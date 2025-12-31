Obavijesti

BISTE LI GA POSJETILI?

U Njemačkoj se otvara prvi Harry Potter hotel na svijetu!

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: WarnerBros

Legoland Deutschland u Günzburgu otvorit će prvi europski Harry Potter hotel, s sobama uređenim prema Hogwarts kućama i detaljima iz filmova. Hotel će biti dio nove Harry Potter zone u parku, s interaktivnim atrakcijama

Fanovi Harry Pottera uskoro će moći zakoračiti u čarobni svijet bez potrebe za putovanjem preko Atlantika. LEGOLAND Deutschland Resort u bavarskom Günzburgu, smještenom otprilike na pola puta između Münchena i Stuttgarta, priprema otvaranje prvog hotela na svijetu posvećenog popularnoj franšizi. 

Projekt je rezultat suradnje Merlin Entertainmentsa, vlasnika LEGOLAND parkova, i Warner Bros. Discovery Global Experiences, nositelja prava na Harry Potter.

Pravo autentično iskustvo

Hotel će u potpunosti pratiti tematiku Harry Pottera, spajajući poznati kreativni univerzum LEGO kockica s magijom čarobnjačkog svijeta. Svaka soba bit će uređena u bojama jedne od četiri Hogwarts kuće: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff i Ravenclaw. 

Detalji poput kreveta inspiriranih sobama iz filmova, uključujući Ronovu sobu, omogućit će posjetiteljima autentičan doživljaj. Uz to, pažnja je posvećena i sitnicama: police s knjigama, ukrasni predmeti i svjetlosni efekti stvaraju osjećaj kao da ste zaista zakoračili u čarobnjački svijet.

Osim smještaja, hotel će biti središnji dio nove Harry Potter zone unutar LEGOLAND parka, koja uključuje i prvu LEGO tematsku sekciju posvećenu Harry Potteru. Posjetitelji će moći istraživati interaktivne instalacije, sudjelovati u LEGO aktivnostima i uživati u atrakcijama koje spajaju igru, fantaziju i poznate filmske elemente. 

Na taj način, i najmlađi i odrasli posjetitelji moći će doživjeti magiju koja je dosad bila dostupna samo u knjigama i filmovima.

Iako službeni datum otvaranja još nije potvrđen, očekuje se da će hotel i nova tematska zona biti spremni za goste tijekom 2026. godine. Ovaj projekt označava važan korak u širenju Harry Potter iskustva u Europi, pružajući fanovima priliku za 'Hogwarts-style' avanturu na dohvat ruke, bez potrebe za dugim putovanjem do Velike Britanije ili SAD-a.

Hotel nije samo mjesto za noćenje; riječ je o kompletnom iskustvu koje posjetitelje uvodi u svijet omiljenih junaka. Od drvenih tonova hodnika, mirisa starih knjiga i šarenih svjetlosnih efekata, do detaljno uređenih soba i tematskih aktivnosti u parku, svaki element dizajniran je kako bi gosti mogli osjetiti pravu čaroliju Hogwarts-a. Za europske obožavatelje Harry Pottera ovo je prilika koja se ne propušta – da postanu dio svijeta koji su toliko voljeli kroz stranice knjiga i filmske ekrane.

