U Hrvatskoj se 80-ih obilježavao Mjesec knjige, a te se godine isticao Knin, pisao je 16. listopada 1980. Večernji list. Također, šestorica Vodičana su uz pomoć šećera pravila opasnu rakiju
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
'U svakome mjestu obavezno je morala biti knjiga po čovjeku'
Čitanje članka: 2 min
Mjesec knjige se u Hrvatskoj 80-ih godina prošloga stoljeća obilježavao tijekom listopada, a do danas smo navikli da se u jesensko doba godine održava i najveći sajam knjiga u Zagrebu, nadolazeći Interliber. O važnosti knjiga i mjesecu njihova obilježavanja u Kninu pisao je Večernji list 16. listopada 1980. pod naslovom “Nikad dosta knjiga”.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku