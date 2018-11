10 prirodnih recepata: Pomoć kod infekcija, bolova, alergija...

1. ALERGIJE - Ambrozija je i dalje aktivna unatoč tomu što se približavamo studenom, pa će vam ovaj čaj biti od velike pomoći:

ČAJNA MJEŠAVINA ZA UBLAŽAVANJE SIMPTOMA

Da biste napravili čajnu mješavinu, mjerit ćete udjele s obzirom na ukupnu količinu (sami odredite što je jedan udio, primjerice, jedna žlica ili jedna mala šalica). Trebat će vam dva udjela lišća koprive, dva udjela biljke vidac, jedan udio korijena sladića, jedan udio korijena bijelog sljeza, jedan udio cvijeta bazge, jedan udio crnih bobica bazge, pola udjela šipka, pola udjela štapića cimeta i četvrtina udjela korijena đumbira. Izmiješajte sastojke i spremite ih u staklenku s poklopcem. Za šalicu čaja trebat će vam žlica mješavine. Za očekivani učinak pijte barem tri šalice čaja na dan.

2. GLAVOBOLJE I MIGRENE - Glavobolje su česte u jesenskim i zimskim danima, pa si možete pomoći spravljanjem kreme od ljute paprike:

KREMA OD LJUTE PAPRIKE

Za ovu kremu će vam trebati tri žličice mljevene ljute paprike ili čilija, šalica nekog hladno prešanog ulja (maslinovo, jojobino, bademovo) i pola šalice naribanog pčelinjeg voska. Pomiješajte ljutu papriku s uljem i stavite da se sve grije na pari. Lagano miješajte te nakon desetak minuta dodajte pčelinji vosak. On se mora otopiti, a smjesa treba biti ujednačena. Stavite je u hladnjak na deset minuta, pa je izmiješajte kako biste razbili grudice. Ponovite postupak s hlađenjem i miješanjem. Gotovu kremu spremite u hladnjak i koristite tako da u nosnicu na onoj strani na kojoj osjećate bol u glavi stavite malo kreme.

3. IMUNITET - Aromaterapija ovdje može biti od velike pomoći, pa si sami kod kuće možete složiti mješavinu eteričnih ulja koja potiču vaš organizam na jačanje imunološkog sustava.

MJEŠAVINA ZA AROMATERAPIJSKU LAMPU

U aromaterapijsku lampu stavite po jednu kap eteričnog ulja ružmarina, klinčića, eukaliptusa, cimeta i naranče te pustite da miris ispuni prostor. Aroma ove mješavine i njezino djelovanje potaknut će vaš organizam na spontano i prirodno jačanje imunološkog sustava. Idealno je i kao prevencija ili u zimskim danima, kad je naše tijelo u deficitu nekih drugih izvora osnaživača imuniteta te izloženo virozama i prehladama.

4. INFEKCIJE I UPALE UHA

Upale uha su iznimno bolne, a posebno ih teško podnose djeca. Evo jednostavnog i prirodnog načina koji će pomoći, iako zvuči pomalo neobično:

SOL U PAMUČNOJ ČARAPI

Pripremite čistu, bijelu pamučnu čarapu, dovoljno veliku da joj kasnije možete zavezati vrh u čvor. Stavite u nju jednu do jednu i pol šalicu sitne morske soli. Čvrsto zavežite čvor na vrhu da sol ne bi ispadala, pa čarapu stavite u malo dublju tavu, na laganu vatru. Često okrećite čarapu kako bi se ravnomjerno grijala posvuda. Kad je dovoljno topla, ukapajte na nju ravnomjerno nekoliko kapi eteričnog ulja lavande ili čajevca (mora biti što toplija, ali ne toliko vruća da se ne može prisloniti na uho). Stavite toplu čarapu na uho i držite koliko želite. Po potrebi ponovite postupak.

5. VIROZE, PREHLADE, GRIPA

Tekućinu za skidanje temperature jednostavno je napraviti, a učinak će biti odličan:

TEKUĆINA ZA SKIDANJE TEMPERATURE

Stavite jednu šalicu hladne vode u posudu pa u to dodajte tri kapi esencijalnog ulja lavande i jednu kap metvice. Vodite računa da se voda mora dobro zagrijati kako bi se esencijalna ulja dobro raspršila u njoj. Umočite unutra mali ručnik, dobro ga iscijedite i stavite na čelo. Ponovite to nekoliko puta. Tekućina više nije za uporabu kad se ohladi do sobne temperature.

