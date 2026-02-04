Zaklada Marin Čilić nagradila stipendiste: Ovako pomažem mladima da ispune svoje snove

Već tradicionalno, Smaragdna dvorana hotela Esplanade Zagreb ugostila je svečanu dodjelu stipendija Zaklade Marin Čilić, koja ove godine predstavila osmu generaciju stipendista. Ove prestižne stipendije dodijeljene su za 27 iznimno talentiranih mladih sportaša i glazbenika, čime se ukupan broj stipendista kroz proteklih osam godina popeo na 205.

- Moj cijeli životni put kroz koji sam prošao i pomoć dragih ljudi u pravim trenucima pomogli su mi da napravim to što jesam. Samim time na meni je obveza da pomažem ovako mladim ljudima da ispunjavaju svoje snove. Pred nama su i Zimske olimpijske igre, a tamo će Hrvatsku predstavljati čak troje stipendista Zaklade - Ema Sobol, Matija Legović i Zrinka Ljutić - rekao je Marin Čilić, osnivač Zaklade.

Foto: Šimun Šitum

Sportske stipendije uručene su: Ozani Radić (Zagreb, taekwondo), Miji Kovač (Zagreb, hrvanje), Loreni Opačak (Zagreb, taekwondo), Niki Katušić (Cavtat, judo), Sofiji Hinić (Zagreb, taekwondo), Mili Prpić (Rijeka, gimnastika), Marini Kožar (Zagreb, streljaštvo), Filipu Krnjaiću (Zagreb, taekwondo), Zari Veltruski (Repušnica, atletika), Lani Pezić (Petrinja, hrvanje), Lorenni Hranilović (Podturen, judo, sambo, powerlifting), Leoni Garac (Zagreb, skijaško trčanje), Gloriji Galić (Zagreb, ronjenje i plivanje) i Mislavu Plesivčaku (Sisak, karate).

Foto: Šimun Šitum

Glazbene stipendije dodijeljene su: Andriji Boškoviću (Zagreb, klavir), Katji Hren (Gornja Stubica, klarinet), Edvinu Nedeljku (Mursko Središće, klavir), Jeleni Crljen (Zaprešić, klarinet), Luciji Šeremet (Požega, flauta), Bianki Saridžić (Zagreb, violina), Gorani Kukavici (Gornji Vinjani, klavir), Luciji Rudan (Šibenik, violončelo), Darvinu Breki (Zagreb, kontrabas), Raheli Ladić (Mala Mlaka, klarinet), Marinu Ćaćiću (Velika Gorica, truba), Robertu Hrenu (Marija Bistrica, tambura i glazbena pedagogija) i Anti Jakovljeviću (Požega, harmonika).

Zaklada Marin Čilić ove će godine proslaviti desetu godinu osnutka, a kao i prvog dana čvrsto vjeruje da svako dijete posjeduje neograničen potencijal. Svako ga dijete može ostvariti, uz odgovarajuću potporu, predan rad i snažnu vjeru u sebe. Kroz Zakladine aktivnosti, dosad je obnovljeno sedam školskih laboratorija, a ovog nas ljeta očekuje i četvrto izdanje Gem Set Hrvatska, zahvaljujući kojem je sagrađeno šest školskih multifunkcionalnih igrališta.

Foto: Šimun Šitum

Zaklada Marin Čilić nastavlja svoju misiju podrške mladim talentima, osiguravajući sredstva za njihovo daljnje obrazovanje, natjecanja i razvoj. Uz pomoć brojnih donatora, sponzora i partnera, svake godine se otvaraju nove prilike za mlade sportaše i glazbenike.