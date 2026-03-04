U Lisinskom će se održati Mozartov Requiem za žrtvu zagrebačkog potresa

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog 31. ožujka od 20 sati bit će središnje mjesto slavlja života i djelovanja prerano preminule 15-godišnjakinje, a na programu je Mozartov Requiem.

Riječ je o jednom od najuzvišenijih djela sakralne glazbe koji u svojoj emociji povezuje ljudsku krhkost i nadu te na simboličan način predstavlja Anamarijin odlazak. Pod dirigentskom palicom maestra Roberta Homena Reqiuem će izvesti Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zbor Hrvatske radiotelevizije te solisti Darija Auguštan (sopran), Martina Gojčeta Silić (mezzosopran), Roko Radovan (tenor) i Luciano Batinić (bas).

Cjelokupni prihod od prodaje karata namijenjen je konzervatorskim i restauratorskim radovima te obnovi unitrašnjosti Bazilike Srca Isusova u Palmotićevoj ulici, crkve čija je aktivna članica bila Anamarija, kao i izgradnji pastoralnog centra koji će nositi njeno ime. Velik broj dobročinitelja Zaklade, ali i financijske potpore Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i medija, omogućile su nastavak radova na od milja zvanoj „Palmi“, dok se za izgradnju pastoralnog centra čeka lokacijska dozvola Grada Zagreba.

Na ovaj posebni susret Anamariji bliskih osoba, prijatelja, poznanika i svih koji poštuju njezin lik i djelo, pozvala je njena majka Nataša Carević, dotaknuvši se značaja Zaklade.

- Ova Zaklada za mene je mjesto gdje moja kći nastavlja živjeti i djelovati čistinom svoga srca. S velikom radošću iščekujem taj trenutak kada će Bazilika zasjati u svom punom sjaju i kada će se svi mladi ponovno moći družiti, pjevati, plesati i radovati se, baš onako kako je Anamarija sa svojim prijateljicama činila. Ovaj koncert je sjećanje na nju, ali ujedno i ponovno okupljanje svih koji vole našu Palmu. Želja mi je da se svi ponovno okupimo na koncertu i pokažemo da je to sjećanje itekako živo - poručila je Nataša Carević.

- Naša draga gimnazijalka, puna života i radosti. To je bila Anamarija. Zagreb je neće zaboraviti, kaže grafit njoj u čast. Mi u Zakladi od svega srca svima zahvaljujemo na materijalnoj i duhovnoj pomoći, pogotovo u čuvanju njenih vrlina među mladima. Na samom pragu Uskrsa slavimo Anamariju uz neprolazni Requiem, koji nas vraća našoj najdubljoj nadi i molitvi i miloj duši ove djevojke - istaknuo je pater i upravitelj Zaklade Niko Bilić.