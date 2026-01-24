Gordon Ramsay oduševio je savjetom za savršena jaja na oko. Njegova tajna je u maslacu i posebnom okretanju tave. Ako želite savršena jaja na oko, isprobajte Ramsayjev recept za nevjerojatan okus
Trik Gordona Ramsaya uz koji će jaje na oko ispasti savršeno
Jaja na oko su savršena kada su rubovi blago hrskavi, bjelanjci potpuno pečeni, a žumanjak tekuć. No, do takvog savršenstva nije lako doći. Zato je Gordon Ramsay na svom na Instagram profilu objavio kako on to radi, i oduševio sve.
Kako se pripremaju jaja na oko po Ramsayju
Ramsayeva jednostavno metoda temelji se na dva koraka: dodavanju maslaca i načinu rukovanja tavom tijekom pečenja.
Prvo stavi malo ulja i izdašan komad maslaca u tavu (Ramsay koristi tavu od ugljičnog čelika, oni se drže svoje pouzdane neprianjajuće). Kad maslac počne snažno pjeniti, razbije jaja u tavu. Zatim ih začini - Ramsay koristi sol, papar i malo čili pahuljica.
U tom trenutku se maslac zapjeni, a ulje prska (ovo nije metoda bez nereda, samo da se zna). Tu dolazi prava čarolija: maknite tavu s vatre i kružnim pokretima zgloba stalno vrtite jaja po tavi.
Tako će maslac obaviti bjelanjke i ispeći ih do savršenstva. Okus maslaca osjeti se u svakom zalogaju jer masnoća prelazi preko cijelog jajeta, nježno prekrivajući i žumanjak.
Kad su bjelanjci potpuno pečeni, vrate tavu na vatru i, ako se držite Ramsayjeve metode, dodajte malo srirache i Worcestershire umaka. Njegova kombinacija jaja na oko s prepečenim kruhom s maslacem je slana i blago ljuta.
