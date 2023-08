Trudna sam, više nisam s ocem bebe, ali to me ne sprječava da izlazim i tražim drugog partnera

Kad je kreirala svoj profil na mreži za upoznavanje, koja partnere spaja prema algoritmu, Megan Dowling mudro je postavila samo fotografije profila, dok je na fotografijama tijela skrivala trudnički trbuščić. U biografiji je ipak navela da čeka dijete, za što se, kako je objasnila u video prilogu na TikToku, na kraju 'uhvati' svaki muškarac, piše The Sun.

Tako je nakon razmjene nekoliko poruka s potencijalnim Romeom, mladić konačno postavio i to pitanje. U početku je Megan neko vrijeme izbjegavala odgovor, no onda nije bilo druge.

Foto: TikTok/yesimegan

- Znam da je ovo puno i vjerojatno vrlo nekonvencionalno i potpuno razumijem ako vas više ne budem zanimala, no zapravo sam trudna, odgovorila je. Naglasila je da više nije s ocem djeteta te da testira prilike za upoznavanje potpuno svjesno.

No, na njezino iznenađenje, mladić je odgovorio pomalo neočekivano.

- Vrlo sam otvoren za tu ideju i čestitam, Megan! To je blagoslov! – rekao je. Ne samo da je i on tako u njenim očima postao 'blagoslov', već je kasnije saznala da je i on otac dvoje djece te da za njihovu mamu kaže da je 'nevjerojatna osoba vrijedna divljenja'.

- No, to samo jedno od rijetkih pozitivnih iskustava. Nije uvijek tako. Iskreno, rijetko koristim aplikaciju. Obično sam na Instagramu, gdje zna postati čudno i znaju mi dolaziti baš čudne poruke – kaže Megan. Dodaje da je Hinge vjerojatno najbolja opcija za upoznavanje jer se može razgovarati s ljudima koji su vam slični, a da fokus nije samo na njenoj trudnoći.

Buduća mama pozvala je i sve samce koji se druže preko društvenih mreža da ne skrivaju ako očekuju dijete.

- Budite otvoreni i iskreni. Nikad ne znate kakav će biti odgovor – rekla je. Video je ubrzo prikupio tisuće pregleda i prikupio veliki broj komentara.

Mnogi su pohvalili partnera s kojim je razgovarala.

- Bravo! Pozitivno govori o majci svoje djece! – napisao je jedan od komentatora. Mnogi su primijetili da je činjenica da ju je nazvao nevjerojatnom sjajna.

Foto: TikTok/yesimegan

- Djeluje kao emocionalno inteligentna osoba – napisao je netko.

- Bravo za tebe. Moj status na Tinderu bio je: „Ako niste spremni biti na korak blizu toga da postanete tata, ne prilazite“, nakon čega bih im u odgovoru objasnila da imam još mjesec dana do poroda – prokomentirala je još jedna mama.