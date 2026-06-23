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U Opatiju uplovio najluksuzniji kruzer na svijetu - Four Seasons

Piše Anamarija Dukši,
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U Opatiju uplovio najluksuzniji kruzer na svijetu - Four Seasons
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Foto: TZ Opatija

Dolazak ovog prestižnog broda predstavlja potvrdu međunarodne prepoznatljivosti Opatije kao destinacije visoke kvalitete te njezine pozicije na karti svjetskog luksuznog turizma

Admiral

Najluksuzniji kruzer na svijetu Four Seasons I jučer je po prvi put uplovio u opatijsku luku, uvrstivši Opatiju među odabrane mediteranske destinacije na svojoj ruti.

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Dolazak ovog prestižnog broda predstavlja potvrdu međunarodne prepoznatljivosti Opatije kao destinacije visoke kvalitete te njezine pozicije na karti svjetskog luksuznog turizma. Four Seasons I, donosi potpuno novi koncept putovanja morem, spajajući ekskluzivnost privatne megajahte s vrhunskom uslugom po kojoj je hotelski brend Four Seasons poznat diljem svijeta.
Na brodu se nalazi 95 luksuznih apartmana, a kapacitet od svega oko 190 gostiju omogućuje izrazito personalizirano iskustvo putovanja. Među brojnim sadržajima ističu se vrhunski restorani i barovi, wellness centar, marina za vodene aktivnosti te niz sadržaja namijenjenih gostima koji traže najvišu razinu komfora i privatnosti.

Putnike je u opatijskoj luci dočekao hospitality desk Turističke zajednice grada Opatija, kojem se pridružila i Turistička zajednica Kvarnera, gdje su dobili korisne informacije o turističkoj ponudi Opatije i Kvarnera. Najveći interes pokazali su za gastronomsku ponudu i plaže, a dio gostiju odlučio je dan provesti u Opatiji, istražujući gradsku baštinu, šetnice, parkove, ugostiteljsku ponudu te druge prepoznatljive sadržaje i atrakcije destinacije.

Foto: TZ Opatija

Turistička zajednica grada Opatija hospitality desk organizira za sve brodove koji tijekom turističke sezone dolaze u opatijsku luku. Riječ je o standardnoj dobrodošlici kojom se putnicima pružaju korisne informacije i olakšava upoznavanje destinacije odmah po dolasku.

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Ovogodišnja sezona kružnih putovanja u Opatiji započela je krajem ožujka, a do danas je u grad uplovilo pet brodova čije su putnike dočekali djelatnici Turističke zajednice grada Opatija. Do završetka sezone, krajem rujna, očekuje se dolazak još 13 brodova. 

- Dolazak jahte Four Seasons I veliko je priznanje za Opatiju i potvrda njezine privlačnosti među najzahtjevnijim gostima svijeta. Posebno nas veseli interes putnika za upoznavanje grada i regije te činjenica da Opatija postaje nezaobilazna postaja na itinerarima najprestižnijih brodova koji plove Jadranom - istaknuli su iz Turističke zajednice grada Opatija.

Prvi dolazak jahte Four Seasons I predstavlja snažnu promociju Opatije i Kvarnera na međunarodnom turističkom tržištu te dodatno potvrđuje status destinacije koja uspješno spaja bogatu tradiciju, vrhunsku turističku infrastrukturu i ponudu prilagođenu suvremenim gostima visoke platežne moći.

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