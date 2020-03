Tvrtke koje su donirale maske: Zašto su uopće imali zalihe?

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Za bolji imunitet i protiv stresa češće jedite čokoladu i češnjak

Cijeli svijet se u trenucima globalne pandemije suočava s nedostatkom zaštitne opreme, osobito maski. Posljednja u nizu zemalja s visokom stopom zaraženih je SAD, a ta bogata i industrijski razvijena zemlja također nije bila spremna na ovakav zdravstveni izazov.

No pomoć im je neočekivano došla od tvrtki za koje nitko ne bi ni pomislio da imaju goleme zalihe zaštitnih maski. Velike institucije poput Facebooka, Applea i Goldman Sachsa donirale su maske zdravstvenim radnicima uslijed nestašice tijekom epidemije korona virusa, izvijestilo je nekoliko novinskih agencija.

Facebook je donirao 720.000 maski iz svoje hitne rezerve, izvijestio je Reuters; Apple je donirao 9 milijuna maski, izjavio je u utorak potpredsjednik Mike Pence; i prošlog tjedna gradonačelnik New Yorka Andrew Cuomo objavio kako je tvrtka Goldman Sachs svojoj državi poklonila 100 tisuća maski, izvijestio je CNN.

Leslie Shribman, glasnogovornik Goldman Sachsa rekao je Business Insideru da tvrtka poklanja 100.000 N95 maski i New Yorku i New Jerseyu. Uz to, tvrtka će donirati i 50.000 N95s ministarstvu zdravstva NHS u Velikoj Britaniji.

Shribman je također rekao da također rade s bolnicama u državama poput Kalifornije i Utaha kako bi slali maske 'tamo gdje su najpotrebnije'.

Foto: pixabay.com

N95 maske važna su komponenta zaštitne opreme koju koriste zdravstveni radnici koji se bave slučajevima korona virusa. Prema centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, te maske mogu filtrirati najmanje 95 posto čestica u zraku.

Te su organizacije imale ove zalihe maski kao sredstvo zaštite zaposlenika od drugih prijetnji, poput požara i epidemija gripe, kako su objasnili.

- Kako bismo pomogli, Facebook je donirao našu hitnu rezervu od 720.000 maski koje smo kupili u slučaju požara - rekao je izvršni direktor Mark Zuckerberg.

Uz to, Regina Phelps, predsjednica za upravljanje u hitnim slučajevima i sigurnosna rješenja rekla je za Wall Street Journal da su neke financijske institucije prije 15 godina počele skupljati maske uslijed izbijanja ptičje gripe u Kini. Vjerovalo se da maske za lice mogu zaštititi ljude od zaraze respiratornom bolešću. Tvrtke su nastavile sa zalihama tih materijala u 2009. godini, kad je izbila svinjska gripa.

Elon Musk, Teslin izvršni direktor, također je rekao da će donirati 250.000 N95 maski. I druge organizacije poput Nasdaq Inc. i Mastercarda također su se obvezale donirati maske, izvijestio je The Journal.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Diši duboko! I Korona će proći

POGLEDAJTE VIDEO Robert Knjaz: #ZAJEDNO24SATA

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Posao