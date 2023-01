U sretnom braku su 45 godina: Rekao sam sam sebi 'Bože, ne mogu pustiti ovu ženu da ode'

Glumački par Jeff Bridges (73) i Susan Geston (69) u braku su 45 godina i dokaz da prava ljubav postoji. Iskra se pojavi u njihovim očima kada vide jedno drugo još i danas. Sjećaju se kako su se upoznali kao da je bilo jučer.

Jeff je priznao kako u novčaniku nosi njezinu fotografiju koja je nastala u vrijeme kada su se upoznali. Bilo je to 1975. godine u gradu Paradise Valley u Montani. Susan je konobarila kako bi mogla plaćati fakultet. On je tamo snimao scene za film Rancho Deluxe, a prvi put ju je ugledao baš dok je radila. Kaže da ju je morao pozvati na spoj.

- Znao sam da sam ludo zaljubljen u moju suprugu čim sam je vidio - prisjetio se i dodao kako ju je pozvao da zajedno izađu, ali ona je brzo rekla 'Ne'.

Srećom, nekoliko večeri kasnije slučajno su naletjeli jedno na drugo. Plesali su cijelu noć i 'kliknuli'. Postali su nerazdvojni. Nakon što je Jeff tamo završio sa snimanjem filma, Susan je bez puno razmišljanja otišla kod njega u Kaliforniju.

Iako je ljubav između njih planula odmah, brak je uslijedio tek dvije godine kasnije i to nakon što mu je ona dala ultimatum - ili će se vjenčati i osnovati obitelji ili razići. Jeff je priznao kako je pomalo strahovao od te obveze, ali kada je vidio da će izgubiti ljubav svojeg života, odlučio je zaprositi je.

- Rekao sam sam sebi 'Bože, ne mogu pustiti ovu ženu da ode'. Vidio sam sebe kao starca koji razmišlja o toj djevojci iz Montane i iznova se pita 'Čovječe, zašto se nisam oženio?' - ispričao je.

Zaprosio ju je 1977. godine, a vjenčali su se pet dana nakon toga.

Foto: Rex/Guliver Image/Pixsell

- Prije braka mislite da će vam se nakon vjenčanja sva vrata zatvoriti, ali prava istina je ta da otvaranje novih vrata braka vodi u hodnik koji je obložen drugim sjajnim vratima - djeci, dubljoj intimnosti, avanturama i svemu ostalom - dodao je.

Nakon 45 godina braka, ovaj sjajni par ima tri kćeri i unuku. Zajedno su radili na 50-ak filmova.

Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL

Kažu kako im je brak sve bolji i bolji svake godine. Bilo je trzavica i nesuglasica, ali uspjeli su to prevladavati, a to je vodilo sve čvršćoj vezi. Napominju da je komunikacija jako važna te da oni otvoreno pričaju o onome što im smeta - i to na način da ne prekidaju jedno drugo dok govori o tome.

Jeff je prokomentirao vrlo česte raspade ljubavnih veza u Hollywoodu.

- Ako promijenite partnera svaki put kada postane teško ili ste malo nezadovoljni, tada ne dobijete bogatstvo koje je dostupno u dugoročnim odnosima. Moja supruga me podržava, a to čini da je još više volim - rekao je, a prenosi People.

