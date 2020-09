Jedan ljubazni lije\u010dnik na kraju ju je uputio u bolnicu, a propisao joj je i jake lijekove protiv bolova, koji su joj ubrzo postali oslonac na koji se oslanjala da bi pre\u017eivjela.

Trpjela sam brutalne bolove dok nisam otkrila rješenje - svaki dan orgazam, ujutro i navečer

Britanska spisateljica i novinarka 12 godina je trpjela strašne bolove i očajnički je tražila bilo kakvo olakšanje. Probala je sve, od lijekova do joge, a 'lijek' je pronašla tijekom seksa s bivšim

<p>Nakon što sam 12 godina svakodnevno živjela s jakim kroničnim bolovima, otkrila sam siguran način koji mi pomaže - orgazme. To otkriće me ponovno oživjelo i popustilo je stisak kojim me stalna bol držala zarobljenom. Kronični bolovi pojavili su se niotkuda kada sam imala 14 godina. Dok sam bila u svojoj sobi, osjetila sam kako mi bol 'plazi' po kralježnici i nikad zapravo nije nestala, rekla je Hannah Shewan Stevans za <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12739821/daily-orgasms-relieved-chronic-pain/" target="_blank">The Sun</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (seks je i fizička potreba):</p><p>Sve je počelo kao blaga iritacija dok bol nije postala svakodnevna i na trenutke toliko jaka da ju je paralizirala, ali uz pomoć orgazama, uspjela je pronaći balans. Prije nego je otkrila svoj trik, potražila je pomoć kod raznih medicinskih specijalista, a sada se pohvalila da nije imala potrebe za nikakvim medicinskim intervencijama već 18 mjeseci.</p><p>- U početku sam mnogo sati provodila u ordinacijama opće prakse pokušavajući natjerati liječnike da ozbiljno shvate moje simptome. Činilo mi se kao da se borim protiv mrzovoljnog portira koji štiti zdravstveni sustav od potencijalnih rasipnika vremena - prisjetila se.</p><p>Jedan ljubazni liječnik na kraju ju je uputio u bolnicu, a propisao joj je i jake lijekove protiv bolova, koji su joj ubrzo postali oslonac na koji se oslanjala da bi preživjela.</p><p>U bolnici je dobila nekoliko dijagnoza, uključujući i artritis, koje su kasnije pobili specijalisti.</p><p>- Neki su liječnici mislili da je sve to u mojoj glavi, drugi su slijepo teoretizirali, a jedan je liječnik inzistirao na tome da pretjerujem ​​koliko me boli, pa sam nekoliko godina izbjegavala daljnje pretrage i oslanjala se na lijekove kako bih preživljavala dan po dan - rekla je.</p><p>Kad je krenula na sveučilište, bol se postupno pogoršavala sve dok nije provodila više vremena sklupčana u položaju fetusa nego stojeći.</p><p>- U svom očaju posjetila sam liječnike pet puta u tri mjeseca. Na kraju svakog posjeta otpuštena sam s pregršt tableta protiv bolova i nejasnim obećanjima da ću nastaviti pretrage. Na kraju sam dobila dijagnozu fibromialgije, što je stanje koje karakteriziraju jaki i rašireni kronični bolovi, upravo u trenutku kad sam diplomirala. Imala sam 21 godinu - kaže Hannah.</p><p>Trenutno između 1,5 i dva milijuna ljudi u Velikoj Britaniji živi s tim stanjem za koje nema lijeka. U prosjeku treba pet godina da se dobije dijagnoza, a njoj je trebalo sedam.</p><p>- Iako je dijagnoza bila olakšanje, i dalje sam se osjećala izgubljeno jer su lijekovi protiv bolova postajali manje učinkoviti, a nisu mi ponudili druge pouzdane alate za preživljavanje. Savjeti koje sam dobivala išli su od lijekova protiv bolova do joge ili su mi jednostavno govorili da izdržim. Kad su nuspojave lijekova postale nepodnošljive, odlučila sam pokušati izdržati bol - prisjetila se.</p><p>Nakon preseljenja u London 2015. godine, njezino stanje je postalo neizdrživo i opet se obratila liječnicima, ali ponovno joj nisu mogli pomoći.</p><p>Tada je počela izbjegavati liječnike i usredotočila se na meditaciju, sve do prošle godine kada je došla do slučajnog otkrića koje joj je promijenilo moj život.</p><p>- Dok sam se zezala s bivšim partnerom, doživjela sam eksplozivni orgazam koji je ugasio moju bol prvi put u pet godina. Bezbolnost je bila toliko izvanzemaljski osjećaj da je trebalo nekoliko minuta da shvatim da se to zapravo događa. Taj osjećaj normalnosti bio je bolji od bilo kojeg orgazma koji sam ikad imala. Nakon ovog čudesnog otkrića, danima sam istraživala mogućnosti korištenja užitka za iskorjenjivanje boli u uzbudljivom vikendu punom seksualnih avantura. Nažalost, ubrzo je postalo jasno da orgazmi neće funkcionirati kao lijek, međutim, otkriće nije bilo sasvim bezvrijedno. Dalje sam eksperimentirala i shvatila da su mi orgazmi na početku i na kraju dana smanjili prosječnu razinu boli za taj dan. Također, nakon svakog nevjerojatnog vrhunca slijedilo je umirujuće razdoblje smirenosti bez bolova, koje je ponekad trajalo samo nekoliko minuta, ali povremeno se protezalo na pola sata blaženog mira - ispričala je.</p><p>Orgazmi su brzo postali njezin alat za upravljanje boli i u danima kada ju fibromialgija ostavi prikovanu za krevet, provodi čitav dan masturbirajući kako bi barem malo ublažila bol.</p><p>- Koristeći ovu tehniku ​​dosljedno devet mjeseci, dolaženje do orgazma dovela sam do razine znanosti i poznajem svoje tijelo bolje nego ikad. Otkrila sam da mogu postići osam različitih vrsta orgazma, a mogu čak i doći do vrhunca potpuno bez ruku - pohvalila se Hannah.</p><p>Orgazmima, zajedno s redovnom fizioterapijom, strukturiranim vježbama i tehnikama samosvijesti, uspjela je učinkovitije upravljati fibromialgijom i njezino mentalno zdravlje se znatno poboljšalo.</p><p>- Korištenje orgazama za upravljanje fibromialgijom oživjelo mi je život i u svom se tijelu osjećam bolje nego ikad prije. Osim toga, sada sam slobodna pa mogu lakše sama istraživati svoje tijelo bez partnerovih nespretnih pokušaja da mi pomogne. Vjerojatno će kronična bol uvijek biti prisutna, a neki su dani i dalje iscrpljujuća borba, ali sada mogu orgazmom otjerati bol kada ona postane nepodnošljiva - zaključila je.</p>