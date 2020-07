Super recepti: 15 jela koja su spremna za manje od pola sata

Tjestenine s povrćem ili mesom te osvježavajuće salate su ukusni obroci koji su gotovi veoma brzo. Donosimo vam i recept za desert koji će oduševiti svakoga

<p>Pripreme nekih obroka ne traju dugo, ali okus tih jela dugo se pamti i često se ponovo uvrsti u jelovnik. Donosimo recepte koji će oduševiti one koji ne vole puno vremena provesti u kuhinji.</p><p>Tjestenine s raznim umacima vrlo se brzo pripremaju. Možete je kombinirati s bijelim ili crvenim umakom, a s obzirom na to da je toplije vrijeme, dobro je kombinirati ih s povrćem. Ako ste ljubitelj lazanja, pokušajte ih napraviti samo s povrćem. Pirjajte mahune i napravite od njih ukusne umake, a mnoge će oduševiti izdubljeni i napunjeni patlidžan iz pećnice. Morski plodovi i razne školjke također se dobro uklapaju u tu priču, osobito ako su svježi.</p><p>Osim za bolonjez, od mljevenog mesa možete napraviti i okruglice te ih pripremiti u crvenom umaku s tjesteninom.Naravno, tjesteninu uvijek možete zamijeniti i rižom te tako dobiti potpuno drugačije jelo. Tu su i nezaobilazne ljetne salate koje osvježavaju u vrućim ljetnim danima. Za ljubitelje slatke hrane, donosimo finu ljetnu slasticu, sorbet od limuna.</p><h2>Špageti s vongolama</h2><p>SASTOJCI: 500 g vongola, 500 g špageta, luk, 4 češnja češnjaka, čili papričica, 2 dl bijelog vina, l ribljeg ili povrtnog temeljca, žlica peršina, maslinovo ulje, sol, papar</p><p>PRIPREMA: Vongole popržite na ulju. Dodate sjeckani češnjak, luk, peršin i čili pa podlijte temeljcem. Ostavite da zakuha. Dodajte vino, a kad ukuha, začinite solju i paprom. Špagete “al dente” pomiješajte s umakom i promiješajte najviše dvije minute na laganoj vatri.</p><h2>Brzi popečci od blitve i boba</h2><p>SASTOJCI: 100 g špinata, 250 g očišćenog boba, 150 g krumpira, po 1/2 žličice mljevene kurkume i kima, 2 žlice peršina, 30 g krušnih mrvica, jaje</p><p>PRIPREMA: Skuhajte i sitno nasjeckajte špinat. Bob kuhajte dvije minute i ogulite. Skuhajte krumpir pa ga propasirajte s bobom i začinima. Dodajte jaje i krušne mrvice, oblikujte popečke i popržite ih s obiju strana. </p><h2>Rigatoni s junetinom</h2><p>SASTOJCI: Glavica luka, 3 češnja češnjaka, šalica očišćenih zelenih maslina, 1/3 šalice crvene paprike, 340 g mljevene junetine, 340 g tjestenine rigatoni, žličica origana, peršin, sol, papar</p><p>PRIPREMA: Pržite junetinu desetak minuta uz miješanje. Maknite meso, a u tavi popržite luk, origano, češnjak i začinite. Skuhajte tjesteninu. Luku dodajte junetinu, masline i papriku te pirjajte još dvije minute. Na tjesteninu stavite umak i zagrijte. Pospite peršinom.</p><h2>Mahune s rajčicama</h2><p>SASTOJCI: 1/2 kg mahuna, 1/4 šalice bosiljka, 2 žličice nasjeckanog vlasca, 2 žlice limunova soka, 2 žlice vrhnja, žlica meda, 2 šalice cherry-rajčica, 2 žlice feta sira</p><p>PRIPREMA: Mahune blanširajte, ocijedite i potopite kratko u hladnu vodu da ostanu hrskave. Bosiljak promiješajte s vlascem, limunovim sokom, vrhnjem, medom i soli. Zatim primiješajte ohlađene mahune, fetu i rajčice.</p><h2>Pasta carbonara</h2><p>SASTOJCI: 340 g špageta, 4 jaja, 200 g slanine, 4 žlice ovčjeg sira, 2 žlice parmezana, sol, papar, začini prema želji </p><p>PRIPREMA: Zakuhajte vodu za tjesteninu, a slaninu narežite na kockice i pržite na jakoj vatri dok ne postane hrskava. Izmiješajte žumanjke, naribani parmezan, ovčji sir i papar. Špagete procijedite i dodajte u tavu sa slaninom. Ugasite vatru pa ulijte smjesu od jaja i sira. Pospite parmezanom. </p><h2>Tjestenina s piletinom</h2><p>SASTOJCI: 300 g tjestenine, 4 pilećih prsa, žlica maslinova ulja, po šalica mozzarelle i pesta, 4 cherry-rajčice </p><p>PRIPREMA: Narežite piletinu na komadiće i pržite je na maslinovu ulju. Za to vrijeme skuhajte tjesteninu i dodajte je u tavu s piletinom. Umiješajte cherry-rajčice, mozzarellu i pesto.