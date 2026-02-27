U ponedjeljak u 24sata dijelimo Barcaffè instant napitak...

Mi opet slavimo, a mislili smo i na vas! Na 21. rođendan dnevnih novina 24sata, u ponedjeljak, 2. ožujka, očekuje vas uz kupljene novine super nagrada. Na naslovnici svakog izdanja pronaći ćete vrećice Barcaffè instant napitaka različitih okusa.

Svaki okus novih Barcaffè napitaka pažljivo je osmišljen kako bi pružio nezaboravno iskustvo u svakoj šalici. Barcaffè nudi ukupno četiri fantastična okusa Cappuccina kako bi zadovoljio različite ukuse i želje - Classic Extra Creamy je pravi izbor za ljubitelje bogate i kremaste pjene, a Vanilla donosi nježnu, slatku eleganciju koja čini svaki gutljaj čarolijom. Choco je spoj kave i čokolade koji vam pruža pravi zagrljaj u šalici, a Irish Cream je luksuzan i kremast okus koji podsjeća na omiljeni liker.

Ovaj okus donosi bogatu, glatku teksturu koja se stapa s kavom i idealan je za posebne trenutke. Uživajte u raskošnim okusima i neodoljivoj aromi s Barcaffè instant mješavinama! Kremasti, pjenasti i iznimno primamljivi napici od kave savršeni su izbor kako biste razmazili sebe ili podijeliti užitak s prijateljima.