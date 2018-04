'U redu je što je Kate izašla iz bolnice, pa nije otišla na Mars!'

Prof. dr. sc. Marina Ivanišević, ginekologinja iz zagrebačke Petrove bolnice, pobliže je objasnila rani odlazaka Kate Middleton na kućnu njegu.

- Ona je rodila jako brzo vaginalnim porođajem koji nije dugo trajao, koliko sam vidjela iz medija. Budući da je ona trećerodilja, njezina trudnoća je bila u potpunosti u redu i imala je idealnu tjelesnu težinu, nije bilo nikakvih komplikacija, za koje se barem javno znalo, tako dakle to nije apsolutno ništa čudno s obzirom na razinu njezine kućne njege. Nacionalni institut za zdravlje i kliničku izvrsnost ima izrazito razgranatu mrežu patronaže, a za nju vjerujem da ima puno više od toga u kućnoj njezi. Dijete je na vrijeme rođeno i vjerojatno nije bilo preteško da bi imalo previše krvi za razgraditi i da bi razvilo novorođenačku fiziološku žuticu. Ukoliko je porod prošao bez problema, ne postoji nijedan razlog da se ne bi premjestila na mjesto na kojem će imati punu njegu. Ona nije otišla na Mars, ona je u centru Londona i njoj se apsolutno ništa ne može dogoditi. Ona je niskorizična kao rodilja i ja ne vidim nikakav problem - osvrnula se dr. Ivanišević na izlazak britanske princeze iz rodilišta samo osam sati nakon poroda.

Ako žena normalno rodi u Egiptu vrlo vjerojatno će iz bolnice s bebom izaći nakon dvanaest sati, ali ako je rodila u Ukrajini, majka i dijete će biti zadržani u bolnici u prosjeku 6,2 dana, pokazalo je istraživanje provedeno u 92 zemlje diljem svijeta, piše Humanosphere.

- Na kraju krajeva, duljina boravka u bolnici je vidljiv rezultat onoga što su bitni medicinski ciljevi, a to je kvalitetna briga za žene i bebe - izjavila je autorica istraživanja Oona Campbell, profesorica epidemiologije i reproduktivnog zdravlja u Londonskoj Školi za higijenu i tropsku medicinu.

- Ako zdravstveni sustav podržava, ima novaca, da zadrži rodilje u bolnici, budući da mi ne znamo tko kamo ide, žene apsolutno trebaju ostati u bolnici nakon poroda. Mi ne možemo znati za svaku rodilju u kakvim uvjetima živi. Normalno da je adekvatno da žena ide treći dan doma, da se vadi bilirubin i obave sve potrebne pretrage. Žene bi čak trebale i dulje ostati u bolnici zbog postporođajnih depresija koje se javljaju šesti ili sedmi dan. Ali to nijedan zdravstveni sustav ne može izdržati - objasnila je ginekologinja Marina Ivanišević iz zagrebačke Petrove bolnice.

- Izrazito je bitno da se žene kod nas porađaju u rodilištima. Kod nas u Zagreb dolaze žene iz Dubrovnika. Pa ne možemo ju pustiti natrag doma osam sati nakon poroda na tako dalek put. Sve ovisi o uvjetima u kojima žena živi. Ali, ovaj period od tri dana je jako povoljan i za rodilju i za dijete - dala je primjer dr. Ivanišević.

- Hrvatska perinatologija je došla do toga na način da većina žena planira trudnoću te da se one prekoncepcijski obrađuju, redovito se kontroliraju kroz bolnički i izvanbolnički sustav, putem klinika, i da su nakon toga pod kontrolom liječnika u rodilištima, što je jako bitno. U Hrvatskoj je prenatalni mortalitet bolji nego u državama Europske Unije koje se vode pod A zemljama - Njemačka, Danska. Mi imamo perinatalni mortalitet na granici teorijskih mogućnosti,što znači da dalje ne može. A poslije porođaja, žene koje su imale vaginalni porod ostaju tri dana u bolnici, a one koje su rodile carskim rezom četiri do pet dana. To je nešto što je normalno - nadodala je dr. Ivanišević.

U istraživanju je navedeno da je 24-satno razdoblje nakon poroda kritično za zdravlje majke i djeteta, jer je to razdoblje u kojem će se pojaviti mnoge komplikacije. Blizina medicinske pomoći omogućuje brzu reakciju ako nešto pođe po zlu. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je boravak manje od jednog dana prekratko razdoblje za bilo koga u svijetu.

Podaci iz demografskih i zdravstvenih istraživanja koji su se koristili u istraživanju pokazali su da je više od 20 posto žena koje žive u 15 od 30 zemalja s niskim i srednjim dohotkom boravilo u bolnici manje od 24 sata nakon poroda. To povećava rizik kod majki i djece, te otežava pružateljima zdravstvene skrbi mogućnost educiranja obitelji o skrbi za malo dijete.

- Ključno je da rodilišta imaju stručno osoblje i učinkovito praćenje i liječenje rodilja i djece, stoga je potrebno da žene ostanu dovoljno dugo u bolnici kako bi one i njihova novorođenčad imale koristi od toga. Veliki izazov je zadržati žene iz niže ili srednje klase da ostanu u bolnici s novorođenčem, kako bi se doktori i osoblje pobrinuli da majka i dijete imaju svu potrebnu njegu - objasnila je autorica istraživanja Campbell.