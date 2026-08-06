Bakarska vodica služila se na kraljevskom dvoru, a danas je malo tko poznaje. Zlatko Antić iz Praputnjaka proizvodi 50-ak boca godišnje. On je posljednji vinar koji poznaje ovu metodu staru stoljećima...
BAKARSKA VODICA PLUS+
Zlatko je čuvar zaboravljenog hrvatskog pjenušca! 'Radim ga po tajnom receptu svoje bake'
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Dok svijet posljednjih godina ponovno otkriva stare metode proizvodnje prirodnih pjenušaca, na padinama iznad Bakarskog zaljeva još postoji čovjek koji ih nikad nije ni prestao primjenjivati. Zlatko Antić (74) iz Praputnjaka, prema stručnim izvorima o kvarnerskim pjenušcima, posljednji je proizvođač koji tradicionalnu Bakarsku vodicu i danas izrađuje izvornom méthode rurale, na način na koji se proizvodila prije više od stotinu godina.
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