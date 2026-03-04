Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
PODRŠKA MISIJI ZAKLADE

U Lisinskom će se održati Mozartov Requiem za žrtvu zagrebačkog potresa

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
U Lisinskom će se održati Mozartov Requiem za žrtvu zagrebačkog potresa
Foto: PR

Zaklada Anamarija Carević, nastala u spomen na jedinu izravnu žrtvu zagrebačkog potresa čijoj se šestoj godišnjici približavamo, organizira tradicionalni dobrotvorni koncert Srce u srcu Zagreba

Admiral

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog 31. ožujka od 20 sati bit će središnje mjesto slavlja života i djelovanja prerano preminule 15-godišnjakinje, a na programu je Mozartov Requiem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Jakov otvorio rasprodani koncert na splitskim Gripama s hitom Polje ruža 03:31
Jakov otvorio rasprodani koncert na splitskim Gripama s hitom Polje ruža | Video: bravo! radio

Riječ je o jednom od najuzvišenijih djela sakralne glazbe koji u svojoj emociji povezuje ljudsku krhkost i nadu te na simboličan način predstavlja Anamarijin odlazak. Pod dirigentskom palicom maestra Roberta Homena Reqiuem će izvesti Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zbor Hrvatske radiotelevizije te solisti Darija Auguštan (sopran), Martina Gojčeta Silić (mezzosopran), Roko Radovan (tenor) i Luciano Batinić (bas).

EDUKACIJA JE KLJUČ 'Neizvjesnost je najgora kod rijetkih bolesti jetre, izgledate zdravo, a ozbiljno ste bolesni'
'Neizvjesnost je najgora kod rijetkih bolesti jetre, izgledate zdravo, a ozbiljno ste bolesni'

Cjelokupni prihod od prodaje karata namijenjen je konzervatorskim i restauratorskim radovima te obnovi unitrašnjosti Bazilike Srca Isusova u Palmotićevoj ulici, crkve čija je aktivna članica bila Anamarija, kao i izgradnji pastoralnog centra koji će nositi njeno ime. Velik broj dobročinitelja Zaklade, ali i financijske potpore Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i medija, omogućile su nastavak radova na od milja zvanoj „Palmi“, dok se za izgradnju pastoralnog centra čeka lokacijska dozvola Grada Zagreba.

Foto: PR

Na ovaj posebni susret Anamariji bliskih osoba, prijatelja, poznanika i svih koji poštuju njezin lik i djelo, pozvala je njena majka Nataša Carević, dotaknuvši se značaja Zaklade.

- Ova Zaklada za mene je mjesto gdje moja kći nastavlja živjeti i djelovati čistinom svoga srca. S velikom radošću iščekujem taj trenutak kada će Bazilika zasjati u svom punom sjaju i kada će se svi mladi ponovno moći družiti, pjevati, plesati i radovati se, baš onako kako je Anamarija sa svojim prijateljicama činila. Ovaj koncert je sjećanje na nju, ali ujedno i ponovno okupljanje svih koji vole našu Palmu. Želja mi je da se svi ponovno okupimo na koncertu i pokažemo da je to sjećanje itekako živo - poručila je Nataša Carević.

VEĆ OSMA GENERACIJA Zaklada Marin Čilić nagradila stipendiste: Ovako pomažem mladima da ispune svoje snove
Zaklada Marin Čilić nagradila stipendiste: Ovako pomažem mladima da ispune svoje snove

- Naša draga gimnazijalka, puna života i radosti. To je bila Anamarija. Zagreb je neće zaboraviti, kaže grafit njoj u čast. Mi u Zakladi od svega srca svima zahvaljujemo na materijalnoj i duhovnoj pomoći, pogotovo u čuvanju njenih vrlina među mladima. Na samom pragu Uskrsa slavimo Anamariju uz neprolazni Requiem, koji nas vraća našoj najdubljoj nadi i molitvi i miloj duši ove djevojke - istaknuo je pater i upravitelj Zaklade Niko Bilić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrana s najviše mikroplastike
IZNENADIT ĆETE SE

Hrana s najviše mikroplastike

Iako većina hrane i pića pohranjenih u plastičnim spremnicima sadrži ove čestice, određeni proizvodi imaju veće koncentracije mikroplastike. Provjerite koji su to
'Lijekove za mršavljenje možete uzimati bez ograničenja, a evo tko im se ne smije ni približiti'
INTERVJU DR. LIBERATI PRŠO

'Lijekove za mršavljenje možete uzimati bez ograničenja, a evo tko im se ne smije ni približiti'

Povodom Svjetskog dana debljine razgovarali smo s endokrinologinjom dr. Ana-Marijom Liberati Pršo iz KB-a Sveti Duh o tome koliko je debljina ozbiljan problem te što treba znati o lijekovima za mršavljenje
20 erotskih trikova koji će vas napaliti više od samog seksa
VRIJEDI ISPROBATI

20 erotskih trikova koji će vas napaliti više od samog seksa

Postoji nešto još moćnije od samog čina – napetost prije, pogledi, dodiri, šutnje koje govore više od riječi. Erotska energija ne počinje u krevetu, nego u svakodnevnim sitnicama koje pale maštu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026