6. PROBLEMI SA SINUSIMA

Ovi problemi mogu biti akutni ili kronični, a u oba slučaja pomoći će prirodna mast koja se jednostavno spravlja:

MAST ZA UPALJENE I BOLNE SINUSE

Foto: Dreamstime

Trebat će vam dvije žlice pčelinjeg voska, dvije žlice shea maslaca, dvije žlice kokosova ulja, deset kapi eteričnog ulja metvice, pet kapi eteričnog ulja eukaliptusa i pet kapi eteričnog ulja ružmarina. Na pari otopite pčelinji vosak, shea maslac i kokosovo ulje. Maknite s vatre, pustite da se mrvicu ohladi i umiješajte unutra eterična ulja. Stavite u posudu u kojoj ćete čuvati mast te je stavite nekoliko minuta u zamrzivač kako bi se mast stisnula. Laganim pokretima umasirajte na čelo i sljepoočnice.

7. ANKSIOZNOST I DEPRESIJA

Baš kao što vodimo računa o zdravlju tijela, treba paziti i na psihu. U prirodi je mnogo snažnih pomagača za ovakva stanja, a jedan od njih je gospina trava:

TINKTURA GOSPINE TRAVE

Ako tinkturu radite s litrom rakije (po mogućnosti domaće), trebat će vam 200 grama cvjetova gospine trave, koji se uvijek beru po sunčanom vremenu, kad su u potpunosti procvjetali. Stavite ih u staklenku i zalijte rakijom. Prethodno ih rasprostrite na salvetu i pustite da se malo prosuše. Ostavite da stoje četiri tjedna u rakiji te svaki dan protresite.

Foto: Dreamstime

Na kraju sve procijedite kroz gazu. Ova tinktura odličan je borac protiv svih oblika depresije, a to je i znanstveno dokazano. Smatra se jednim od najjačih prirodnih antidepresiva. Uzimajte 15-20 kapi tri puta na dan (ukapajte ih u malo obične vode ili čaja da vam je lakše popiti).

8. DIJABETES

S dolaskom jeseni mijenjaju se i prehrambene navike, na red dolazi malo “teža” hrana, pa oboljeli od dijabetesa jako moraju paziti na svoje stanje. Narodna medicina ima rješenje:

NARODNI LIJEK OD SMREKOVIH BOBICA

Za sok će vam trebati pola kilograma smrekovih bobica, tri litre vode i jedan limun. Bobice istresite u veću staklenu teglu i prelijte vodom. Dodajte sok od jednog limuna i ostavite da stoji nekoliko dana. Sok će biti spreman za konzumaciju kad bobice počnu padati na dno staklenke. Pije se tri puta na dan po jedna čaša od 2,5 decilitara. Prva čaša pije se ujutro na prazan želudac, a ostale dvije rasporedite ravnomjerno kroz ostatak dana. Sok ničim nemojte zaslađivati. Zbog svojih svojstava, osim za šećernu bolest, odličan je za regulaciju tjelesne težine.

Foto: Fotolia

9. ALERGIJE

ČAJ OD KOPRIVE

Kopriva je snažan prirodni antihistaminik pa redovito kuhajte čaj od ove fantastične biljke kako biste olakšali simptome alergija. Prokuhane listove slobodno možete pojesti. Koprivom protiv alergije. Od koprive možete vrlo jednostavno napraviti i otopinu na način da 30 grama suhog lišća koprive stavite u staklenku, prelijete s dva i pol decilitra kipuće vode, staklenku zatvorite i ostavite sve da stoji tako četiri sata. Procijedite i pijete. Najvjerojatniji scenarij je da će vas, čim se primiri ambrozija, početi mučiti jesenske i zimske viroze.

Foto: Dreamstime

Uz njih će krajem godine polako krenuti i sezona gripe. Biljke koje će vam umnogome pomoći kod ovakvih stanja su kadulja, timijan, đumbir, češnjak, trputac, kamilica, bazga, metvica... Važno je da uzimate pripravke koji djeluju protuupalno, antibakterijski i antivirusno, one koji ublažavaju simptome viroza i prehlada, ali i one koji jačaju vaš organizam i podižu imunitet. Kuhajte čaj od sljeza, lipe ili majčine dušice, a zasladite ga medom, koji slobodno možete jesti i žlicom.

10. VIRUSI, BAKTERIJE I IMUNITET

MED OD BRŠLJANA I KESTENA I ČAJ OD KAMILICE

Med od kestena će biti lijek za upaljeno grlo, a med od bršljana fantastično će djelovati na dišne putove. Jedna od najjednostavnijih biljaka za koju svi znamo, a koja se smatra iznimno snažnom za podizanje imuniteta je kopriva. Možete je uzimati u obliku čaja, biljnih kapi ili prirodnog soka. Imunitet će vam podići i šipak, đumbir, borovnica, češnjak i paprika – slatka ili ljuta.

Foto: Thinkstock

Čaj od kamilice protiv virusa. Razlog leži u tome što kamilica potiče stvaranje bijelih krvnih zrnaca koja su zaslužna za borbu protiv virusa i bakterija. I čaj od maslačka je prava stvar želite li napumpati oslabjeli imunitet, jer je maslačak biljka puna vitamina, magnezija, kalija, cinka i željeza, a uz to pomaže organizmu da izbaci toksine. Snažno djeluje i aronija koja će ojačati organizam.