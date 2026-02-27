Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
SUPER DAR u 24sata

U ponedjeljak u 24sata dijelimo Barcaffè instant napitak...

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: < 1 min
U ponedjeljak u 24sata dijelimo Barcaffè instant napitak...
5

U svakom rođendanskom primjerku specijalnog broja 24sata pronaći ćete vrećice Barcaffè instant napitaka različitih okusa... Kremasti, pjenasti i iznimno primamljivi napici od kave savršeni su da se razmazite...

Admiral

Mi opet slavimo, a mislili smo i na vas! Na 21. rođendan dnevnih novina 24sata, u ponedjeljak, 2. ožujka, očekuje vas uz kupljene novine super nagrada. Na naslovnici svakog izdanja pronaći ćete vrećice Barcaffè instant napitaka različitih okusa.

Svaki okus novih Barcaffè napitaka pažljivo je osmišljen kako bi pružio nezaboravno iskustvo u svakoj šalici. Barcaffè nudi ukupno četiri fantastična okusa Cappuccina kako bi zadovoljio različite ukuse i želje - Classic Extra Creamy je pravi izbor za ljubitelje bogate i kremaste pjene, a Vanilla donosi nježnu, slatku eleganciju koja čini svaki gutljaj čarolijom. Choco je spoj kave i čokolade koji vam pruža pravi zagrljaj u šalici, a Irish Cream je luksuzan i kremast okus koji podsjeća na omiljeni liker.

Ovaj okus donosi bogatu, glatku teksturu koja se stapa s kavom i idealan je za posebne trenutke. Uživajte u raskošnim okusima i neodoljivoj aromi s Barcaffè instant mješavinama! Kremasti, pjenasti i iznimno primamljivi napici od kave savršeni su izbor kako biste razmazili sebe ili podijeliti užitak s prijateljima. 

PROMO Barcaffè razveselio Zagrepčane: mekane dekice uz cappuccino postale hit Adventa
Barcaffè razveselio Zagrepčane: mekane dekice uz cappuccino postale hit Adventa

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Goran (69) iz Pule oženio je 49 godina mlađu Kambodžanku: Svi nas prihvaćaju, mi se volimo
IZNENAĐENI OSUDAMA

Goran (69) iz Pule oženio je 49 godina mlađu Kambodžanku: Svi nas prihvaćaju, mi se volimo

Goran je Sreypov prvi puta ugledao na raskrižju ulice u Phnom Pehnu u Kambodži i nešto ga je jednostavno privukli njoj. Tada je krenula njihova ljubavna priča...
FOTO Ima titulu 'savršene žene': 'Zbog ljepote dejt aplikacije ne vjeruju da sam stvarna osoba'
IZGLED OD MILIJUN EURA

FOTO Ima titulu 'savršene žene': 'Zbog ljepote dejt aplikacije ne vjeruju da sam stvarna osoba'

Brazilska influencerica Janaina Prazeres (35) tvrdi da ju je njezina ljepota koštala ljubavnog života, barem onog digitalnog. Nakon što je potrošila gotovo milijun eura na brojne estetske zahvate, kaže da je izbačena s više aplikacija za spojeve jer su korisnici i algoritmi njezin izgled smatrali - nevjerodostojnim
Dnevni horoskop za petak 27. veljače: Bik je pun energije, Rak ima jasan stav i iskren je...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za petak 27. veljače: Bik je pun energije, Rak ima jasan stav i iskren je...

Pročitajte dnevni horoskop za petak 27. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026