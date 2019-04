'U mirovini uživamo u seksu, nema sad više nikakvih isprika'

U mladosti mi je seks bio bolji i žešći, sad to ide onako, penzionerski. Sad kvrca kost ovdje, ondje... U mlađim danima, kad je nešto kvrcalo, nije nas pretjerano sprečavalo da se poseksamo, priča nam Slavica (70), članica Gradske udruge umirovljenika Ivanić Grad.

S njom, Milenom (75), Mirkom (69), Ivanom (69), Melitom (60), Macom (72) i predsjednikom Gradske udruge Ivanić Grad Željkom (54) popričali smo o temi koju oni više i ne smatraju nekim tabuom - o seksu u zlatnim godinama.

Kako nam kažu na početku, njih roditelji nisu pretjerano educirali o seksu, oni su svoju djecu pokušali nešto naučiti, a današnje mlade generacije, ističu, o seksu mogu saznati sve iz medija i putem interneta.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Kad smo bili mladi, nismo znali ni kako se djeca rode ni ništa. Sad kad gledam novine, vidim da se stalno piše o seksu - rekla je Milena.

- Neka samo pišu o seksu. Mi nekad mislimo prestati s time, ali onda pročitamo još savjeta u novinama i dobijemo poticaj da se nastavimo seksati - kroz smijeh nam objašnjava Ivan.

Mi nismo imali pojma ni o čemu. U hodu smo dolazili do znanja o seksu. Snalazili smo se kako smo god znali, govori nam Melita (60).

Slavica nam je priznala i kako njezina majka nije baš dobro prihvatila to što joj je kći izgubila nevinost prije braka.

'Baka mi nikad nije oprostila'

- Vikend prije nego što sam se udavala majka je došla k meni doma i pitala me jesam li imala seks s budućim (danas sadašnjim) mužem. Rekla sam joj da jesam, a ona je uzela pepeljaru i skoro me pogodila u glavu. Tad sam imala 21 godinu, no to je za nju bio smrtni grijeh. Baka mi nije nikad oprostila - prisjeća se Slavica (70).

Danas kad su stariji, kažu da se u njihovim godinama seks ne izbjegava, ali i da postoje razlike između seksa sad i u mladosti.

- Seks u našoj životnoj dobi je nešto lijepo kad se dogodi. Nisu važni ni količina ni trajanje. Kad se dogodi, sretan si jer se dogodio. Nekad to bude tri puta tjedno, a nekad cijeli mjesec može proći bez seksa - objasnio nam je Mirko (69).

- Kod nas vrijedi ono ‘hvala Bogu pa se i to dogodilo’. Nema tu više izgovora. Super, dogodilo se, tko zna kad će sljedeći put opet - govori Melita (60). Ivan se složio.

- I naravno da ima razlike u seksu sad i kad smo bili mlađi. Sad je malo teže, ali ide - govori kroz smijeh.

- To je kao kad navodiš konac u iglu, kad navodiš, samo šibaš. Tako je i ovo, kad si stariji, kad navodiš, to onda dalje ide - zorno nam je predočio.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL A da je malo teže u starijoj dobi, priznao nam je Željko (54). Jedan od članova Udruge koristio je “plave tabletice“ pa završio čak tri tjedna u bolnici.

- Taj poznanik mi je pričao da se nimalo ne srami kupiti tabletu jer i on i gospođa onda ‘guštaju’ i mjesec dana je na miru. No drugi naš član je završio u bolnici zbog ‘plavih tableta’. Ali nije to ništa čudno, ljudi to koriste - rekao je Željko.

A umirovljenica Slavica otkrila nam je i u kojim situacijama dolazi do seksa.

- Ja i muž navečer, kad gledamo televiziju, raspoloženi smo i naravno da poslije toga padne i seks. Nije da se kao starci samo držimo za ruke i svatko na svojem kauču sjedi. Kad dan prođe u dobrom raspoloženju, kad nema svađe, automatski dođe i do seksa na kraju dana. Kad sam loše volje, naravno da ću mu reći: ‘Neeee, briši!’ - ispričala nam je Slavica (70).

Priznali su nam i kako u njihovoj dobi uopće ne razmišljaju o trajanju odnosa, ali i o čemu trajanje ovisi.

- Tijekom seksa nikad nisam razmišljala o tome koliko traje, nego o tome koliko sam uživala - rekla je Melita.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Trajanje ovisi o predigri, nadovezala se Slavica.

- Moj seks sa ženom traje sat vremena. Nekih 55 minuta se ispričavam, a ostalih 5 minuta radim to što trebam - kroz šalu je rekao Željko.

Rekli su nam i kako to ne rade samo u krevetu.

- Ne mora happy end biti uvijek u krevetu, može biti u kuhinji, pod tušem... Nije bitno. Bitno je da se dogodi - objasnila nam je Slavica.

- Pa da, odemo se tuširati i poseksamo se pod tušem. Zato smo i odmah na početku kupili veliku tuš kadu - kroz smijeh se nadovezala Melita.

Za njih seks u starijoj dobi nije nikakva rutina ni navika. Za njih to znači opuštanje. Kad djeca odu od kuće, ostaju sami i mogu uživati u miru.

- Mazneš se s guštom kad ti je volja - iskreno je rekao Željko.

Odmoran si psihički i fizički. Uživaš u tom seksu. Dok si mlad, kao da odrađuješ tu seksualnu dužnost - objasnila je njegova supruga Melita.

Bez nepotrebnog srama ispričali su nam i neke seksualne anegdote koje su prošli.

- Puklo nam je crijevo veš-mašine. Ja čujem puklo je, kaže žena, ma nešto je lupilo, samo ti deri. Rekoh dobro...

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Pucali su i kreveti...

Kad sam se digao iz kreveta oko 3 u noći da odem na WC, vidio sam kako je sve poplavilo. Tri sata sam bacao vodu van zbog seksa - nasmijao nas je Ivan.

- Ja se sjećam kad smo kupili kauč i veselili se tome da se tamo poseksamo, kad smo najednom bili na podu. Otišle su stranice kreveta i samo smo prasnuli dolje, duuum - smije je Slavica.

No ipak na kraju zaključuju kako se u starim danima ljubav ne sastoji samo od seksa. Bez njega bi mogli, a ta ljubav koju gaje i po 40 ili 50 godina prerasta u privrženost. Bitni su im i ta pažnja, nježnost i razgovor koji dobivaju od svojega partnera, zbog kojih brak i opstaje toliko dugo.