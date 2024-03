Trikovi kako narezati luk bez suza, a postoji i vrsta luka od kojeg oči neće biti uplakane

Nakon dugog niza godina istraživanja znanstvenici iz SAD-a su prije nekoliko godina prirodnim križanjem stvorili vrstu luka od kojeg vam suze ne naviru na oči. Hrskav je i sladak, a nazvali su ga The Sunion.

Bilo bi lijepo imati takav luk pri ruci kod kuhanja, no većina nas je ipak osuđena na suze, a što je luk jačeg okusa, više je i suza zbog enzima koje ispušta u zrak. U doticaju s okom stvara se sumporna kiselina koja iritira oči pa one počnu stvarati suze i pokušavaju sve to isprati.

Pomozite si uz neki od ovih 9 savjeta:

1. Ohladite luk u zamrzivaču - iz hladnijeg luka izlazit će manje plina koji iritira oči. Prije rezanja držite ga u zamrzivaču 15 minuta.

2. Pustite vruću vodu u blizini rezanja - para pomaže da se plin iz luka rasprši prostorijom što znači da ga manje završi u očima.

3. Fućkajte dok ga režete - tako ćete otpuhivati zrak, a njime i plin iz luka pa neće doći do očiju.

4. Koristite oštar i tanak nož - tako ćete luk manje oštetiti pa će iz njega izlaziti manje iritantnog plina.

5. Namažite limunom dasku - prije rezanja iscijedite sok od limuna na dasku jer on neutralizira enzime iz luka, piše Daily Mail.

6. Ne sjeckajte korjenast dio luka - u njemu je koncentracija enzima zaslužnih za plin i iritaciju oka najveća. Režite okolo ili ga izdubite i izvadite prije rezanja.

7. Upalite svijeću - postavite je pokraj daske za rezanje jer će plamen uvlačiti plin iz luka u sebe.

8. Upalite ventilator - usmjerite ga prema luku i dasci, ali da puše u suprotnom smjeru od vašeg lica.

9. Hladite nož pod vodom - nakon svakog poteza rezanja nož nakratko stavite pod hladnu vodu. Tako će manje plina izlaziti iz luka.