'Trudna sam s mužem s kojim sam u braku 13 godina, ali od njega krijem veliku tajnu'

Oduvijek sam znala da sam gay, no završila sam u braku s muškarcem, i to traje već 13 godina, ali seksualno i intimno me zanimaju samo žene. U početku mi to nije smetalo, no kako su godine prolazile, sve više sam se borila sa svojom seksualnošću, a nedavno se zaljubila u jednu ženu, priznala je anonimno žena na Redditovom forumu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Spavala je s tatinim prijateljem | Video: 24sata Video

Situacija, kaže, nije nimalo jednostavna. Ima dvoje djece i trudna je s trećim. Udala se samo zato što se to nekako od nje očekivalo. Nije mislila da će biti toliko izazovno boriti se sama sa sobom, s onim što želi i onim što misli da mora.

- Nedavno sam se zaljubila u ženu i doživjela svoje prvo seksualno iskustvo sa ženskom osobom. Bilo je to sve što sam zamišljala i više od toga! Najbolji osjećaj na svijetu ! Ali ja imam kuću, i dvoje djece. Peče me savjest zbog varanja, a mučila me prije toga i krivnja što sam htjela izaći iz tog braka pa sam se napila i imala nezaštićeni seks sa svojim mužem. Sad sam trudna 14 tjedana - rekla je.

'Priznajem da se naježim kad me muž dodiruje'

- Svakodnevno sam razgovarala s tom ženom i htjela biti s njom. Priznajem da se naježim kad me muž dodiruje. Osjećam da moram ostati s njim zbog djece, zbog ovog nerođenog djeteta, koje želimo i moj suprug i ja. Volim ga kao prijatelja i suroditelja - dodala je.

Foto: Dreamstime

- Znam da bi mu to slomilo srce. Želim ga usrećiti jer je toliko toga napravio kako bi pokušao mene učiniti sretnom. Idealno bi bilo da pronađem način da budem zaljubljena u svog muža i imam taj osjećaj cjelovitosti u svom tijelu kad sam s njim, kao što mi se to događa s tom ženom, ali znam da to nije moguće. Mislim da bi bilo idealno da se prijateljski rastanemo nakon što beba napuni nekoliko mjeseci - ispričala je.

Želi da se dijete zbliži s oba roditelja prije nego se raziđu, a njih dvoje da ostanu prijatelji i brinu dobro o djeci iako više neće živjeti zajedno.

- Tako bih mogla nastaviti izlaziti s ovom ženom ili drugim ženama, i konačno biti ono što jesam, živjeti svoj život slobodno. On bi isto mogao pronaći novu partnericu koja bi u njega bila zaljubljena do ušiju. Ženu koja će ga voljeti zbog njega samog, a ne samo zbog obitelji, novca i tih stvari - nastavila je.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Rekla je da se unatoč idealnom scenariju o kojem je razmišljala trenutno osjeća kao loš roditelj i živi pod velikim stresom.

- Osjećam se kao loša partnerica koja je godinama varala muža, jer sam se pokušavala prisiliti da se zaljubim u njega i glumila kako želim biti samo s njim - rekla je, a prenosi Mirror.

Zamolila je druge ljude na forumu da joj daju neki savjet, no komentari ju nisu oduševili:

'Dobro je da si se pronašla i pomirila sa svojom seksualnošću, ali žrtve koje pritom ostavljaš su sulude. Nitko to ne zaslužuje, a ti nisi centar svemira.'

'Prvo, pokaži malo samopoštovanja i prestani s aferom. Kako je to pošteno prema tvom partneru? Ako ne želiš biti u braku s muškarcem, nemoj se udati za muškarca. Nemoj ga samo iskoristi za novac ili za što već.'

'To je bezobrazno od tebe!'

'Zabrinjavajuće je što dovodiš bebu u tu situaciju.'