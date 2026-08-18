FOTO U Imotskoj krajini kušali su dobru kapljicu: Na Cvitu razgovora slavili kujundžušu

Prije blagdana Velike Gospe u Imotskom su 22. godinu zaredom organizirali vinsku feštu Cvit razgovora. Ova manifestacija jedna je od najvećih i sigurno najposjećenijih vinskih manifestacija u Hrvatskoj, a posvećena je prije svega autohtonoj imotskoj sorti grožđa kujundžuši, koja je nakon mnogo godina doživjela revitalizaciju, ulaganjem u nove nasade, ali i u posebnu tehnologiju dobivanja nadaleko poznatog vina.

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Imotski su vinari nizom događanja posvećenih vinima tijekom srpnja i kolovoza predstavljali svoja vina prvenstveno s naglaskom na autohtone sorte koje uspijevaju u imotskom vinogorju. Između ostalog, posebnu su pozornost privukli kada su nakon 14 mjeseci iz dubine od sedamdesetak metara prirodnog fenomena Crvenog jezera izronili boce vina koje sad već tradicionalno pohranjuju kako bi pratili promjene na vinima koja su odležala pod vodom.

Boce su spustili u vodu hermetički zatvorene voskom, kako bi vino bez utjecaja vode moglo nesmetano sazrijevati, te je vino razvilo posebnu aromu i karakter - specifičan buke, miris i okus.

24sata Imotski: Reportaža o manifestaciji Cvit Razgovora | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Vina nisu izgubila na kvaliteti, ali su, kako ističu imotski vinari, dobila na posebnosti koju itekako dobro znaju ocijeniti i prepoznati vrsni enolozi i ljubitelji vrhunske kapljice. Vinska priča iz Crvenog jezera imala je nastavak na Cvitu razgovora, gdje su te noći na jedinstven način prezentirali - uz pjesmu, druženje i kušanje imotskih delicija - dobru kapljicu imotskih vinara.

24sata Imotski: Reportaža o manifestaciji Cvit Razgovora | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

U Imotskoj krajini nastaju kvalitetna i vrhunska vina, što je potvrdilo i dvadesetak vinara koji su na ovoj manifestaciji priredili pravi vinski festival, na kojem su tisuće posjetitelja uživale u autohtonoj vinskoj priči. Tu noć gradske su ulice bile u znaku vrhunskog vina kojim su imotski vinari kao pravi domaćini častili sve goste.

Bilo je potrebno tek uzeti čašu na kojoj je stajala oznaka ove nadaleko poznate vinske fešte da biste nesmetano mogli od štanda do štanda šetati, kušati vina, čašicom razgovora oživiti tradiciju te sve povezati u dobru turističku promidžbu ovoga kraja.

24sata Imotski: Reportaža o manifestaciji Cvit Razgovora | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Do dugo u noć družilo se i nazdravljalo jer posjetiti Imotski, a ne biti viđen na festivalu vina je kao da i niste bili u ovom kraju, poručili su imotski vinari, koji su na sebi svojstven način u čaši i kapljici najbolji ambasadori turističke promidžbe Imotske krajine.