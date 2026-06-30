U srednjem vijeku ovo se zvalo mučenje, a danas je to novi fitness trend u Dubaiju...

Model i trenerica, Ruskinja Natalya Timoshenko, koja živi i radi u Dubaiju, objavila je na svom Instagram profilu video koji je privukao ogromnu pažnju i potaknuo žustru raspravu. Snimka prikazuje izuzetno neobičnu metodu vježbanja koja uključuje istezanje cijelog tijela dok osoba visi u zraku, pričvršćena za kompleksnu spravu konopcima i remenjem. Objava je brzo izazvala lavinu komentara, i pozitivnih i negativnih.

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Zaboravite teretanu i pilates?

U videu, koji je popraćen natpisom 'Zaboravite teretanu i pilates! Novi wellness trend u Dubaiju', Timoshenko s osmijehom na licu demonstrira vježbe na spravi za rastezanje. Ona izvodi napredne pokrete poput potpune špage dok visi horizontalno u zraku, pa se čak i okreće naglavačke u 'superman' pozi. Iako na prvi pogled može izgledati kao sprava za mučenje, riječ je o metodi koja vuče korijene iz drevne slavenske tradicije. Navodno su je koristili stari slavenski ratnici kako bi se pripremili za bitke, ojačali zglobove, tetive i cjelokupnu tjelesnu strukturu.

Sustav se sastoji od velikog drveno-metalnog okvira s kojeg je vježbač ovješen u horizontalnom položaju, pričvršćen za zapešća i gležnjeve. Glavni cilj je postići potpunu dekompresiju tijela, posebice kralježnice, te istezanje mišića i dubokog vezivnog tkiva, uključujući fasciju, na način koji je gotovo nemoguće postići klasičnim vježbama. Zagovornici ove metode tvrde da ovakva metoda drastično poboljšava fleksibilnost, pokretljivost, držanje tijela te smanjuje stres, spajajući intenzivan fizički napor s tehnikama disanja i mentalnom usredotočenošću. Ovaj holistički pristup postaje sve popularniji u gradovima poput Dubaija, gdje se otvaraju specijalizirani studiji koji nude personalizirane treninge.

Od BDSM-a do srednjovjekovnog mučenja

Ipak, nesvakidašnji prizor izazvao je snažne i podijeljene reakcije pratitelja. Dok su se neki divili nevjerojatnoj fleksibilnosti i snazi koju je Timoshenko pokazala, mnogi su u komentarima izrazili svoju zbunjenost i šok, često kroz humor.

- U srednjem vijeku ovo se zvalo mučenje - napisao je jedan korisnik, a njegov komentar postao je jedan od najpopularnijih.

Mnogi su povukli paralele s BDSM praksama. 'Što se ovdje događa, neki luksuzni BDSM paket?', 'Ovo radim više od deset godina. Zove se BDSM!', bili su samo neki od duhovitih komentara.

Drugi su se šalili na račun situacije: 'Nezaposleni prijatelji ponedjeljkom', ili 'Sve je to zabavno dok ne stigne šeik'. Bilo je i onih koji su izrazili iskrenu zabrinutost, pitajući se je li takva vrsta istezanja uopće zdrava i sigurna za tijelo.

- Ovo uopće ne izgleda zdravo - napisala je jedna korisnica. Unatoč šaljivim i zabrinutim komentarima, bilo je i onih koji su bili istinski impresionirani viđenim, opisujući prizor kao 'nevjerojatno impresivan'.

Bilo kako bilo, ovaj 'novi wellness trend' definitivno je uspio privući pažnju i pokazati da se granice u svijetu fitnessa i brige o tijelu neprestano pomiču, ponekad i u smjerovima koje je teško zamisliti.