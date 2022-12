U ovoj godini mudro je najteže sastanke organizirati ponedjeljkom

Ponedjeljak je većini ljudi najomraženiji dan u tjednu, i to ne samo radi nagomilanog posla koji će vas dočekati na radnom mjestu. Svakog ponedjeljka imate osjećaj kao da se nalazite pri dnu ogromne planine. Kako tjedan odmiče i bliži se petak, imate dojam da ste bliži vrhu. Osvojili ste ga za vikend, a onda dolazi mrski ponedjeljak, i eto nas opet na početku.

No uz jedan trik, taj dan možete pretvoriti u prednost koju ćete iskorištavati do kraja tjedna. Naime, ako sve najteže sastanke i obveze zakažete za taj dan koji vam ionako nije drag, do petka ćete gotovo uživati na poslu, piše Lifehacker.

No postoji još jedan dobar razlog da ponedjeljak učinite još nepodnošljivijim. To je radni dan u kojem će vam sastanak najvjerojatnije otkazati ako je neposredno nakon ili uoči praznika. Dodatno, u 2023. godini su tri neradna dana upravo u ponedjeljak, a to su Uskrsni ponedjeljak, praznik rada i Božić.

Ostali praznici nekako su se rasporedili na druge dane u tjednu, no može vas tješiti činjenica da Dan državnosti, Velika Gospa i Sveti Stjepan padaju na utorak, tako da će vjerojatno mnogi spajati slobodne dane.

Iz svega navedenoga jasno je da vam se tijekom sljedeće godine smiješi barem šest neradnih ponedjeljaka, što sve u svemu i nije tako loša računica.

Prema tome, nagomilajte sve najteže zadatke u ponedjeljak. Zapravo, već ovog ponedjeljka zatražite promjenu rasporeda na svom radnom mjestu i sve mrske zadatke prebacite na početak tjedna te na taj način povećajte šansu da ćete lakše preživjeti ovu poslovnu godinu.

