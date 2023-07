'U braku smo i spavamo u odvojenim sobama više od 20 godina, a seks je bolji no ikad'

Mara i Christopher Doemland neprestano su bili na rubu toga da jedno drugo uhvate za vrat i počupaju se, sve dok nisu donijeli odluku da počnu spavati odvojeno. Tridesetogodišnja Mara majka je petero djece u dobi od 2 mjeseca do 10 godina, s kojima provodi po cijeli dan, pa je bila vječno bila luda zbog nedostatka sna, ali ne zbog djece, nego uglavnom zahvaljujući tome što Christopher hrče poput motorne pile, piše New York Post.

Njen suprug Christopher (37), trgovac je kriptovalutama i radi od kuće, no znao je biti lud od toga koliko bi ga puta Mara bubnula laktom u leđa preko noći, jer nije mogla spavati. Na kraju nije spavao ni on. Ukratko, nakon 11 godina braka i ljubavi, odlučili su krenuti svatko u svoju – spavaću sobu.

- To je preporodilo naš odnos, oboje smo ovako puno sretniji. Sada razmjenjujemo puno više fizičkih dodira i bliskosti tijekom dana, jer više nismo mrzovoljni zbog neuspjelih pokušaja da se naspavamo noću – kažu njih dvoje. Posljednjih sedam godina mučili su se tako da bi jedan selio na kauč, ili na pod spavaće sobe, kad bi se još i neki mališan zavukao u njihov krevet. Danas su jedan od sve više bračnih parova koji se odlučuju kao ono što se popularno zove 'razvod od kreveta'.

- Dobra kvaliteta sna i dovoljno sna jako su važni za oba partnera u braku. Ako netko hrče, to može izazvati veliko ogorčenje druge strane, kaže Megan Fleming, terapeutkinja za seks i brak, naglasivši kako razvod u krevetu mnogima pomaže da poprave odnos.

Štoviše, novo istraživanje koje je provela Američka akademija medicine spavanja pokazalo je da je jedan od tri vjenčana para u SAD-u odlučio spavati odvojeno od supružnika, u nastojanju da poboljšaju svoj odnos.

Istraživanje je pokazalo i da su muževi i supruge u dobi od 18 do 42 godine bili najspremniji razdvojiti 'bračno leglo', dok su pripadnici generacije X, te baby boomeri oko toga dosta oklijevali.

Stručnjaci kažu da odvojeno spavanje čak može poboljšati seksualni život para.

- Parovi koji se razdvajaju da bi se naspavali mogu to shvatiti kao priliku za to da budu razigraniji u intimnosti. Više će koketirati tijekom dana, naizmjenično posjećivati sobu jednih drugih radi seksa i postaju usmjereniji na to da im fizička veza bude prioritet – kaže Fleming.

I Alexis (26) i Adam Welker (30), iz Rexburga, u američkoj saveznoj državi Idaho, kažu da je odvojeno začinilo njihov seksualni život.

- Sex više nije nešto zatvoreno samo u zajedničkoj spavaćoj sobi, može se dogoditi u mojoj sobi, kod njega, ali i bilo gdje gdje to želimo - kaže Alexis, majka četvero djece koja očekuje peto. Dodaje kako danas provode puno više kvalitetnog vremena zajedno nego nekad kad su spavali u istoj sobi.

Ona i Adam odluku o razdvajanju donijeli su još 2000. godine, zbog toga što je on noćna ptica i liježe kasno, a njoj je smetalo svjetlo s njegovog pametnog telefona. Njihove suprotstavljene navike kad je riječ o spavanju dovele su do toga da se sve teže podnose, sve dok mu ona nije predložila da se preseli u rezervnu spavaću sobu.

- Pokazalo se odličnim, ne budimo se više ljuti jedno na drugo. Imamo svoj prostor, imam svoj ormar i jedino povremeno nedostajemo jedno drugom Probudim se i prvo što poželimo učiniti je otići u njegovu sobu i vidjeti ga. Kao da smo opet u fazi medenog mjeseca – zaključuje naspavana Alexis.