</p><h2>Ljetna salata</h2><p>SASTOJCI: 200 g tjestenine, konzerva tune, 5 cherry-rajčica, 5 maslina, 2 žlice maslinova ulja, 2 žlice octa</p><p>PRIPREMA: Skuhajte tjesteninu u slanoj vodi. Pomiješajte je s procijeđenom tunom, narezanim maslinama i rajčicama. Začinite maslinovim uljem, octom te solju i paprom. Prema želji, poslužite na listu zelene salate i prelijte sokom od limuna ili limete.</p><h2>Frittata od povrća</h2><p>SASTOJCI: 25 g maslaca, 200 g šampinjona, 2 rajčice, 4 jaja, 75 g naribanog celera, stručak peršina, 150 g sira, sol, papar</p><p>priprema: Rastopite maslac, dodajte šampinjone i rajčice. Pirjajte 3-4 minute. Izvadite ih u zdjelu i ostavite sa strane. Istucite jaja. Umiješajte celer, peršin, gljive i rajčice. Posolite i popaprite. Rastopite maslac u tavi, pa dodajte smjesu od jaja, pospite sirom i kratko zapecite u pećnici.</p><h2>Lagane ljetne bruschette</h2><p>SASTOJCI: 150 g konzerviranoga graška, 8 mini rajčica, 2 češnja češnjaka, 3 žlice maslinova ulja, 2 žličice limunova soka, 2 žlice vinskog octa, sol, papar</p><p>PRIPREMA: U zdjeli prerezane rajčice posolite pa ostavite da odstoje. Dodajte maslinovo ulje i češnjak te promiješajte. Umiješajte grašak, vinski ocat, limunov sok i papar pa sve lagano promiješajte. Francuski kruh po duljini prerežite na tri dijela pa svaki uzdužno prepolovite. Grillajte na tavi do zlatno-smeđe boje. Svaku krišku namažite češnjakom, poškropite maslinovim uljem i dodajte umak od graška.</p><h2>Šarene lazanje</h2><p>SASTOJCI: Patlidžan, 250 g smrznutog špinata, 425 g ricotte, jaje, 1/2 šalice parmezana, 1 i 1/2 šalica pasirane rajčice, 5 listova za lazanje, šalica narezane mozzarella, sol, papar</p><h2>Gamberi na bijeloj pašti</h2><p>SASTOJCI: 300 g špageta, 300 g očišćenih kozica ili gambera, 2 češnja češnjaka, peršin, 200 ml vrhnja za kuhanje, dl bijelog vina</p><p>PRIPREMA: Na maslinovu ulju propržite sitno sjeckani češnjak pa dodajte očišćene repove kozica. Pržite minutu i podlijte vinom. Kad vino uskuha, dodajte vrhnje za kuhanje. Začinite solju i paprom te ostavite da zakuha. Prije posluživanja pospite peršinom.</p><h2>Dagnje na mornarski način</h2><p>SASTOJCI: 100 g zelenih rezanaca, 2 veća luka, 2 češnja češnjaka, 3 žlice maslinova uja, 500 g dagnji, 100 g zelene i crvene paprike, 50 g pelata, 2 slane srdele, žličica kapara, 1/2 dl bijelog vina, majčina dušica, riblji temeljac</p><p>PRIPREMA: Na maslinovu ulju popržite luk i češnjak. Dodajte papriku narezanu na rezance. Pirjajte dvije minute te dodajte domaće ili konzervirane pelate. Promiješajte pa dodajte slane srdele, kapare i dagnje te riblji temeljac i vino. Lagano miješajte dvije-tri minute ili treskajte posudu. Začinite solju, paprom i majčinom dušicom te pomiješajte s rezancima.</p><h2>Punjeni patlidžani</h2><p>SASTOJCI: patlidžan, pola šalice kukuruza, glavica luka, rajčica, češanj češnjaka, 1/3 šalice sira, origano, šalica kuhane riže</p><p>PRIPREMA: Prepolovite patlidžan i izdubite ga. Nasjeckajte meso patlidžana na kockice. Propirjajte ga pa dodajte kukuruz, luk, rajčicu i češnjak. Začinite i umiješajte kuhanu rižu. Smjesom napunite patlidžane pa pecite u pećnici prethodno zagrijanoj na 200°C oko 15 minuta. Na kraju pospite naribanim sirom i začinima prema želji. </p><h2>Sorbet od limuna</h2><p>SASTOJCI: 8 limuna, 30 dag šećera, 2 dl vode i malo limunove kore</p><p>PRIPREMA: Prokuhajte šećer i vodu, a nakon što provrije, kuhajte nekoliko minuta. Ohladite pa dodajte limunov sok i malo naribane limunove kore. Promiješajte i stavite u zamrzivač na nekoliko sati, no svakih dvadesetak minuta sorbet promiješajte vilicom. Prema želji, prije posluživanja sorbetu možete dodati malo votke.</p><h2>Mesne okruglice s tjesteninom i šalšom</h2><p>SASTOJCI: 400 g mljevenog mesa, 30 g brašna, po pola žličice muškatnog oraščića i origana, glavica luka, 50 g parmezana, 50 g pršuta, 3 češnja češnjaka, 2 žlice Krušnih mrvica, jaje, 250 g tjestenine, 350 g šalše</p><p>PRIPREMA: Mljevenome mesu dodajte jaje, krušne mrvice, češnjak, sol, origano, papar, pršut narezan na kockice, naribani parmezan, nasjeckani luk i muškatni oraščić. Izmiješajte, oblikujte kuglice, uvaljajte ih u brašno i pecite oko osam minuta. Zagrijte šalšu, razrijedite je vodom i stavite okruglice. Kratko prokuhajte i poslužite uz kuhanu tjesteninu. </p>