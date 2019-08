Trik kako da voda 'ne zaglavi' u ušima nakon kupanja u moru

Zaštita uha od bilo kakvih bakterijskih, virusnih ili gljivičnih oboljenja podrazumijeva redovitu njegu i očuvanje cerumena, a upravo to najbolje pomaže kod zaštite uha prilikom plivanja, kupanja i drugih aktivnosti u vodi.

- Cerumen ima zaštitnu ulogu i oblaže zvukovod. On nastaje lučenjem žlijezda smještenih u prolazu između vanjskog i unutarnjeg uha. No u želji da dobro očiste uho, pojedinci u njega guraju štapiće s vatom. Čišćenjem i vađenjem cerumena uho postaje podložno infekcijama. Dodatno, guranjem štapića cerumen se gura dublje u uho zbog čega nastaje čep. U doticaju s vodom on nabubri pa se uho dodatno opterećuje, a u konačnici štapići mogu izazvati ozljede kad se njima zagrebe koža zvukovoda ili, pogotovo kod djece, kad se štapić gurne preduboko i ošteti bubnjić, pojašnjava dr. med. Iva Planinić Malbašić, specijalistica otorinolaringologije u Klinici za dječje bolesti Zagreb.

Foto: Dreamstime

Za uho u kojem nismo intervenirali te ima normalan cerumen, voda koja zaostaje nakon plivanja ne predstavlja nikakav problem.

- Ljudi mogu osjećati laganu neugodu, no voda nakon nekog vremena ispari i više nema nikakvih tegoba. No budući da je riječ o dijelu tijela u kojem je toplo i vlažno, ako je oštećen cerumen to je idealna podloga za razvoj bakterijskih i gljivičnih infekcija. Bez cerumena uho nema sposobnost borbe protiv mikroorganizama koji se ondje razvijaju. U tom slučaju početni simptomi su svrbež i osjećaj neugode, zatim punoća ili zujanje u ušima, a na kraju je iznimno neugodna i snažna bol, pojašnjava dr. Planinić Malbašić.

Uljne kapi stvaraju štit pa voda neće 'zaglaviti' u vašem uhu

Stoga preporučuje odraslima i djeci spriječavanje mogućnosti da voda uopće uđe u uho. To može biti kupnjom čepića za uši za plivanje, ali i drugim zaštitnim sredstvima.

- U ljekarnama danas ima veliki izbor uljnih kapi različitih proizvođača i cjenovnog ranga. Preventivno, prije ulaska u more ili vodu može ih se nakapati kako bi se stvorio zaštitni sloj u uhu pa onda voda klizi preko toga i ne može se zadržati u uhu, a samim time izbjegava se osjećaj neugode i kasnijih komplikacija. Preporuka je također da se u uho ništa ne gura jer se u tom slučaju stanje može samo dodatno pogoršati. Nakon kupanja uho treba nježno obrisati ručnikom izvana koliko ide, a ostalo će ispariti samo, savjetovala je dr. Planinić Malbašić.

Foto: Elnur Amikishiyev U slučaju infekcije i po preporuci otorinolaringologa upala se može liječiti kapima za uho u kombinaciji s kortikosteroidima, a ponekad i antibioticima. U tom vremenu važno je pažljivo čuvati uho od vode kako se infekcija ne bi zakomplicirala.

- Ovom su problemu podjednako skloni odrasli i djeca. Nekad su nam pacijenti zbog vode u uhu i upala koje uslijed njih nastaju dolazili uglavnom u ljetnim mjesecima, a budući da je danas na raspolaganju više bazena i mogućnosti kupanja, pacijenti nam dolaze tijekom čitave godine, zaključila je.