U kokicama za mikrovalnu ima masnoća dovoljno za čitav dan

Kokice se rade od kukuruza kokičara koju su nekad uzgajali Indijanci u Americi. To je kukuruz koji “puca” te tako nastaje jedna od omiljenih grickalica. Ta vrsta kukuruza služi isključivo za proizvodnju zrna za ispucavanje te su ta zrna izrazito tvrda.

Kukuruz je zdrava namirnica bogata vlaknima koja štite probavu te snižava kolesterol u krvi. Ima i puno složenih ugljikohidrata koji daju energiju, kao i antioksidanse, koji štite organizam od slobodnih radikala. Od antioksidansa u kukuruzu su to prvenstveno njegovi pigmenti. Prosječan klip kukuruza ima oko 80 kalorija što nije puno, ali će nas ipak brzo zasititi i osjećaj sitosti imat ćemo satima. I to je jedan od razloga zašto se kukuruz smatra zdravom grickalicom i same kokice ne debljaju - sve dok u njima nema dodataka kao što su šećeri, soli te masti. Jedan od uvjeta da ostanu ‘zdrave’ je da ih pripremamo na zraku, a to se radi pomoću aparata za kokice.

Jednom kad se posole, kad im dodaju masti, šećere i druge dodatke, te grickalice više nisu zdrave. Od pakiranja kokica koje smo analizirali, najviše je kukuruza u marki Bobi – 84,5 posto, a najmanje u kokicama Pop Corn 71 posto. Na pakiranjima Natura, Mogyi te Spar nisu naveli koliko ima kukuruza. I sve one pripremaju se u mikrovalnoj pećnici te imaju razne dodatke za bolji okus. Iako se može očekivati da su u kokice dodali maslac radi boljeg okusa, iz deklaracija se može vidjeti da niti jedne kokice nemaju maslac, nego samo aromu maslaca. A na nekim pakiranjima (Natura) čak piše da su s maslacem, ali sitnim slovima da ipak radi samo o aromi maslaca.

Mast koju sve kokice imaju je biljna, odnosno palmina mast, koja je bogata zasićenim masnim kiselinama. Te masne kiseline mogu podići razinu kolesterola u krvi ako ih previše jedemo. Prosječna osoba ne smjela pojesti više od 20 grama ovih kiselina. U 100 grama kokica koje smo proučili našli smo od 17 grama zasićenih masnih kiselina, koliko ih ima u Gric kokicama, do pet grama u light kokicama Spara. I u svim kokicama koje smo analizirali, ima puno soli. Odrasli ne bi smjeli pojesti više od šest grama soli na dan kako bi se smanjio rizik od razvoja visokog krvnog tlaka. A mi smo u kokicama pronašli tri grama soli na 100 grama kokica i to u kokicama Magyi, Hrusty te Gric, dok je nešto manje soli - 1.5 grama - bilo u kokicama Natura.

Kokice za mikrovalnu pećnicu u pravilu imaju dvostruko više kalorija od kokica koje se pripremaju u aparatu. Tako u naravi zdrava i niskokalorična namirnica postaje kalorijska bomba ako se radi o kokicama iz mikrovalne koje mogu biti jako posoljene, zaslađene ili s puno masti. Tko nema aparat, a želi brzo pripremiti kokice, dobar trik je da se obične kokice stave u papirnatu vrećicu i da se takve stave u mikrovalnu. Tako će i dalje ostati ‘zdrave’ grickalice, bez dodane soli, masti i aroma.

Analiza kokica

Spar - 7,99 kuna

Nisu naveli koliko ima kukuruza. Od svih kokica, ima najmanje zasićenih masti - 5 g na 100 grama proizvoda, soli ima 2,8 g, nema arome maslaca.

Natura kokice - 3,79 kuna

Nisu napisali koliko je kukuruza, ali je iz Hrvatske. Na 100 grama proizvoda je 7 g zasićenih kiselina te od svih ima najmanje soli - 1,5 grama.

Pop corn sa sirom - 5,49 kn

Kukuruza je 71 posto, zasićenih masti je 14,8 grama, a soli 1,99 grama. Dodan je emulgator sojin lecitin, a ima 0,18 posto sira u prahu za aromu.

Bobi kokice - 4,99 kuna

Kukuruza je u njima 84,5 posto, zasićenih masti je 9 grama na 100 grama kokica. Soli ima 2,6 grama, njima je dodano i palmino ulje.

Magyi kokice - 4,99 kuna

Nije navedeno koliko ima kukuruza, a zasićenih masti je 12 grama na 100 grama proizvoda. Soli ima 3 grama. Nema maslaca, nego aromu maslaca.

Hrusty - 2,79 kuna

Kukuruza je 75 posto, a na 100 grama proizvoda ima i tri 3 grama soli te 12 grama zasićenih masti. Nema dodanih aroma.

Gric kokice - 2,99 kuna

Kukuruza je 80% i ima najviše masti od svih - na sto grama proizvoda je 17 g masti te tri grama soli. Obojene su karotenoidima - narančastim pigmentom

Franck - 5,49 kuna

Kukuruza je 77%, a na 100 grama kokica je 12 grama zasićenih masti te 2,9 grama soli. Dodana je aroma maslaca, a boja ih bojilo anato.