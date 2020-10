Menopauza uzrokuje suhu kožu, evo kako to riješiti

Kako se u menopauzi mijenja razina hormona, posebno estrogena, koža može postati suha, smanjuje se zaštita kože i može doći do promjena u mikrobiomu. Zato pravilna njega kože postaje vrlo važna

<p>Kako starimo, koža gubi vlagu i prirodnu masnoću. Taj proces započinje već u mladosti, pa već u 30-ima možemo primijetiti da nam je koža manje masna nego što je to bila u ranoj mladosti. Kroz nekoliko godina, možda ćete osjetiti zatezanje kože lica nakon umivanja i trebati 'bogatije' hidratantne serume i smanjiti učestalost pilinga kože. No u životu svake žene postoji razdoblje u kojem se događaju značajne promjene na koži, koje postaju uočljive i mogu stvarati ozbiljnije probleme. To je menopauza, razdoblje u kojem koža postaje suha. </p><h2>Zašto koža postaje suha u menopauzi?</h2><p>Promjene na koži tijekom menopauze nastaju zbog naglog pada spolnih hormona, poput estrogena i progesterona. </p><p>- Kako se razina tih hormona smanjuje, smanjuju se i funkcije koje oni obavljaju u održavanju zdravlja i vitalnosti kože. Među ostalim, smanjuje se znojenje, količina sebuma koji se proizvodi kao i imunoloških funkcija, što rezultira značajnim promjenama na površini kože. Tako se mijenja pH kože, sustav lipida i lučenje sebuma - kaže dermatologinja dr. Keira Barr. Dodaje da te promjene mogu utjecati i na mikrobiom kože. </p><p>- Estrogen je duboko povezan s raznim funkcijama naše kože. Ključan je za normalno funkcioniranje kože, kao i krvnih žila, folikula dlake, uljnih žlijezda i naših stanica koje proizvode pigmente, a naziva se melanociti. Povezan je s proizvodnjom kolagena, povećanom debljinom kože, povećanom proizvodnjom hijaluronske kiseline, poboljšanom funkcijom kožne barijere, održavanjem hidratacije kože, smanjenom aktivnošću lojnih (uljnih) žlijezda i poboljšanim zacjeljivanjem rana. Također igra ulogu u modulaciji upale - kaže dr. Barr.</p><p>Progesteron, čija razina u vrijeme menopauze također opada, manje je povezan, ili nam je njegova uloga još uvijek manje poznata. No također doprinosi promjenama na koži: Smatra se da doprinosi elastičnosti kože, pigmentaciji, kao i povećanoj cirkulaciji i aktivnosti lojnih žlijezda u drugoj polovici menstrualnog ciklusa, kaže dr. Barr. Androgeni, uključujući testosteron, igraju ulogu u proizvodnji uljnih žlijezda, dodaje. </p><p>U osnovi pad ovih spolnih hormona znači da je vaša zaštitna funkcija kože oslabljena, proizvodite manje ulja i osjetljiva mikroflora vjerojatno će rezultirati promjenama na koži. </p><h2>Tri savjeta za hidrataciju za one u menopauzi</h2><p><strong>1. Usredotočite se na potporu kožnim barijerama</strong></p><p>Budući da je zaštitna funkcija kože oslabljena, trebali biste učiniti sve kako biste popravili štetu. Oštećena kožna barijera osjetljivija je na upale, što može uzrokovati razne probleme, uključujući bore, crvenilo i iritaciju. Osim toga, dogodit će se transepidermalni gubitak vode, kao da voda doslovno isparava s vaše kože.</p><p>Oporavku kože pomažu masne kiseline u prehrani i njezi, maske od koloidne zobi, kreme koje sadrže ceramide i hijaluronsku kiselinu. </p><p><strong>2. Uložite u kvalitetna ulja</strong></p><p>Budući da vaše pore proizvode manje sebuma, možete razmisliti o dodavanju ulja u redovnu njegu kože, ako već niste. Imajte na umu da su ulja okluzivna, što znači da djeluju kao brtva, pa je ispod njih potrebno osigurati vlagu. Dakle, ulje možete nanijeti nakon hidratantne maglice, ili na kremu ili losion za lice na bazi vode. </p><p><strong>3. Koristite ciljane dodatke prehrani</strong></p><p>Usredotočite se na njegu suhe kože i iznutra. Primjerice, dodaci fitoceramida u tekućini ili kapsulama posebno su korisni u održavanju hidratacije kože. Tako je jedna studija pokazala da su sudionici s klinički suhom kožom nakon tri mjeseca korištenja ulja pšeničnog ekstrakta bogatog fitoceramidima zabilježili do 35 posto poboljšanja hidratacije kože. U drugoj sličnoj studiji sudionici su vidjeli poboljšanu hidrataciju kože nakon samo 15 dana, piše<a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/menopause-causes-dry-skin-derm-explains-why-what-to-do"> MindBodyGreen.</a></p>