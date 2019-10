Trudnice moraju u inozemstvo jer nemamo laser za operaciju

Imam sina koji će sad navršiti 11 mjeseci, pa smo suprug i ja željeli još jedno dijete da nije među njima velika razlika.

Ostala sam trudna, no na prvom pregledu je uslijedio šok. Nosim blizance. Nemamo blizanačkih trudnoća u obitelji tako da smo se iznenadili, a onda je ispalo da je riječ o jednojajčanim blizancima. Uslijedile su komplikacije. Naime, prije tri mjeseca liječnici su uvidjeli da se jedan plod razvija više od drugog. Razlika među njima bila je sve očitija i tad su mi dijagnosticirali TTTS, sindrom blizanačke transfuzije, objašnjava Zagrepčanka I. M. (26).

- Riječ je o životno ugrožavajućem stanju u kojemu su oba blizanca pod velikim rizikom. Ako blizanci dijele korion, dio posteljice u kojemu se nalaze krvne žile, onda to dvoje djece mogu imati zajedničke krvne žile, ali u nepravilnom omjeru. To znači da jedan blizanac ima više, a drugi manje krvnih žila. U toj situaciji, u 10 posto takve djece, jedno dijete uzima previše krvi na račun onog drugog pa je jedno dijete hendikepirano i slabo raste, ima malo krvi, pati od manjka kisika, anemije i drugih komplikacija. I drugi blizanac pati jer ima previše krvi pa je srce preopterećeno, stvara previše plodne vode u svojoj ovojnici i zbog toga može doći do posustajanja vitalnih funkcija. I jedno i drugo dijete su životno ugroženi - pojašnjava ginekologinja, prof. dr. sc. Snježana Škrablin.

Rješenje takve situacije je laserska operacija kojom liječnici prerežu krvne žile koje blizanci dijele i bebe se normalno razvijaju koliko je to moguće do porođaja. No u Hrvatskoj nemamo na raspolaganju takav laser, iako imamo stručnjake koji bi na njemu mogli raditi.

- Takve se operacije vani izvode u lokalnoj anesteziji. Laparoskopski se uz pomoć ultrazvuka ulazi kroz trbušne stijenke u maternicu, gdje zatim laser presijeca te krvne žile. Laser i sva ta endoskopska oprema stoje oko 150.000 eura, pa nije riječ o velikoj investiciji za koju mislim da bi nam se itekako isplatila već kroz godinu dana, jer je cijena tog zahvata oko 15.000 eura. Naše trudnice stoga šaljemo u velike svjetske centre, od kojih su nam najbliži u Grazu ili Hamburgu - nastavila je prof. Škrablin.

Problem je i što se takav zahvat može obaviti samo u određenom periodu trudnoće.

- Problem TTTS-a se obično javlja oko 20. tjedna trudnoće, kad je prerano da bi se bebe rodile, a ne izvodi se više nakon 27. tjedna trudnoće, jer tad već djeca koja se rode preživljavaju. A tih sedam tjedana može činiti veliku razliku - nastavila je prof. Škrablin.

Kad bi takav aparat imali u Zagrebu, istaknula je, olakšao bi se život za najmanje deset trudnica na godinu iz Hrvatske kod kojih se javlja takvo stanje, ali i za regiju, u kojoj bismo bili jedini takav centar s laserom. Unazad deset godina takve su operacije postale rutinske, a trudnica se nakon zahvata već nakon nekoliko sati otpušta na kućnu njegu. Ranije se taj problem liječio na drugačiji način.

- Radile su se operacije tzv. amnioredukcije u kojima se kirurški odstranjivao višak plodne vode koja je opterećivala jednog blizanca. No to nije liječenje uzroka problema, nego samo saniranje simptoma. Laser rješava problem i omogućuje preživljenje oba djeteta - pojasnila je prof. Škrablin.

U Ministarstvu zdravlja na upit o uređaju nisu odgovorili. Uputili su nas na HZZO, u čijoj nadležnosti nije kupnja bolničkih aparata.

- Na teret HZZO-a u inozemstvo smo na liječenje zbog dijagnoze TTTS-a, na operaciju, lani poslali četiri trudnice, godinu prije tri trudnice, a ove godine imali smo jedan takav slučaj - poručili su.

