U kutiji prve pomoći je imala jednu stvar koja je njezinom psu spasila život: 'Bilo je strašno'

Novinarka je opisala iskustvo jedne žene koja voli planinariti zajedno sa svojim psima, a ovo je njezina priča o iskustvu koje je imala sa svojim ljubimcem i kako joj je kutija prve pomoći za ljubimce pomogla.

Naime, ona ima dva rottweilera, Coru i Mabel i s njima često pješači i planinari oko slapova Niagare. Naglasila je kako u divljini uvijek treba biti spreman, pa joj otuda pribor za prvu pomoć za kućne ljubimce koji uvijek nosi sa sobom.

- Ovisno o tome gdje živite i vodite li svoje četveronožne prijatelje na izlet u park za pse, na dugu šetnju nacionalnim parkom, na noćno kampiranje ili nešto drugo, savjetujem da imate komplet prve pomoći za kućne ljubimce kod sebe - rekla je.

Drama na stazi

Ona i njena prijateljica Denise su odlučile odvesti svoje pse na neka otvorena polja u blizini njihovog imanja. Dovela je Coru i Mabel, a Denise je imala svojih šest border collieja, uključujući i starijeg psa Zekea. Bili su na tom području i dan prije, a psi su se tamo odlično zabavili.

Odjednom su psi počeli trčati i urlati, a one su vidjele roj osa. Jednostavno ih je bilo posvuda. Cora i Zeke bili su naprijed i sigurno su zakoračili u gnijezdo na zemlji. One su zatim počele mahnito trčati i dozivati pse, ali oni su bili zaokupljeni. Bili su puni uboda, kao i one.

Kad su stigli do sigurnog mjesta bez osa, stale su vidjeti kako su svi. Svi su bili ubodeni nekoliko puta, ali Cora i Zeke su prošli najgore. Cora je bila potpuno prekrivena ubodima - donja strana, lice i uši. Bilo je 12 uboda koje su mogle vidjeti, možda i više.

Zeke je bio alergičan, a lice mu je već počelo oticati. Kao i kod ljudi, ubodi mogu biti vrlo ozbiljni za pse koji su alergični. Mogu uzrokovati oticanje grla i otežati disanje. Ali najstrašniji dio je to što nikad ne znate je li pas alergičan do prvog uboda.

Pomoć na dohvat ruke

Prije mnogo godina, vidjela je jednog psa kako se onesvijestio nakon što su ga ubole pčele. Vlasnica je slučajno bila veterinarka i gledale je kako iz torbe vadi bočicu tekućeg brzodjelujućeg antihistaminika i špricom ga ubrizgava u usta psa. Tada je počela nositi lijekove u svojoj torbi za planinarenje.

Dakle, kad je suočila s ovakvom situacijom, znala je što treba učiniti. Izvukla je svoju bočicu tog lijeka i dala malo i Cori i Zekeu. Odmah je počeo djelovati. Sljedeći dan kao da se napad osi nikada nije dogodio. I Cora i Zeke bili su dobro.

Naravno, ona napominje kako je važno razgovarati sa svojim veterinarom kako biste odredili pravu količinu antihistaminika koju ćete dati, ovisno o veličini vašeg psa, te kako biste bili sigurni da vaše štene nema nikakvih drugih zdravstvenih problema koji bi lijek mogli učiniti opasnim.

Pobrinite se da komplet prve pomoći za vašeg kućnog ljubimca ima svježe zalihe kojima nije istekao rok trajanja.

Kako napraviti komplet prve pomoći za kućnog ljubimca

Kutija prve pomoći za kućne ljubimce nije namijenjena zamjeni veterinarske skrbi, ali bi mogla održati vašeg ljubimca na životu dok ne stignete do veterinara. I dok često možete koristiti ljudsku prvu pomoć u krajnjem slučaju, stručnjaci preporučuju da nabavite prvu pomoć za kućne ljubimce kao dio kućne opreme za hitne slučajeve.

- Svakako preporučujemo da svaki vlasnik ima pribor za prvu pomoć i potrepštine do kojih će imati brz pristup u hitnim slučajevima - kaže Deborah C. Mandell, VMD, profesorica hitne medicine u Veterinarskoj bolnici Ryan na Sveučilištu Pennsylvania i savjetnik za brigu o kućnim ljubimcima američkog Crvenog križa.

Većina unaprijed zapakiranih kompleta prve pomoći za kućne ljubimce namijenjena je i mačkama i psima, stoga je važno provjeriti sadržaj kako biste bili sigurni da su artikli odgovarajuće veličine za vašeg ljubimca i da sadrži sve što vam je potrebno.

- Također biste uvijek trebali pitati svog veterinara za određene stvari koje bi vašem ljubimcu mogle trebati, ovisno o zdravstvenim problemima - kaže dr. Mandell.

Ako se odlučite sami napraviti pribor prve pomoći za kućne ljubimce, ona predlaže sljedeće stvari:

Napomena

Neki vlasnici kućnih ljubimaca uključe i antihistaminik u pribor prve pomoći za svoje ljubimce u slučaju uboda i alergijskih reakcija. Ona je isto jedna od njih i kaže da joj je dobro poslužio. No, veterinarka upozorava da je korištenje pogrešne verzije lijeka velika pogreška koju vlasnici kućnih ljubimaca mogu učiniti.

- Vaš veterinar će vam reći dozu te kako i kada je možete dati. Važno je s njime se konzultirati - kaže dr. Mandell.

Savjeti za komplet prve pomoći za vašeg ljubimca

Kod kuće spremite komplet prve pomoći za svog ljubimca na dohvat ruke, poput mjesta gdje držite povodac. Tako ga nećete zaboraviti prije nego zajedno krenete u avanturu.

Kako god sastavljali pribor prve pomoći za kućnog ljubimca, uvijek mijenjajte materijale unutar njega dok ih koristite kako bi bio spreman za sljedeći put. Iako pribor nikada neće zamijeniti profesionalnu veterinarsku skrb, može vam dati mir jer tada znate da ste spremni u hitnom slučaju s kućnim ljubimcem, piše Reader's Digest.