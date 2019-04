Trik s aspirinom koji će vas spasiti kod uboda ose ili pčele

Ako vas ubode pčela ili osa, odmah malo navlažite andol ili aspirin i stavite na mjesto uboda. Držite tako neko vrijeme - intenzitet boli, otekline i svraba trebao bi biti manji. Možete napraviti i pastu tako da usitnite tabletu i stavite mrvicu vode te dobro pomiješate pa to nanesete na mjesto uboda. Imate li s čime, prije stavljanja tablete izvadite žalac.

Korištenje paste od aspirina kod uboda pčela i osa preporučio je australski Informacijski centar New South Wales Poisons (NSW Poisons Information Centre) ranih 1980-ih godina. Rekli su da pomaže u smanjivanju otekline i skraćivanju trajanja boli.

Foto: Dremstime

Međutim, stručnjaci tog centra zapitali su se godinama kasnije je li to zaista tako pa su napravili malo istraživanje na tu temu. Pronašli su dobrovoljce koji su bili spremni pretrpjeti bol od uboda ose i pčele. Njih 37 je na mjesto uboda stavljalo pastu napravljenu od aspirina i led, a 19 njih samo vrećice sa ledom. Istraživači su pratili koliko dugo će trajati oteklina, bol i crvenilo. Ispostavilo se da je samo led puno bolji izbor.

Iako je aspirinska pasta kod 57 posto sudionika smanjila oteklinu za 12 sati, samo led se pokazao boljim jer je oteklina splasnula u istom vremenskom razdoblju kod 74 posto dobrovoljaca. I kod trajanja boli se samo led pokazao boljim, iako je i aspirin pomagao. Najveća razlika pokazala se kod trajanja crvenila. Kod upotrebe aspirinske paste je trajalo šest sati, a kod leda dva sata. Istraživači su zaključili da je led bolji izbor kod uboda pčela i osa, prenosi US National Library of Medicine.

Ipak, ako idete negdje u prirodu i ubode vas pčela, teško ćete pronaći vrećicu sa ledom, ali aspirin uvijek možete imati uza sebe.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL Ivica Cvetković, dr. med.

Mišljenje hrvatskog liječnika

Specijalist obiteljske medicine Ivica Cvetković, dr. med. iz Samobora kaže da mu nije poznat podatak da aspirin ili andol pomažu kod uboda, kao niti kolegama s kojima je o tome pričao.

- Ima logike da acetilsalicilna kiselina može pomoći zbog širokog spektra svojeg djelovanja. Budući da je nešto hladno uvijek prije pri ruci od acetilsalicilne kiseline, ja bih se odlučio za primjenu hlađenja - rekao nam je dr. Cvetković.

Osvrnuo se i na alergije pa upozorava sve koji su alergični na ubode kukaca da uvijek kraj sebe imaju antihistaminike, posebno kada idu na izlet u prirodu, daleko od civilizacije. To im može spasiti život.

- Mjesto uboda se namaže antihistaminskom i/ili kortikosteroidnom kremom. Kod samog uboda pomaže i hladan oblog, malo olakšava bol, iako on nema učinka na ublažavanje simptoma alergije - kazao nam je dr. Cvetković.

- Najgore je kada ljudi ne znaju da su alergični. Možda ih je ranije ubola pčela pa je sve dobro prošlo, a onda jednom dođe do pojave alergije. Moj savjet je nositi antihistaminike sa sobom kada ste u prirodi bez obzira što niste alergični, jer nikada ne znate kome to može pomoći, možda vama, a možda nekome s kime ste u društvu - dodao je i napomenuo da kod alergijske reakcije treba u što kraćem vremenu doći do liječnika.

Foto: Dreamstime

Simptomi alergije na ubod kukaca

Ako ste alergični na ubod pčele ili ose, odmah otiđite liječniku. Simptomi kod takve alergije se pojavljuju 10 do 30 minuta nakon uboda. To mogu biti problemi sa disanjem ili gutanjem, oticanje jezika ili usana, oteklina koja se širi daleko od mjesta uboda, osip po cijelom tijelu, osjećaj slabosti ili vrtoglavica

Simptomi infekcije od uboda insekta

To su crvenilo veće od veličine šake, curenje gnoja iz mjesta uboda, plikovi, groznica. I imajte na umu da se infekcija ponekad pojavi nakon dan, dva. Svakako posjetite liječnika!

Trik čitatelja kako izvaditi žalac

- Ja sam davno otkrio trik kako to riješiti. U ljekarni kupiti špricu i ljeti je uvijek imati u blizini. Tako kad te pčela ubode staviti otvor šprice na to mjesto i povući. Zrak izvuče žalac. Nema boli nema otoka nema crvenila nema svrbeži - objasnio je naš čitatelj.