravi isto, a ja ga u tome najjače podržavam - dodaje Nudži.

Foto: Privatni album Redateljica filma Slađana Lučić upoznala ju je prije šest godina kad se doselila u Sarajevo i počela raditi na Al Jazeeri Balkans.

- U prvim godinama ne mogu reći da sam je stigla upoznati. Naprotiv. Naši razgovori rijetko su izlazili iz okvira posla, sve dok jednog dana u tu istu redakciju nije ušla jedna nova Nudžejma. Ideju za film dobila sam kada je njena promjena prerasla granice osobnog rada i postala motivacija poznatim i posve nepoznatim ljudima da se pokrenu, promijene, pobijede vlastite strahove. Primjerice, nije znala plivati kada se odlučila za triatlon, ali je jednostavno rekla: "Ja to želim"... i krenula raditi na ostvarenju svoga sna. Možete zamisliti kako je reagirala okolina na 28-godišnju pokrivenu i razvedenu ženu koja svaki slobodan trenutak koristi za pripreme i trenira plivanje, trčanje, vozi bicikl. Koliko ju je javno i strastveno dio zajednice podržao na tom putu i crpio energiju za vlastite prve korake u istom pravcu, toliko su je drugi osuđivali jer je izašla iz granica onoga što misle da žena, pojedinac treba biti i čime se treba baviti. Priča je bila tu, ispred mene i bila je važna - kaže Slađana.

Foto: Privatni album Sjećanja sa filmskog seta

Nudžejma se sa snimanja najbolje sjeća prvog plivanja u jezeru koje joj je bilo jako stresno.

- Naš kamerman napravio je odličan kadar, ali ja sam tada tek počinjala s plivanjem u otvorenoj vodi i nisam smjela otplivati tamo gdje bi njemu bio dobar snimak. Kako me više puta molio ja sam se iznervirala i rekla mu da sam otpliva tamo. Mislim da je to bio prvi i jedini put kad sam mu odbrusila, a inače sam bila vrlo strpljiva u te dvije godine. Poslije smo se tome smijali i svaki put se smijemo kada se toga sjetimo, jer me nisu navikli vidjeti u tom izdanju - prisjeća se Nudži.

Najemotivniji trenutak u 2,5 godine snimanja

Bilo ih je mnogo. Prvi Nudžejmin triatlonski neuspjeh, odlazak na mezarje, na grob njenog oca koji je ubijen u ratu, razgovor o pritisku okoline, govoru mržnje koji ju je pratio po društvenim mrežama, ali i trenuci neopisive sreće i olakšanja kada završava prvi half Ironman, kaže redateljica Slađana.

Glazbu za film radila je svjetski priznata i poznata umjetnica Merima Ključo, direktor fotografije je Vjeran Hrpka, montažerka Ana Štulina, a producentica Tamara Babun iz zagrebačke produkcijske kuće Wofgang&Dolly.

