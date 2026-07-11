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U Njemačkoj više od polovice bolničkih kreveta privatno, u Hrvatskoj gotovo niti jedan

Piše 24sata,
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U Njemačkoj više od polovice bolničkih kreveta privatno, u Hrvatskoj gotovo niti jedan
Foto: 123RF
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Prema Eurostatovim podacima, Hrvatska je 2020. zajedno sa Slovenijom, Litvom, Maltom, Danskom, Estonijom i Rumunjskom imala najmanje 90 % bolničkih kreveta u javnom vlasništvu

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Rasprava o privatnom zdravstvu u Hrvatskoj često djeluje kao da se vodi u vakuumu - bez podataka o tome kako taj omjer izgleda u ostatku Europe. Podaci koje smo prikupili iz višegodišnjih pregleda zdravstvenih sustava zemalja EU pokazuju jasan obrazac: privatni bolnički kapaciteti rastu u cijeloj Europi, a Hrvatska u tom segmentu zauzima posljednje mjesto, donosi portal Zdravlje i ja.

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Svaka četvrta bolnička postelja u EU privatna 

Prema podacima Eurostata o vlasništvu bolničkih kapaciteta, prosječan udio privatnih bolničkih kreveta u promatranim europskim zemljama iznosi oko 28 posto. Iako postoje razlike u metodologijama. Drugi podatak do kojeg smo došli procjenjuje da samo privatni sektor s ciljem ostvarivanja dobiti upravlja s oko 23% do 24% svih bolničkih kreveta na kontinentu. Riječ je podacima europske udruge privatnih bolnica i njihovom dokumentu Private Hospitals UEHP Factbook 2025.

Foto: UEHP Factbook

Prema svim metodama Hrvatska se nalazi na samom dnu s tek dva posto privatnih bolničkih kreveta, dok javni sektor drži preostalih 98 posto kapaciteta.

Gdje je privatni sektor najjači?

Na vrhu ljestvice po udjelu privatnih bolničkih kreveta prednjači Belgija s 65 posto privatnih neprofitnih kreveta, a slijedi je Njemačka s 52 posto. U Njemačkoj pritom vrijedi razlikovati dvije vrste privatnog vlasništva: oko 30 posto kreveta drže veliki profitni lanci, poput grupacije Helios (u vlasništvu koncerna Fresenius) ili Asklepios, dok dodatnih 20 posto pripada privatnim neprofitnim organizacijama, uglavnom crkvenim ustanovama.

Francuska broji 37 posto privatnih kreveta, s dobro razvijenim segmentom privatnih klinika specijaliziranih za elektivne zahvate i porodništvo. Italija ide do 30 posto, koristeći model u kojemu država ugovorima prepušta dio bolničke skrbi privatnim pružateljima, ali pod strogom regulacijom i po fiksnim cijenama.

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Austrija i Grčka smještene su između 27 i 35 posto, dok Švicarska - zemlja s jednim od najskupljih zdravstvenih sustava na svijetu - bilježi 40 posto privatnih kreveta.

Poseban slučaj: Nizozemska

Nešto drugačiju sliku nudi Nizozemska, zemlja o kojoj smo pisali kao posebnom europskom slučaju kada je u pitanju zdravstveni sustav. Tamo čak 95 posto kreveta formalno spada pod privatni sektor, no radi se isključivo o privatnim neprofitnim zakladama, a ne o profitnim korporacijama. Liječenje se financira iz obveznog privatnog osiguranja, ali zakon osiguravatelju nalaže prihvatiti svakog pacijenta bez obzira na zdravstveno stanje ili dob.

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Hrvatska: na dnu, ali s naznakama promjene

Hrvatska, s modelom koji gotovo u potpunosti počiva na javnom vlasništvu i financiranju bolnica kroz HZZO, nalazi se na suprotnom kraju spektra. Prema Eurostatovim podacima, Hrvatska je 2020. zajedno sa Slovenijom, Litvom, Maltom, Danskom, Estonijom i Rumunjskom bila u skupini zemalja u kojima je najmanje 90 posto bolničkih kreveta u javnom vlasništvu.

Foto: Dreamstime

No određeni pomak ipak se naslućuje zahvaljujući snažnoj privatnoj inicijativi. Medikol Grupa u rujnu 2025. pokrenula je izgradnju Specijalnog onkološkog centra, na 55.000 četvornih metara u Zagrebu, s ukupnom vrijednošću ulaganja od 106 milijuna eura. Vlada Republike Hrvatske projektu je dodijelila status Strateškog investicijskog projekta jer predstavlja ključan iskorak u povećanju kapaciteta za liječenje onkoloških bolesnika. Po završetku, bit će to najveća privatna specijalna onkološka bolnica u regiji s više od 560 zaposlenih i ambicijom da postane regionalni centar izvrsnosti za onkologiju.

Ključna razlika između Hrvatske i nordijskih zemalja s usporedivo niskim udjelom privatnih kreveta - poput Danske (3 posto) - je u tome što Danska ima javni sustav koji godinama prednjači po učinkovitosti i dostupnosti skrbi, s visokim zdravstvenim rashodima po stanovniku. Hrvatska taj standard ne dostiže, a istovremeno ni privatnom sektoru dosad nije otvorila veći prostor da nadoknadi manjak kapaciteta.

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