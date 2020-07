Trikovi kako da vam tehnologija dulje radi i što manje se kvari

Baterije su često ono što prvo 'izdahne' u elektroničkim uređajima, stoga o njima treba voditi posebnu brigu, a ne smije se zanemariti niti redovito čišćenje

<p>S obzirom na situaciju oko korona krize, svi se sve više oslanjamo na tehnološka pomagala pri radu, zabavi, a i da ostanemo u kontaktu s bližnjima. Zbog toga je mudro obratiti posebnu pažnju na održavanje svih tih elektroničkih naprava koje danas 'život znače', piše <a href="https://www.nytimes.com/2020/07/01/technology/personaltech/make-your-tech-last-longer.html" target="_blank">The New York Times</a>. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO (za što sve možete iskoristiti stari mobitel):</p><p>Ovo su neki od najučinkovitijih trikova kojima možete produžiti vijek trajanja svojih pametnih telefona, tableta i kompjutera:</p><h2>Provjerite bateriju</h2><p>Počnite razmišljati o baterijama u svojim uređajima kao o gumama na automobilu, koje vjerojatno redovito mijenjate. Baterije mogu biti napunjene određeni broj puta prije nego počnu propadati i stoga su to često prve stvari koje 'odlaze' u mobitelima i laptopima.</p><p>- Za različite naprave, različit je i vijek trajanja baterije; baterija pametnog telefona trajat će oko dvije godine, a one kod laptopa i tableta oko tri ili četiri godine prije nego će ih trebati zamijeniti - kaže Kyle Wiens, direktor u iFixit-u, internetskoj stranici koja nudi upute kako da sami popravite gadgete.</p><p>Postoje mnoge aplikacije i programi koji vam mogu reći kada je bateriju u vašem uređaju potrebno zamijeniti.</p><p>- Korisnici Appleovih iPhonea i iPada mogu otvoriti Settings pa odabrati Battery i onda Battery Health</p><p>- Korisnici androida mogu koristiti aplikaciju AccuBattery kako bi saznali zdravlje svoje baterije</p><p>- Korisnici Mac-a mogu kliknuti na ikonu Applea, zatim About This Mac te na System Report pa Power kako bi vidjeli zdravlje baterije</p><p>- Korisnici Windowsa zdravlje svoje baterije mogu pratiti aplikacijom BatteryInfoView</p><p>Uglavnom je dobro pratiti zdravlje svoje baterije, a ako je kapacitet pao ispod 60% vrijeme je za promjenu baterije.</p><h2>Duboko čišćenje</h2><p>Gadgeti trebaju redovito čišćenje jer se u njima mogu nakupljati prašina i razna druga prljavština. To može dovesti do pregrijavanja, što skraćuje život elektronskim uređajima.</p><p>- Kod mobilnih uređaja, dobro pregledajte sve utore, a pogotovo onaj od punjača baterije. Zrakom pod pritiskom i iglom možete očistiti eventualnu prljavštinu.</p><p>- Kod kompjutora, trebalo bi barem jednom godišnje ispuhati ventilator jer se na njemu može nakupiti prašine i dlaka, a što je ventilator prljaviji, uređaj se više zagrijava.</p><h2>'Počistite' svoje podatke</h2><p>Što više prostora za spremanje podataka iskoristite, to uređaj postaje sporiji i stoga barem jednom pročistite svoje podatke i izbrišite nepotrebne aplikacije i slično.</p><p>Za korisnike iPhonea postoji alat iPhone Storage, koji vam pokazuje listu aplikacija i koliko ih često koristite, a kod androida postoji alat Files, koji radi istu star. Iskoristite te alate kako bi izbrisali aplikacije koje malo ili nikada ne koristite.</p><p>Kod kompjutera možete otvoriti svoje foldere i sortirati ih po tome kada su zadnji put otvoreni. One koje niste koristili godinama slobodno izbrišite.</p><p>Ako vam se ne da brisati podatke ili to ne želite učiniti, uvijek možete kupiti dodatnu memoriju za svoje uređaje ili vanjske uređaje za pohranu podataka, kojima ćete rasteretiti svoj uređaj.</p><h2>Čuvajte svoju opremu</h2><p>Većina vlasnika pametnih telefona kupuje i zaštitu koja im štiti uređaje od grebanja i lomova. Ukoliko niste jedni od njih, promijenite naviku i uložite u neku zaštitu, bit će vam drago kada vam sljedeći put slučajno ispadne mobitel iz ruke.</p><h2>Pronađite dobrog majstora</h2><p>Nekada ne možete sami popraviti neki sitni kvar zbog kojeg cijeli uređaj ne radi kako treba. Umjesto da odmah odete po novi uređaj, pronađite dobrog majstora, koji će ćam popraviti uređaj za puno manju cijenu nego što bi stajao novi.</p>