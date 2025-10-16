Obavijesti

'U svakome mjestu obavezno je morala biti knjiga po čovjeku'

Piše Ana Vukašinović,
Foto: Arhiva VL

U Hrvatskoj se 80-ih obilježavao Mjesec knjige, a te se godine isticao Knin, pisao je 16. listopada 1980. Večernji list. Također, šestorica Vodičana su uz pomoć šećera pravila opasnu rakiju

Mjesec knjige se u Hrvatskoj 80-ih godina prošloga stoljeća obilježavao tijekom listopada, a do danas smo navikli da se u jesensko doba godine održava i najveći sajam knjiga u Zagrebu, nadolazeći Interliber. O važnosti knjiga i mjesecu njihova obilježavanja u Kninu pisao je Večernji list 16. listopada 1980. pod naslovom “Nikad dosta knjiga”.

