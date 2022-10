U četvrtak na kioscima: Koliko su poskupjeli lampioni i kako uštedjeti izradom aranžmana

Provjerili smo cijene lampiona i cvijeća u hrvatskim gradovima. Otkrivamo kako prepoznati kvalitetan lampion, kako ga sami izraditi te kako napraviti vlastiti aranžman. Lončanice su oko 60 kuna, a lampioni stoje i do 35 kuna.

Većina prodavača podignula je cijene. Lampioni na Lovrincu skuplji su za 100 posto, a u cvjećarnici u Osijeku možete pronaći jeftine aranžmane za 50 kuna.

Iako je blagdan Svi svetih iza ugla, na riječkoj tržnici još se očekuje ponuda cvijeća i cvjetnih aranžmana koji se obično na taj dan nose na posljednje počivalište najmilijih. No neke od riječkih cvjećarnica već su se opskrbile tradicionalnim jednobojnim i multiflora krizantemama i margaritama.

Foto: PIXSELL

Tako cvjećarnice na Trsatu nude male, tzv. špine, po 70 kn te jednobojne margarite po 70, a trobojne po 85 kn. One s velikim cvjetovima u srednjim lončanicama mogu se pronaći za 60 kn, a one u velikim lončanicama su od 70 do 95 kn.

Aranžman možete napraviti i sami - koristite šiblje, bršljan iz šume i grančice šipka. Osnovni materijal možete pronaći u šumi, a učvrstite ga špagom ili debljom žicom. Možete ga raditi u obliku srca, a ukrasno cvijeće fiksirajte vrućim ljepilom, savjetovale su nam cvjećarke.

I kod kuće možete napraviti ukras odnosno lampion od obične staklenke i svijeće. Na staklo mogu ići boje, sprejevi, a možete dodati i uže. Ukrasite ih lijepim motivima i dajte im osobni pečat. Vjeruje se kako pokojnici trebaju toplinu svijeća i lampiona jer njihove duše tako pronalaze svjetlo i svoj put. U nekim kulturama na groblje se donosila i hrana jer se vjerovalo kako je dušama potrebna. Tamo se jelo i pilo te su se držale mise.

Najčitaniji članci