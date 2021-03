Nazvan u čast pokojnog mornaričkog poručnika Michaela P. Murphyja, iscrpljujući CrossFit trening sudionici započinju i završavaju trčanjem od 1,6 kilometara, a u sredini naprave nevjerojatnih 100 zgibova, 200 sklekova i 300 čučnjeva. Cjelokupni trening se obavlja u prsluku od 20 kilograma (žene mogu nositi prsluk od 14 kilograma).

Murph je lako jedan od najpoznatijih CrossFit treninga u zemlji. Ali njegovo značenje seže daleko dalje od njegove reputacije iscrpljujućeg podviga fitnesa.

Murphy je ubijen u akciji u Afganistanu 2005. godine, a za hrabrost mu je posthumno dodijeljen Medalja časti Kongresa. Zapravo, Murph je bio omiljeni trening poručnika Murphyja, iako ga je nazvao Body Armor.

Graham se svakodnevno borio s Murph treningom, bilo vani sunce ili kiša. Svoj izazov završio je 20. veljače 2021. Prešao je ukupno 365 milja, napravio 36.500 zgibova 73.000 sklekova i 109.500 čučnjeva tijekom 365 dana. Zašto?

- Pretpostavljam da me to jednostavno zaintrigiralo. Volim raditi teške stvari - rekao je za Morning Chalk Up.

Većinu treninga obavljao je u lokalnom parku u Carlsbadu. Iako je svaki dan morao putovati na posao u Indianapolis, Dallas, Houston, Tampu i Seattle, on nije odustajao.

- Radio sam trening najranije u tri ujutro i najkasnije u 23 navečer - rekao je Graham.

Najbrže ga je napravio za 34:48 minuta, a najsporiji trening mu je trajao oko sat vremena i 30 minuta kada je Graham dobio korona virus. Iako je svaki trening relativno težak, Graham kaže kako mu je najgore bilo prvih mjesec dana izazova.

- Bilo je noći kada bi me supruga pitala: 'Dobro što to radiš od sebe?'. Imao sam toliko jaku upalu mišića da nisam mogao spavati - rekao je Graham.

Do svibnja je nastupila dosada, pa je Graham već u srpnju odlučio proširiti svoj trening povećanjem kilometraže u trčanju i dodavanjem nekoliko vježbi za trbušne mišiće.

- Jednostavno sam osjećao da se trebam još ojačati, pogotovo svoje trbušne mišiće zato sam i dodao u Murph trening još nekoliko vježbi za trbušnjake. Radio sam jednom tjednom oko 200 vježbi za trbušnjake - govori Graham.

Za njega se ovo iskustvo nije odnosilo toliko na fizički izazov koliko na izazov mentalne snage.

- Mi smo ljudi uistinu sposobni za sve uz malo svakodnevnog posla i truda. Vrijeme koje sam uložio u ovo, mogu odvojiti to vrijeme i trud i uložiti ga u bilo što. Dosljedan i uporan rad. Na to se sve svodi. Također, nešto poput ovoga testira vašu sposobnost da se nosite s izazovima. To je izravan odraz vaše sposobnosti za rješavanje problema - objašnjava Graham, piše Men's Health.