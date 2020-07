U prehranu uvrstite začin kumin ako želite smanjiti trigliceride

Jedan od načina da živite zdravije, uz puno vježbanja, sna i izbjegavanja pušenja, jest da svoje tijelo opskrbite hranjivim namirnicama. A začin kumin vam može pomoći da postignete taj cilj

<p>Kumin je biljka iz porodice štitarki (Apiaceae) koja ima porijeklo od Istočnog Mediterana do Indije. Ono što se koristi kao začin je sušeno sjeme ove biljke u njenom plodu.</p><p>Njegov oštar, pomalo opor okus, daje jelima posebnu aromu. Sjajan je izvor željeza - jedna žličica sadrži 1,4 mg željeza, a to je 17,5 posto preporučenog dnevnog unosa za odraslu osobu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (10 namirnica zbog kojih ćete biti vitkiji i zdraviji):</p><p>Kumin je pokazao da posjeduje nevjerojatna svojstva na jačanje zdravlja. To su dokazali i istraživači sa Sveučilišta medicinskih znanosti u Iranu.</p><p>Istraživači su proveli kliničko ispitivanje koje je uključivalo 72 dobrovoljca s prekomjernom težinom. Sudionici su nasumično raspoređeni u tri skupine: Grupa A je dobivala kumin u visokoj dozi, grupa B u niskoj dozi, dok je skupina C primila placebo.</p><p>Sve skupine su dobivale dnevne kapsule. Skupina A je primila 75 mg kumina, a skupina B 25 mg kumina, u svakoj kapsuli. Eksperiment je trajao osam tjedana. Na kraju su istraživači primijetili da postoje razlike u skupinama.</p><p>Oni koji su uzimali visoko koncentrirane kapsule kumina pokazali su značajan gubitak težine, smanjene razine glukoze u plazmi, kao i smanjenje indeksa tjelesne mase. Štoviše, rezultati su otkrili da su oni koji su konzumirali više kumina imali 'značajan porast osjetljivosti na inzulin'. Uz to, istraživači su primijetili 'značajno smanjenje triglicerida i ukupne razine kolesterola'. </p><p>Visoki broj triglicerida i ukupnog kolesterola ukazuje na visoki kolesterol, što predstavlja veći rizik od srčanog ili moždanog udara. Stoga, kumin može utjecati i na duži životni vijek, zaključili su iranski stručnjaci, a prenosi <a href="https://www.express.co.uk/life-style/health/1305091/how-to-live-longer-cumin-seeds-powder-boost-life-expectancy" target="_blank">Express</a>.</p>