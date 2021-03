Još u šoku, ali ipak donekle pribrana, odlučila je tog kaotičnog jutra staviti se na raspolaganje kako bi pomogla svim putnicima koje je izvanredno stanje tog dana zateklo u Zračnoj luci dr. Franjo Tuđman.

- To je trebao biti moj zadnji radni dan prije uvođenja 'lockdowna'. Nakon što sam se i sama smirila od potresa, nazvala sam svoje nadređene i rekla im da bih se spremila i otišla na posao. Pretpostavljala sam da će sigurno biti ljudi kojima će trebati pomoć - prisjeća se Morana Suton te nedjelje, 22.03.2020.

Kao turistička informatorica Centra za posjetitelje u zračnoj luci radi posljednje četiri godine, a za taj hrabar čin dobila je i nagradu European Cities Marketing za turističkog informatora godine u Europi.

- Željela sam otići tamo jer sam se sjetila kako bi meni ili nekom od mojih bilo da se nađem u takvoj situaciji. Smatrala sam da ljudima koji dolaze treba dati informaciju i da ih treba umiriti u slučaju panike. Nakon što su moji poslodavci provjerili sigurnosno stanje Zračne luke, dobila sam dopuštenje otići na svoje radno mjesto. Kad sam stigla, avioni su već počeli slijetati, a s njima i putnici koji su što prije htjeli doći doma. Nije bilo panike, no vidjelo se da su bili preplašeni, ali i zahvalni što je netko bio tamo da im pomogne - kaže Morana.

Bila je ne samo iznenađena zbog nagrade koja je stigla u studenome, već i zbog same nominacije, pa zahvaljuje direktorici Bienenfeld, i cijelom timu na ukazanoj časti.

Morana inače voli pomagati ljudima, to je njena vokacija.

- Da, u našem poslu se često i u “normalnim okolnostima” nalazimo u situacijama gdje ljudima treba pomoć, tako da mi je to postao svojevrsni način života i rada. Na dan potresa, u izvanrednoj situaciji, i to neposredno prije zatvaranja zbog pandemije, stvarno mi je bilo skroz prirodno otići pomoći. To je nešto što se podrazumijeva da napravim, da odem na posao i pomognem u svom poslu onoliko koliko mogu - kaže Morana.

Drugi veliki potres, koji nas je pogodio prošle godine, onaj razorni petrinjski, Morana je bila kod kuće.

- Odmah sam nazvala kolegice koje su bile na poslu da provjerim je li sve uredu. Srećom, sve je bilo u redu, no stvarno bih voljela da se više ovakve stvari ne događaju - zaključila je.