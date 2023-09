Turčin koji je prehodao Camino sada biciklira do Istanbula, stao je kod naše Dinke u Šarengradu

Sedat Cakir, poslovni je čovjek koji živi u Nizozemskoj, a rodom je iz Turske. On je 2006. prehodao rutu "Camino de Santiago", glavnom francuskom stazom "Camino Frances" dugom oko 770 kilometara.

Dug je to put koji zahtjeva jaku fizičku i mentalnu snagu, ali i vrijeme - oko pet do šest tjedana hoda. Put za Santiago je ruta koju prelaze hodočasnici iz cijelog svijeta, a koja vodi u Santiago de Compostelu, grad u kojem se nalaze moći svetog apostola Jakova. Zbog toga se naziva još i Putem Svetog Jakova.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Duhovno putovanje

Sedat je puno čitao o tom hodočašću i kako pješačenje do Santiaga ima duhovnu moć. To ga je inspiriralo. Na svom duhovnom proputovanju dobio je ideju da jednog dana pješači sve do rodne Turske.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Dvije godine kasnije, nakon pažljivog planiranja i priprema, krenuo je iz Beča u Istanbul, na 2.200 km dugu avanturu i otkrio fascinantnu povijest regije, nekoć pod tursko-otomanskom vlašću, kao i zadivljujuće krajolike. Osjetio je slobodu i bistrinu uma koje takvo pješačenje pruža, dok su ga gostoprimstvo i susretljivost ljudi na putu uvjerili da je ovdje prilika za alternativni "Camino" koji pruža slično iskustvo, ali u drugačijem okruženju. Rodila se ideja za rutu "Sultans Trail".

Popularna biciklistička ruta

Od 2009. ruta je poboljšana i promovirana putem web stranice "Sultans Trail". Razvijena je navigacijska aplikacija koju su slijedili mnogi pješaci. Sedat je 2018. usmjerio pažnju na biciklizam. Sa svojom partnericom Iris Bezuijen razvio je biciklističku rutu "Sultans Trail Cycling Route" i napravio aplikaciju i praktične vodiče za bicikliste kao i posebne certifikate koje dobije svatko tko uspješno prijeđe put.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Biciklisti su počeli voziti rutu "Sultans Trail", koja je s godinama postajala sve popularnija. Na toj je trasi, međutim, Hrvatska tek alternativna dionica kojom se puno rjeđe ide nego glavnim putem kroz Vojvodinu.

Dobra duša Šarengrada

Biciklisti koji su se ipak odlučili za taj alternativni pravac kroz Hrvatsku često su znali kampirati na livadi ispred kuće Dinke Juričić u Šarengradu, na samoj obali Dunava.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

"Proljetos, kad sam vidjela da se tu divlje kampira, prvo sam za njih napravila WC kod mene u dvorištu, pa sam im onda napravila tuš jer se neki ne žele prati u Dunavu. Onda su tu vani kuhali i bacali ostatke hrane pa sam im osigurala da mogu koristi kuhinju. Onda sam vidjela da im je vruće, da im pada kiša, pa sam im uredila community sobu gdje se mogu družiti", priča Dinka koja je već poznata po tome da osigurava besplatan smještaj za sve one putnike i turiste koji se nađu na krajnjem istoku Hrvatske, a trebaju negdje prenoćiti.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

I tako je počela njezina priča s biciklistima na ruti "Sultans Trail".

Dinka od njih saznala sve o ruti i njezinom tvorcu Sedatu Cakiru i odlučila mu se javiti putem Facebooka kako bi ga pozvala kod sebe u Šarengrad.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Hrvatska u novim mapama

"Željela sam da u svojim vodičima i planovima bolje i zanimljivije opiše i razradi dionicu Sultans Traila srijemskim Podunavljem, kako bi što više putnika odabralo prolaziti našim krajem", pojašnjava Dinka.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Sedat je prihvatio Dinkin poziv i jučer popodne biciklom stigao u Šarengrad. Tamo su ga dočekali biciklisti iz Engleske i jedan Nizozemac koji su produžili svoj boravak kod Dinke samo kako bi upoznali Sedata.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

"Jednom godišnje bicikliramo dio rute, upoznajemo ljude i mjesta da bi mogli promovirati ta mjesta na ruti kako bi se ljudi koji dođu mogli osjećati sigurno", rekao nam je Sedat i dodao:

"Dinka je jako popularna na Facebooku gdje promovira ovaj kraj, posebice Ilok i turističku ponudu. Sretan sam što mjesta kao Ilok i Šarengrad imaju ljude poput Dinke, volontere koji promoviraju svoj kraj".

Sedat će razraditi rute na svojoj aplikaciji te će bolje i opširnije uvrstiti Hrvatsku u nove mape.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Gdje Zapad upoznaje Istok

Ispričao nam je kako izgleda put od Beča do Istanbula.

"Fantastično je, jer kad putujete sporo hodajući ili na biciklu, onda putem upoznajete puno neobičnih ljudi, puno dragih ljudi, ali također vidite da ljudi u ovom djelu Europe imaju dosta toga zajedničko. Ljudi imaju tendenciju misliti negativno od nekom drugom, ali kada ih zaista upoznate vidite da su zapravo isti, hrana je manje više ista, jezik je sličan", rekao je Sedat koji je sa svojom ekipom rano jutros nastavio svoj put prema Istanbulu.

Pridružili su mu se Englezi i Nizozemac Keev koje je upoznao kod Dinke.

"Sada prvo idemo do Iloka i Novog Sada, a onda do Beograda", otkrio nam je svoj plan daljnjeg puta.