Trik Gordona Ramsaya uz koji će jaje na oko ispasti savršeno

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Gordon Ramsay oduševio je savjetom za savršena jaja na oko. Njegova tajna je u maslacu i posebnom okretanju tave. Ako želite savršena jaja na oko, isprobajte Ramsayjev recept za nevjerojatan okus

Jaja na oko su savršena kada su rubovi blago hrskavi, bjelanjci potpuno pečeni, a žumanjak tekuć. No, do takvog savršenstva nije lako doći. Zato je Gordon Ramsay na svom na Instagram profilu objavio kako on to radi, i oduševio sve.

Kako se pripremaju jaja na oko po Ramsayju

Ramsayeva jednostavno metoda temelji se na dva koraka: dodavanju maslaca i načinu rukovanja tavom tijekom pečenja.

Prvo stavi malo ulja i izdašan komad maslaca u tavu (Ramsay koristi tavu od ugljičnog čelika, oni se drže svoje pouzdane neprianjajuće). Kad maslac počne snažno pjeniti, razbije jaja u tavu. Zatim ih začini - Ramsay koristi sol, papar i malo čili pahuljica.

Celebrity Chef Gordon Ramsey
Foto: Michael Sofronski

U tom trenutku se maslac zapjeni, a ulje prska (ovo nije metoda bez nereda, samo da se zna). Tu dolazi prava čarolija: maknite tavu s vatre i kružnim pokretima zgloba stalno vrtite jaja po tavi.

Tako će maslac obaviti bjelanjke i ispeći ih do savršenstva. Okus maslaca osjeti se u svakom zalogaju jer masnoća prelazi preko cijelog jajeta, nježno prekrivajući i žumanjak.

Delicious scrambled eggs for breakfast in a frying pan close up
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Kad su bjelanjci potpuno pečeni, vrate tavu na vatru i, ako se držite Ramsayjeve metode, dodajte malo srirache i Worcestershire umaka. Njegova kombinacija jaja na oko s prepečenim kruhom s maslacem je slana i blago ljuta.

