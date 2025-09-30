Na današnji dan 1955. poginuo je James Dean u tragičnoj nesreći sa samo 24 godine. Mozartova "Čarobna frula" oduševila Beč 1791., a Lennon i Minelli ostavili trag na Stazi slavnih
U prometnoj poginuo američki glumac sa samo 24 godine
Američki glumac James Dean, koji je filmovima "Istočno od raja", "Buntovnik bez razloga" i "Div" zaradio titulu buntovnika, poginuo je u prometnoj nesreći na današnji dan 1955. godine, u dobi od samo 24 godine. Poginuo je na mjestu, kad se svojim Porscheom 550 Spyder frontalno sudario s Ford Tudor limuzinom.
